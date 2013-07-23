《Wasik专栏》为什么说现在仍是入手新兴市场股票的好时机

(本文作者是路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 石冠兰/戴素萍/杜明霞

路透芝加哥7月22日 - 提起今年的欧洲和新兴市场，应会听到不少抱怨的声音。

西欧和南欧多数国家仍在努力摆脱衰退。发展中国家经济成长放缓。当美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示可能在近期撤出购债举借时，大多新兴市场股市陷入恐慌。

但由于估值具吸引力，且出现一些明显的反弹信号，非美公司的股票前景受提振，尤其是新兴市场。如果你没有任何这类持股，那么现在就是买入的好时机。

乍一看，今年新兴市场的回报并没有闪烁买入信号。比如，iShare MSCI明晟新兴市场上市交易基金(ETF)(EEM.P)从年初至7月19日跌去10%；其中4%的跌幅发生在过去的三个月。该基金投资一个覆盖非洲、亚洲、拉美和中东等主要发展中地区的指数。

新兴市场股市通常比美国或加拿大股市更具波动性，之前对美联储缩减刺激政策的声明也体现了高度的敏感性，不过美联储主席伯南克随后已不断软化该声明。该央行今年可能根本不会终止其每月850亿美元的购债举措。

发展中国家股市遭受的打压，可能只是使他们有了更好的估值。由于新兴市场今年经济预估多为录得增长，股票估值也平添了一些吸引力。

S&P Capital IQ全球股市策略师Alec Young表示，新兴市场12个月未来市盈率是10，标准普尔500指数则是约14.5。这意味着投资者认为发展中市场较最大的美股折价交易。

“对那些没有国际曝险部位的人来说，现在是参与的好机会，”Young表示。

除了iShares基金，其他不错的有Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO.P)，这档基金主要持有中国移动(0941.HK)、台积电(TSM.N)和三星电子(005930.KS)等主要的亚洲个股。该基金在截至7月19日的一年上涨近3%，收取0.18%的年费。

对于那些想要抢攻欧洲复苏题材的投资者而言，可以考虑iShares MSCI EAFE基金(EFA.P)，其持有雀巢(Nestle)NESN.VX和汇丰控股(HSBA.L)等知名欧洲企业的股票。该档基金过去一年已上涨近24%。每年收取的管理费为0.34%.

**成长预测转亮**

尽管海外有传出好消息，但国际投资者一直担心中国经济成长放缓的情况。中国国家统计局在7月8日公布的数据显示，中国第二季经济较上年同期成长7.5%，低于2012年最后一季近8%的增幅。如果分析师的预测无误，中国明年经济成长率料为7.6%。

中国经济放缓已经让一些分析师担心，未来还会有更多放缓出现。那么从澳洲到加拿大，所有向中国供应自然资源的国家，他们的市场都会受到影响。

不过，Young等分析师认为，与美国股市相比，非美国公司的估值具有吸引力。在欧洲和日本，“我们看到创纪录的刺激举措得以维持，以提振疲弱的经济成长，”Young补充说，这加强了下面这种长远观点，那就是日本和欧洲的政策将增强他们的经济，并令他们成为新兴市场更有力的贸易伙伴。

也就是说，随着全球大多数央行维持实行刺激举措，多数发达和新兴国家的股价将继续上涨。

展望未来，新兴市场人口激增会带动很多公司的表现，这些公司生产从工业金属到消费品的一切产品。而且可能还会有惊喜。根据联合国最近的一份报告，2050年尼日利亚将超越美国成为全球第三人口大国，而印度则会在2028年左右超过中国跃居第一人口大国。

更为重要的是，美国以外的股市占全球股市总市值的51%，因此虽然今年波动很高，你的投资组合中这类股票的配置比例仍有必要为10%至三分之一。(完)

(译文审校 隋芬/艾茂林)

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