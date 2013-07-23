《Wasik专栏》为什么说现在仍是入手新兴市场股票的好时机

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 石冠兰/戴素萍/杜明霞
路透芝加哥7月22日 - 提起今年的欧洲和新兴市场，应会听到不少抱怨的声音。
西欧和南欧多数国家仍在努力摆脱衰退。发展中国家经济成长放缓。当美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示可能在近期撤出购债举借时，大多新兴市场股市陷入恐慌。
但由于估值具吸引力，且出现一些明显的反弹信号，非美公司的股票前景受提振，尤其是新兴市场。如果你没有任何这类持股，那么现在就是买入的好时机。
乍一看，今年新兴市场的回报并没有闪烁买入信号。比如，iShare MSCI明晟新兴市场上市交易基金(ETF)(EEM.P)从年初至7月19日跌去10%；其中4%的跌幅发生在过去的三个月。该基金投资一个覆盖非洲、亚洲、拉美和中东等主要发展中地区的指数。
新兴市场股市通常比美国或加拿大股市更具波动性，之前对美联储缩减刺激政策的声明也体现了高度的敏感性，不过美联储主席伯南克随后已不断软化该声明。该央行今年可能根本不会终止其每月850亿美元的购债举措。
发展中国家股市遭受的打压，可能只是使他们有了更好的估值。由于新兴市场今年经济预估多为录得增长，股票估值也平添了一些吸引力。
S&P Capital IQ全球股市策略师Alec Young表示，新兴市场12个月未来市盈率是10，标准普尔500指数则是约14.5。这意味着投资者认为发展中市场较最大的美股折价交易。
“对那些没有国际曝险部位的人来说，现在是参与的好机会，”Young表示。
除了iShares基金，其他不错的有Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO.P)，这档基金主要持有中国移动(0941.HK)、台积电(TSM.N)和三星电子(005930.KS)等主要的亚洲个股。该基金在截至7月19日的一年上涨近3%，收取0.18%的年费。
对于那些想要抢攻欧洲复苏题材的投资者而言，可以考虑iShares MSCI EAFE基金(EFA.P)，其持有雀巢(Nestle)NESN.VX和汇丰控股(HSBA.L)等知名欧洲企业的股票。该档基金过去一年已上涨近24%。每年收取的管理费为0.34%.
**成长预测转亮**
尽管海外有传出好消息，但国际投资者一直担心中国经济成长放缓的情况。中国国家统计局在7月8日公布的数据显示，中国第二季经济较上年同期成长7.5%，低于2012年最后一季近8%的增幅。如果分析师的预测无误，中国明年经济成长率料为7.6%。
中国经济放缓已经让一些分析师担心，未来还会有更多放缓出现。那么从澳洲到加拿大，所有向中国供应自然资源的国家，他们的市场都会受到影响。
不过，Young等分析师认为，与美国股市相比，非美国公司的估值具有吸引力。在欧洲和日本，“我们看到创纪录的刺激举措得以维持，以提振疲弱的经济成长，”Young补充说，这加强了下面这种长远观点，那就是日本和欧洲的政策将增强他们的经济，并令他们成为新兴市场更有力的贸易伙伴。
也就是说，随着全球大多数央行维持实行刺激举措，多数发达和新兴国家的股价将继续上涨。
展望未来，新兴市场人口激增会带动很多公司的表现，这些公司生产从工业金属到消费品的一切产品。而且可能还会有惊喜。根据联合国最近的一份报告，2050年尼日利亚将超越美国成为全球第三人口大国，而印度则会在2028年左右超过中国跃居第一人口大国。
更为重要的是，美国以外的股市占全球股市总市值的51%，因此虽然今年波动很高，你的投资组合中这类股票的配置比例仍有必要为10%至三分之一。(完)
(译文审校 隋芬/艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。