《Wynn专栏》中国若对欧盟采以牙还牙作法，恐损及自身太阳能产业

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
**绕道回避**
大型多晶硅生产商包括德国瓦克集团(Wacker Chemie)、美国Hemlock Semiconductor、韩国OCI Company 、中国保利协鑫 和大全新能源 。
虽然中国试图培养本土产业，但顶尖中国太阳能模块厂商韩华新能源 、英利 和晶澳太阳能 等都与瓦克集团和/或Hemlock有合约关系。
英利和晶澳太阳能均表示，一些合约已经签到2013年以后。天合光能 也提到与德国和美国供应商签定了合约。
韩华新能源在其最新年报中称，中国对多晶硅征收进口关税“可能对其产生负面影响”；英利称，“很大一部分多晶硅都来自受到调查的国家”；晶澳太阳能说，“我们原材料的价格可能上升”。
不过他们可以选择绕道规避。
正如韩华新能源所说的那样，一个选项就是所谓的收费安排，即中国太阳能模块厂商继续按合约接受西方的多晶硅供货，但要把原材料经离岸第三方加工成半成品，比如台湾的晶片生产商。
“我们目前在与台湾一些供应商协商，建立多晶硅收费业务，取代上面提到的当前供应商，以降低可能要缴纳的多晶硅关税，”韩华新能源在4月时表示。
但这样的收费安排将增加成本。
**成本**
如果中国课征进口所造成的效应，是多晶矽价格普遍上涨，则受影响的将不只是西方生产商的多晶矽直接买家。
这要看国内生产商和收费安排是否能赶得上中国的需求速度。
由于该产业一直苦于全球产能过剩、发达国家电力需求下降以及补贴减少，因此限制多晶硅成本对该行业来说至关重要。
中国晶科能源 在4月公布的季度报告中估计，多晶硅在总生产成本中占比为17%。
英利在4月时表示，多晶硅价格自2012年12月以来略微反弹，部分原因是中国遭到双反调查，不过价格仍低于每公斤20美元。
太阳能模块厂商报告称，多晶硅市场价格去年大幅下降，因新增产能且太阳能模块利润下降带来压力，使其价格在11月达到纪录低位每公斤14美元。
这促使全球制造商降价并闲置产能。
中国进口关税将对本土多晶硅厂商提供助益。
但随着该行业整合浪潮席卷全球，且中国政府试图促进国内市场成长，太阳能模块厂商成本上升的连锁反应可能更令人担忧。(完) (编译 王冠中/李爽 审校 于春红)
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