《Wasik专栏》当经济低迷利好股市..

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 梁睿雪/张若琪美国经济不振，实际上能提振股市。
Ned Davis Research最近一项研究显示，当美国国内生产总值(GDP)不高于0.5%的时候，标普500股指.SPX就以每年10.5%的速度上涨。反之，当GDP增速高于6%的时候，标普就每年下跌4.6%。
当然，股市并非永远是经济的良好指标。它对日常大部分经济新闻做出的反应常常是经过夸大的。
为什么高成长的经济不能转变成漂亮的股价呢？有一种理论是，市场就是一整套大众预期。当经济成长缓慢时，投资者就会预期经济将迎来增长。而当经济周期处在全速成长的阶段时，他们就会预期下一步将出现增长放缓。
**以史为鉴**
上世纪80年代，通胀消失是一个福音。企业短期债务和金融资本投资的支出减少。他们雇佣更多员工，因此消费者支出得以以零售销售和税收的方式重回经济体当中。这是一个基本的凯恩斯刺激乘数效应。
现在的通胀也处于低位，对企业获利而言基本上可说是一个积极的推动力，虽然它还没能促使就业强劲增加。这通常就是一个买入股票的好时机。
历史数据显示，当经济触及若干明显低谷，或陷于低增长模式时，就是投资的时机。这在1980年代适用，现在当然也适用。这意味要无视对增长的普遍看法(那些看法通常都相当暗淡)。
对美国经济成长而言，上回真正有斐然表现的年代是1984年，当时GDP成长率略高于7%。根据Ibbotson Associates，当年大企业股票的资本增值仅1.4%，然长天期政府债券却创下逾15%的回报率。
在1980年代，1984年债券的表现仅次于1982和1985年，这两年债券总回报分别为31%和40%。
**债券故事**
整体上，1980年代债券的表现多半较佳，原因在于在沃克尔麾下的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策，其计画遏制了1970年代末及1980年代初期的滞胀。沃克尔积极的举措大获成功，单是1980年，优惠利率就从20%大幅降到12%。
低廉的资金成本有利债券价格，当利率下降时，债券价格会上涨。而那也使资金流贯经济，当经济在停滞型通胀年代一瘸一拐前行时，这些资金协助启动了各个行业。整个过程的来龙去脉可参考William Silber颇具启迪价值的传记《沃克尔：金石为开》(Volcker: The Triumph of Persistence)。
1984年后，GDP成长率又回到现实，在3-4%间。股市则开始飙涨，1985年和1986年连创上涨32%及19%的成绩。那波多头持续直到1990年，大型股整体回报下滑3%。此后股市又开始另一波多头，从1991年持续到2000年，直到网路泡沫爆破。
另外还有几个值得注意的例子，也显示了经济增长放缓之年股票上涨、经济增长快速之年股票下跌的反差。1991年，经济稍遇萎靡，GDP下滑0.4%。但当年大型企业股票大涨30%。四年后，GDP仅乏力地成长2.5%，但绩优股表现却甚至更佳，飙升38%。
因此，当大家都担心或看空经济成长时，或许正是买进股票的好时机。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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