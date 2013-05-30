《Wynn专栏》中国若对欧盟以牙还牙恐损及自身光伏产业

资料图片：江西赛维LDK在合肥的光伏电池生产车间，员工们正在检测和分类光伏电池组件。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作家，文章仅代表其本人观点)

撰稿 Gerard Wynn 编译 王冠中/李爽

路透伦敦5月29日 - 中国威胁要用关税抵制欧盟的光伏原料产品，但这举动可能会损及自身产业，而且看来可能喊话的成分比较大。在这场争议中，双方要透过妥协才能获取利益。

欧盟执委会指责中国企业以低于成本的价格向欧洲倾销光伏产品，而执委会也计划祭出惩罚性关税因应。

然而，周一的欧盟成员国调查显示，在中国提醒其身为贸易伙伴的重要性后，多数欧盟国家均反对惩罚性关税的计划。

北京方面也挥舞着棍棒，去年展开研究向欧洲多晶硅祭出类似的关税。多晶硅是制造光伏电池的原料。

中国官员周一晚间拉高分贝，称中国“将采取必要的举措来保卫国家利益”。

但多晶硅关税会使得中国光伏厂商的成本升高，就如同欧盟的关税会让光伏组件价格上扬，进而损及光伏产业下游的组装厂商。

妥协可能会对双方有利。

**调查**

中国正稳定发展国内多晶硅产业，或许可受到进口关税的进一步协助。

中国工业和信息化部去年2月发布光伏产业的下一个五年计划，定下2015年前的明确目标，包括让多晶硅生产商年产出提高至至少5万吨。

中国商务部11月时展开调查，研究是否应对来自美国、韩国和欧盟的多晶硅进口征收关税。

中国尚未向世界贸易组织(WTO)提出申诉，此为正式贸易纠纷的第一步。

生产商称，最终决定的时间尚不明朗，但应不会晚于今年底，而过渡时期的决定预计会在6月底做出。

**绕道回避**

大型多晶硅生产商包括德国瓦克集团(Wacker Chemie)、美国Hemlock Semiconductor、韩国OCI Company(010060.KS)、中国保利协鑫(3800.HK)和大全新能源(DQ.N)。

虽然中国试图培养本土产业，但顶尖中国太阳能组件厂商韩华新能源HSOL.O、英利(YGE.N)和晶澳太阳能(JASO.O)等都与瓦克集团和/或Hemlock有合约关系。

英利和晶澳太阳能均表示，一些合约已经签到2013年以后。天合光能TSL.N也提到与德国和美国供应商签定了合约。

韩华新能源在其最新年报中称，中国对多晶硅征收进口关税“可能对其产生负面影响”；英利称，“很大一部分多晶硅都来自受到调查的国家”；晶澳太阳能说，“我们原材料的价格可能上升”。

不过他们可以选择绕道规避。

正如韩华新能源所说的那样，一个选项就是所谓的收费安排，即中国光伏组件厂商继续按合约接受西方的多晶硅供货，但要把原材料经离岸第三方加工成半成品，比如台湾的晶片生产商。

“我们目前在与台湾一些供应商协商，建立多晶硅收费业务，取代上面提到的当前供应商，以降低可能要缴纳的多晶硅关税，”韩华新能源在4月时表示。

但这样的收费安排将增加成本。

**成本**

如果中国课征进口所造成的效应，是多晶硅价格普遍上涨，则受影响的将不只是西方生产商的多晶硅直接买家。

这要看国内生产商和收费安排是否能赶得上中国的需求速度。

由于该产业一直苦于全球产能过剩、发达国家电力需求下降以及补贴减少，因此限制多晶硅成本对该行业来说至关重要。

中国晶科能源(JKS.N)在4月公布的季度报告中估计，多晶硅在总生产成本中占比为17%。

英利在4月时表示，多晶硅价格自2012年12月以来略微反弹，部分原因是中国遭到双反调查，不过价格仍低于每公斤20美元。

光伏组件厂商报告称，多晶硅市场价格去年大幅下降，因新增产能且光伏组件利润下降带来压力，使其价格在11月达到纪录低位每公斤14美元。

这促使全球制造商降价并闲置产能。

中国进口关税将对本土多晶硅厂商提供助益。

但随着该行业整合浪潮席卷全球，且中国政府试图促进国内市场成长，光伏组件厂商成本上升的连锁反应可能更令人担忧。(完)

(编译 王冠中/李爽 审校 于春红)

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