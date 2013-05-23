《Wynn专栏》光伏组件产能过剩局面难改观

图为合肥一家光伏组件厂的车间。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gerard Wynn

路透伦敦5月22日 - 近期光伏厂商的财务报告中的数据和策略暗示，全球光伏产业产能过剩的情况不太可能马上解决。

产量过剩已造成光伏组件的平均售价锐减，且冲击制造利润。

由于价格跌跌不休，为了维持利润而制定的策略包括将闲置部分产能或者关闭原有的工厂。

但由于没有一家公司想要放弃这块市场大饼，因此必须要拿捏得恰到好处。从2002年到2012年全球光伏市场复合年均成长率达52%。相关图表请点选(goo.gl/lFTUC)

公司正在市占率和获利之间做出选择。

从较大型上市制造商的情况来看，目前主要企业的策略各有不同，一些持续扩大处于亏损的产能，而其他厂商则暂缓扩张计划，但只有少数厂商闲置产能或关厂。

这对整个全球产能来说不是好兆头，因为产能精减才是重返获利能力的主要方式，且暗示未来会有更多的价值破坏情况，因为企业持续对库存、关厂或申请破产预作拨备。

**产能变化**

以出货量计的十大生产商中的七家公布了相关数据，他们最近的扩张显示了光伏行业的高速增长。相关图表请点选(link.reuters.com/tup38t)

这些企业为：First Solar (FSLR.O)，韩华新能源HSOL.O，晶澳太阳能(JASO.O)，晶科能源(JKS.N)，天合光能 (TSL.N)，英利绿色能源 (YGE.N)和Canadian Solar (CSIQ.O).

去年年末时，这七家企业的生产产能相当于2012年全球光伏组件实际需求的44%。

这显示了该行业产能过剩的情况，因为全球还有100家或更多规模较小的制造商。

这七家企业的财报显示，截至12月，他们的组件生产产能为13,650兆瓦。相比之下，欧洲光伏产业协会(European Photovoltaic Industry Association)数据显示，去年全球需求(以安装的产能计)为31,095兆瓦。

他们的生产策略方面，七家企业中的两家2012年削减了产能，一家维持不变，其他四家扩产。

他们的总产能增长了12%，或1,470兆瓦。

三家企业对2013年产能作出了预测，其中，晶澳太阳能和晶科能源两家的预期维持不变，天合光能可能会小幅扩产4.2%。

**策略**

这些业界领先的企业并非是具有代表性的例子：它们拥有的资源最多，影响力也最大，因此能够扛得住光伏市场的轻度衰退，其产能缩减的程度或许也相对较小。

有许多竞争力较弱的厂商已经走向破产。毫无疑问，产能削减仍在进行之中。

若想在市场衰退中存活，且成为目前正处于整合阶段的光伏业界领袖，有两种相反的策略：首先，要打造更为精练、更具有可持续性的业务；要不就是怀着更多企业破产后价格将回暖的期望，继续提高产能。

英利绿色能源控股是“继续扩张”策略的代表之一。这从该公司工厂产能持续快速扩张，并且2012财年报告所表达的支持立场可以看出。

丹麦风力涡轮机制造商Vestas(VWS.CO)则可能属于那些态度更趋谨慎的企业。在最新的年度财报中，该公司采取的策略是“关注获利”。

风能产业面临的问题和光伏产业类似，也包括要应对能源需求下降、主要市场补贴减少和全球产能过度等问题。

“我们不应该把不惜一切代价提高营收作为目标。Vestas只会选择从事那些能够为客户和自身业务带来获利的项目，”Vestas在一份报告中称，此前该公司在新订单减少后宣布削减成本。

应对高昂的产能扩张成本有一个替代方案，那就是把更多的供应链外包。这正是Vestas采取的办法。

光伏组件制造商Canadian Solar就是这方面的范例，其近期将宣布未来两年内硅晶片产能增加十倍，部分是透过外部合作关系实现。

Canadian Solar在2013年3月表示，将近2,000兆瓦的产能扩张中，有300兆瓦会在内部完成；600兆瓦则是透过与保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)组成的合资企业生产；另外1,000兆瓦则是透过长期供应合约来实现。

这将是一个安全的折中方案，既保持了价格稳定时能够提升产能的灵活性，又可让企业专注于盈利能力。(完)

(编译 戴素萍/王丽鑫/洪曦; 审校 王洋)

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