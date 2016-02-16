《BRAUN专栏》全球小麦出口图景：几家欢乐几家愁

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Karen Braun；编译 王洋/高琦/刘秀红/孙茉莉/郑茵

路透伦敦2月16日 - 说到全球小麦贸易，今年一些出口商的日子过得风生水起，即便供给创下纪录高位且需求减弱。不过并非每个人都那么走运。

去年全球小麦产量创下纪录，且市场也不担心今年的小麦产量，这令市场放缓。但除了美国受到美元走强的影响之外，低迷本币汇率都支撑了许多主要小麦出口国的贸易。

欧盟再加上六个其它国家将占到2015/16年度全球小麦贸易量的85%，不过一些国家的日子要比其它国家好过。黑海地区在巩固自身小麦出口的主要地位，而近期的政策变动也利好阿根廷的小麦出口。(tmsnrt.rs/1Xte3KM)

占到欧盟小麦出口量逾一半的法国，在2015/16销售年度的开局表现不稳，但前景好坏仍不确定。毫无疑问的是，美国境况最差，该国小麦出口量预计将创下1971/72年度以来的最低。

**黑海和阿根廷产区是赢家**

根据美国农业部的数据，乌克兰和俄罗斯预计将在2015/16销售年度出口3,900万吨小麦，在2014/15年度创纪录的出口量上再大幅提高14%。

乌克兰肯定会尽力出口。据该国农业部长称，乌克兰自2015年7月1日以来已经出口1,110万吨小麦，大幅高于上个销售年度同期的870万吨。农业部预计2015/16年度的小麦总出口量可达到创纪录的1,650万吨。

俄罗斯联邦海关署称，在本销售年度，截至2月10日的小麦出口量达到1,720万吨，较上个年度同期下滑8%。不过，农业部预计2015/16年度的总体小麦出口量会比上个销售年度增加3%。

俄罗斯小麦出口的下滑要部分归咎于小麦出口税的实施，该税项在去年7月推出，在10月又被进一步调高。土耳其也是造成俄罗斯小麦出口下滑的因素。土耳其是俄罗斯小麦的主要买家之一，但该国今年小麦收成创下纪录高位。

随着近几周出口税调整的传闻，俄罗斯小麦出口增长可能也蓄势待发。有传闻称，俄罗斯卢布的持续贬值可能导致税率上调。但是在2月11日，俄罗斯农业部第一副部长暗示，税率应该会更接近于零，这将更加有利于该国小麦的出口。

即便俄罗斯的出口税率不经调整，根据当前以及预期的进展速度，乌克兰和俄罗斯两国合力仍将能在2015/16销售年度轻松夺得全球小麦最大出口市场的桂冠。

阿根廷的出口努力得到了近期政策调整的辅佐。新任政府在去年年底取消了对小麦和玉米的出口税及配额政策。

截至发布2月报告时，美国农业部预计阿根廷2015/16销售年度的小麦出口量将创下至少三年最高。但由于季中会实施出口政策改革，预计下一季及之后的小麦生产和出口活动料受到较大影响。

**法国还没有定论**

作为欧洲最大的小麦出口国，法国去年底的情况也令人担忧，因小麦出口较以往水准大幅减少。不过去年12月和今年1月的出口量大幅增加，部分扳回失地。

法国去年12月和今年1月的小麦出口量创下至少六年来同期的次高水准。不过法国农作物办公室FranceAgriMer调降了从11月到1月的月度出口，目前为每月出口1,830万吨。

尽管近期出口有所增加，不过自7月1日开始的销售年度以来，法国小麦出口量仍处于六年低点。近期主要买家埃及因查出超限的麦角菌，拒收法国一批船货，这更是令法国小麦出口雪上加霜。

就目前港口活动来看，法国港口2月中旬将装船的软小麦将略超过50万吨，主要出口目的地为阿尔及利亚和摩洛哥。

假定2月一个月都保持这样的出口步伐，那么小麦整月出口量可谓又是不小，在小麦库存料继续增加，今年小麦可能又丰产的情况下，如此大规模的出口可谓恰逢其时。

**美国抽中下下签**

美国小麦销售量处在逾四年来最低水平，主要因为美元升值。美国农业部过去一个月里公布的每周销售数字尤其疲弱，几乎次次不及贸易商的预估。

尽管年度迄今(6月1日至1月31日)的小麦出口较上年同期仅下降11%，但自6月1日以来每周销售累计却按年下降18%，而且这一差距还在继续扩大。(tmsnrt.rs/1XtgT2D)

美国农业部目前预测2015/16年度美国小麦的数量非常大，目前来看料将创下28年来第二高水平，仅略低于2009/10年度。不过和大多数情况不同的是，这么巨大的库存并非由于大丰收，因为近期美国小麦作物长势大致一般。

上月阿根廷船运数据显示，美国买家购买了两船阿根廷小麦，而没有选择在国内购买，这件事或许完美地说明了近期以来困扰美国小麦出口的问题，因为从南美运过来的小麦实际上更实惠。

图表：全球2015/16年度全球小麦出口(按国别) tmsnrt.rs/1Xte3KM (完)