《Wasik专栏》利率上升会否带来股市上涨？

图为纽约证交所内的股价信息屏上方的公司标识。 REUTERS/Lucas Jackson

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 隋芬/戴素萍

路透芝加哥8月13日 - 多年来的传统看法一直是利率上升不利于股市。如果不单利率上升，还有潜在的通胀，那对企业和消费者就可能是双重打击。

但利率和股票同时向上的情况，发生得比投资者知道的要更频繁，并且可能预示着短时间内经济前景的好转。鱼和熊掌兼得的投资方法，是存在的。

近来这种情况出现一些不和谐的消息，因为投资者担心美国联邦储备委员会(美联储,FED)可能缩减购债的计划：债券收益率过去几个月一直在升，压低了债券价格。这对一些收益导向的投资人造成了轻微打击。

据美联储资料，近期30年期美债收益率已经从2012年6月时的2.7%涨到3.6%左右。超过33%的涨幅让那些不会持有债券到期、或是投资长债基金的人遭到损失。

比如说，债券价格下跌已经推动Vanguard Total Bond Market上市交易基金(ETF)(BND.P)在截至周一的三个月里跌了2.5%，今年以来下跌超过了2%，抹去其2%的收益。该基金追踪一个主要涵盖多数美国债券的指数，每年收取0.1%的管理费。

今年股市表现一直比较不错。利率上升没对美国股市造成多少冲击。Schwab U.S.Broad-Market(SCHB.P)股票型上市交易基金已上涨近25%，略微超过了标准普尔500指数.SPX近23%的涨幅。该基金每年收取0.04%的管理费。

**长期看法**

让我们假设今年将是诡谲多变，因为投资者担心美联储的宽松计划即将踩刹车，但他们仍然看好股市，因为经济持续缓慢成长。届时利率调升不尽然会打压股市的升势。

根据研究公司Leuthold Group，在过去60年当中，股价和债券收益率有十几次齐步走升。即使是在通货膨胀时期调升利率(从1978年3月至1980年11月上调了5%)，股市仍上涨。单是这段期间，标普500指数就大涨了60%。

Leuthold研究显示，整体来看，在过去60年期间，债券收益率平均上涨了1.69个百分点；同时股市上涨了35%。在截7月5日的最近一波多头行情中，债券收益率跳涨逾1个百分点，股市则上涨了17%。

股市和债券价格之间的连动关系如果要减弱的话，那就是投资者不再看好经济改善、危机发生、或者股市的升势变得不理性的时候了。由于要预测循环周期何时结束几乎是不可能的，因此同时持有股票和债券仍是合理的作法。

这是否意味着，在市场“齐步上涨”时，投资平衡型共同基金最有道理？

Vanguard平衡型指数基金(VBINX.O)持有57%的股票和38%的债券，今年以来已上涨了13.6%。该档基金每年收取的管理费为0.24%。

对避险型的投资人而言，这是最方便的投资，但单独的上市交易股票型或债券型基金提供的回报更高。对长线投资者来说，更佳的投资之道是持有像Schwab股票型和Vanguard债券型上市交易基金等单独的基金。(完)

(译文审校 艾茂林)

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