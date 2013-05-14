《Saft专栏》日圆贬值可能让投资者获利 但无法重振日本经济

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 石冠兰/兰秀娟

路透5月14日 - 如果一定要买的话就买日本股票吧，但不要指望凭借安倍经济学和日圆贬值就能重振日本经济。

自倡导积极货币和财政政策的安倍晋三去年12月担任首相以来，日圆已跌逾20%，上周美元兑日圆突破100关口。

安倍经济学背后有这样的理论作支撑：日圆贬值将重振产业，企业可能增加出口并将收益用于招聘和资本投资。

股市当然会买账：日经指数.N225今年升幅为36%，六个月升幅更是超过68%。

但实际数据却显示，日本企业似乎更倾向于利用新的货币竞争优势通过更高的利润空间获利，而不是致力于加大出口数量。这与2008年英镑走软时期英国企业如出一辙。

目前为止，日本出口商就在这么做。尽管日圆下滑，但日本出口品按当地货币计价价格却没什么变动。

“日本企业实际上并没有降低出口品的外币价格。就像英国出口商一样，日本人选择了保持外币计价不变，保持市场份额，让日圆利润随着日圆贬值而加大，”瑞银分析师Paul Donovan在一份给客户的报告中写道。

这一理念被称作“因市定价”策略，指的是汽车和技术产品等成品出口商有强烈倾向，对竞争者的价格压力做出反应，而不是利用更低的本币来降低价格和促进销量。

英国的情况无疑就是这样，英国商品和服务出口商利用英镑在2008和2009年间贬值24%来攫取利润，但却保持出口价格基本不变。

在英国央行看来更糟糕的是，英国公司没有显示出利用额外利润的意愿，而是在2008至2012年间在银行账户中额外堆积了400亿美元。而英国央行本寄望英镑走软能带来经济复苏。

**全球性刺激**

如果日本遵循此种做法，最终安倍经济学可能会使投资者受益，但对该国经济成长和通胀率的影响力可能会令人失望。

当然，在这些投资者中有许多将是日本储户，其中也会有些人在看到新增值的股票投资组合后蠢蠢欲动，花钱力度可能会大于平日。这对日本经济的提振作用，非常类似于美国联邦储备理事会(美联储/FED)量化宽松政策对美国经济的扶助。

然而，日股牛市及过去20年的熊市说明，将很难在已经进入老龄化社会的日本看到许多民众大把花钱的情景，就因为日经指数在几个月间里表现优秀。

日本出口商所获得的额外利润却是实实在在的，而且这些利润必将流向某处。瑞银的Donovan列出了四个选项。

第一个选项是用于囤积现金，和英国公司所做的一样。可以这么做，但日本公司在现金总量上已十分充裕。

第二个选项是把钱花出去，或者是向投资者派息，或是提高雇员的薪资水平。这将推动日本经济，但迄今为止尚无证据显示日本出口商在这么做。

第三个选项是将其中一部分钱用于扩大国内生产规模。这个选项正是日本央行和安倍政府所热切盼望的。需求未升温便加大国内投资力度的理由尚不明朗。国外对不那么便宜的日本产品的需求将取决于国外的经济形势，而内需则将受到人口老龄化的压抑。

那么安倍经济学带动的企业盈利回升，使得海外投资成为最后一个选择，也是最有可能的一个选择。虽然加大对国内产能的投资力度也可能具有一定的诱惑力，特别是在企业高层相信日圆将保持疲态的情况下，但这会是近年来日本企业所遵循发展趋势的一个大逆转。2004年以来，相较于日本国内固定资产投资，日本在国外的直接投资规模翻了一番，而且现在规模变得更大。

考虑到全球对日本产品需求的增长势头良好，而处于老龄化的日本本国却难以推动需求增长，这么做就讲得通了。

安倍经济学的一个讽刺之处是，刺激举措所带来的好处中相当大的一部分将被纽约和伦敦的对冲基金经理人和客户，以及日本企业在美国肯塔基州等地尚未建起的工厂的工人拿走。(完)

(译文审校 王洋)

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