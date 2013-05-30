《Wynn专栏》中国若对欧盟采以牙还牙作法，恐损及自身太阳能产业

**绕道回避**

大型多晶硅生产商包括德国瓦克集团(Wacker Chemie)、美国Hemlock Semiconductor、韩国OCI Company 、中国保利协鑫 和大全新能源 。

虽然中国试图培养本土产业，但顶尖中国太阳能模块厂商韩华新能源 、英利 和晶澳太阳能 等都与瓦克集团和/或Hemlock有合约关系。

英利和晶澳太阳能均表示，一些合约已经签到2013年以后。天合光能 也提到与德国和美国供应商签定了合约。

韩华新能源在其最新年报中称，中国对多晶硅征收进口关税“可能对其产生负面影响”；英利称，“很大一部分多晶硅都来自受到调查的国家”；晶澳太阳能说，“我们原材料的价格可能上升”。

不过他们可以选择绕道规避。

正如韩华新能源所说的那样，一个选项就是所谓的收费安排，即中国太阳能模块厂商继续按合约接受西方的多晶硅供货，但要把原材料经离岸第三方加工成半成品，比如台湾的晶片生产商。

“我们目前在与台湾一些供应商协商，建立多晶硅收费业务，取代上面提到的当前供应商，以降低可能要缴纳的多晶硅关税，”韩华新能源在4月时表示。

但这样的收费安排将增加成本。

**成本**

如果中国课征进口所造成的效应，是多晶矽价格普遍上涨，则受影响的将不只是西方生产商的多晶矽直接买家。

这要看国内生产商和收费安排是否能赶得上中国的需求速度。

由于该产业一直苦于全球产能过剩、发达国家电力需求下降以及补贴减少，因此限制多晶硅成本对该行业来说至关重要。

中国晶科能源 在4月公布的季度报告中估计，多晶硅在总生产成本中占比为17%。

英利在4月时表示，多晶硅价格自2012年12月以来略微反弹，部分原因是中国遭到双反调查，不过价格仍低于每公斤20美元。

太阳能模块厂商报告称，多晶硅市场价格去年大幅下降，因新增产能且太阳能模块利润下降带来压力，使其价格在11月达到纪录低位每公斤14美元。

这促使全球制造商降价并闲置产能。

中国进口关税将对本土多晶硅厂商提供助益。