《阳歌专栏》中国电信和网易联手推出易信

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国电信和网易联手推出易信**

报道称，中国电信(0728.HK)将和网易(NTES.O)组建合资企业，发布对抗腾讯(0700.HK)微信的移动即时通讯产品易信。媒体7月底就曾报道双方将进行这样的合作，不过新的声明和新闻发布会提供了合资企业的一些细节：注册资本为2亿元，中国电信控股。

两家公司的高管都出席了新闻发布会，包括不太在媒体上露面的网易创始人丁磊。丁磊曾指出，移动即时通讯市场需要更多竞争。网易前高管张政将担任合资企业的总经理，他表示易信计划在六个月内获得1亿注册用户，其中超过5,000万活跃用户。

这些数字看起来相对可以达到，因为中国电信已经拥有超过1.7亿手机用户，可以通过提供免费数据流量的方式积极推广易信。微信的注册用户超过3亿，其中2.36亿用户至少每个月使用一次微信。微信本月早些时候与中国联通(0762.HK)(CHU.N)联手推出定制SIM卡，向微信用户提供数据流量。

如上文所述，中国电信应能做到让很多现有用户注册易信，但是吸引其他运营商的客户就困难得多了。中国电信和网易看起来意识到了这一点，易信用户可以向非易信用户发送消息。

网易股价在声明发布后上涨5.5%，但中国电信的股价周一仅小幅走高。我个人认为网易是中国互联网企业中社交网络创新能力比较强的一个，有助于易信的开发和运营。

但是移动即时通讯领域炙手可热，本土品牌微信和洋品牌Line与Whatsapp等都想分一杯羹。中国移动(0941.HK)(CHL.N)也在开发自己的移动即时通讯服务，由于占手机市场份额的三分之二，可能获得巨大优势。我认为易信最初将取得一些成功，受益于中国电信的客户基础以及网易的创新。但是长期来看，我觉得易信最终将走向失败，被更好的产品取代。

一句话：中国电信和网易联手推出易信，最初可能取得一些成功，但最终将被更好的产品取代。

**兰亭集势增速放缓 光芒褪色**

作为今年唯一在纽约上市的中国主要企业，兰亭集势(LITB.N)发布首个显示增速放缓的财报后，便开始领教华尔街波动的威力。与此同时，上周刚在纽约上市的吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司(CCCR.O)也有了类似的发现。该公司上周赴纽约进行首次公开募股（IPO），而且还获得不错的反响。

鉴于去年在纽约上市的两家中国企业唯品会(VIPS.N)和欢聚时代(YY.O)也有类似遭遇，这两家新上市企业的股价剧烈波动，其实一点也不意外。唯品会与欢聚时代的整体增长趋势强劲，但他们的股价走势也很不稳定。对于此类新上市的企业而言，由于投资者揣摩他们的长期增长前景，短线投资者则借着股价波动赚快钱，所以股价出现这样的波动是相对常见的情况。

兰亭集势属于外贸销售电商企业，业务模式相对简单，财报也是简单直白，该公司二季度实现了有史以来的首个季度盈利，录得利润60万美元，上年同期则净亏损140万美元。不幸的是，该公司实现的利润低于市场预期，其股价因此在盘后交易中大跌39%。此外，该公司预测当前季度营收增长约35%，较二季度营收增速53%放缓，也令市场感到失望。

股价下跌39%已算很大的跌幅，我觉得在周二纽约市场交易中，兰亭集势股价可能会小幅反弹。不过，客观的说，兰亭集势自6月上市以来，股价大幅攀升。该公司美国存托股份（ADS）发行价为每单位9.50美元，上市首日涨势相对强劲。由于投资者看好兰亭集势的前景，该公司股价随后继续走高，一度触及约22美元的峰值。

如今，该公司股价交投在11.69美元，没有跌破首发价，但也明显回落。经历这次大跌后，随着更多长线投资者开始认真关注该公司并决定是否喜欢该公司的增长潜力，我预计该公司股价会在接下来几周小幅反弹。

我们再来简单看看吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司的情况，该公司今年6月份申请赴美IPO，我当时曾谈及过此事。我当时称，该公司IPO融资规模虽小，但却是中国首家寻求赴美上市的民营小额贷款公司，而且还有望带动更多民营贷款公司跟进上市。

该公司上周最终在美国上市，发行价为6.50美元，仅融资900万美元。其股价上市以来也是大涨，一度触及18美元高位，随后则是掉头回落，目前在大约9美元的水平交投，仍较发行价高出近40%。

最后，我或许只能给出的建议是，若想长期持有该公司股票，那就去投资吧，原因是该公司规模较小，可能出现剧烈的短期震荡。不过，该公司已然实现盈利，这是一大利好因素，若是管理得当，再加上政府鼓励更多投资民营贷款行业的背景，该公司或可强劲增长。

一句话，兰亭集势股价受财报影响大跌后可能反弹，吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司似乎是不错的长线投资选择。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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