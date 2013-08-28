《Wasik专栏》股票投资人另一个值得关注的重要因素

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 戴素萍/李婷仪

路透芝加哥8月27日 - 以平均年率化报酬率来看，众所皆知自1920年代以来，小型股的表现一直比大型股来得好，而且低价股往往要胜过成长型股票。

如今有另一个值得关注的因素：直接的获利能力。

资金管理公司Dimensional Fund Advisors (DFA)近期研究显示，凡是投资具有高直接获利能力的企业，假以时日会有很大的溢价。你可以因此相应调整投资组合，以获取高额收益。

DFA对直接获利能力的定义有点技术性，即不计折旧和摊销的营运收入减去利息支出除以帐面价值。用非会计术语来说，具备高直接获利能力的企业，料将比较低直接获利能力的企业有更佳的报酬。

近期由DFA研究人员Gerard O'Reilly和Savina Rizova执笔的报告发现，以年率化平均报酬率来看，从1975-2012年，高获利能力类股的报酬率为17%，要比报酬率11.7%的低获利能力类股高出逾5个百分点。

至于不含美国的发达市场和新兴市场，报酬率之差甚至更大，分别为5.4%和6%。

“DFA结合了学术和实务理论，发展出能在各个市场都赚钱的方式，”Portfolio LLC投资长Lee Munson表示。

DFA的投资组合是根据学术研究而建立的，将不会指明哪些特定股票可以享有获利能力所带来的溢价，但DFA发言人Faith Yando表示，普遍的多样化配置是重要的。

“就像其他的溢价，像是价值股和小型股，要预测个别公司何时可能获得获利能力所带来的溢价是很困难的，”她表示。“我们投资组合的配置采取广泛多样化的作法，锁定研究显示会有较高预期报酬等特性的个股...因此，我们的投资组合就算没有数千支，通常也有数百支个股。”

谈到获利，最佳的例子就是重量级个股强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)。这家制药及消费性产品公司在7月16日所公布的最近一季财报优于预期。该公司受惠于较高的获利率，以及全球业务增长，尤其是在中国、印度和巴西等发展中国家。

强生最近一季的处方药销售成长近12%；医疗仪器的销售攀升了近10%。如果该公司能够持续获利，就很值得长期持有。强劲的获利亦带动其股息收益率达3%。

**透过ETF赚取获利能力溢价**

外界无法预测华尔街青睐哪种风格或者规模的公司，所以最好的方法就是透过涵盖一篮子股票的上市交易基金(ETF)或者共同基金。

DFA U.S. Core Equity 1基金(DFEOX.O)每年收取0.19%费用，是投资成本低且多元的一项工具，该基金倾向投资小型及价值型股票。目前持有苹果(AAPL.O)、通用电气(GE)(GE.N)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)等知名股票，还有一些较不为人熟知的小型企业。

到8月23日为止，该支DFA基金在一年内涨幅将近27%，超越标普500指数五个百分点。过去五年中除2011年以外，每年表现均超越大型股指标。

DFA的基金和大多数零售基金或ETF不同，投资人只能透过券商申购。

FlexShares U.S. Market Factors Tilt ETF(TILT.P)每年收取0.27%费用，它除了投资广受欢迎的艾克森美孚(XOM.N)、宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)和强生，也增加于小型和低股价公司的曝险。

到8月23日为止，这支FlexShares基金一年来上涨26%，而标普500指数的整体报酬率为21%。

虽然过去的报酬率并不代表未来也有同样表现，但持续获利通常预示着未来有较佳绩效，如果它经得起时间考验，投资人将可获利甚足。

不要把这些基金和低波动性基金混为一谈，后者是藉由持有知名高派息股票来抑制风险。由于这些基金略倾向于投资较活泼的小型企业股票和价值型股票的基金，因此在市场向下时可能受创。比如DFA基金在2008年下跌超过36%，仅略低于标普500指数。(完)

(译文审校 沈以文)

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