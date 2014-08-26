《徐小庆专栏》“低利率、低通胀、低增长”是否就是回归常态？

（作者为敦和投资宏观策略总监，路透中文特邀专栏作家，仅代表本人观点）

今天跟大家谈一谈全球经济的现状。大家认为现在全球的经济慢慢地走出低谷，因为英国、美国都开始进入加息周期，而对中国未来几年经济相对比较乐观的一个重要基础，就是认为外部需求的复苏，最终会带动中国出口恢复，而中国出口又能消化掉大量的产能过剩，最终能够带动制造业投资走出来。这是市场上现在的一种观点。

事实情况如何呢？观察全球对美国经济的预测，有一个很明显的现象，就是每一年在年初的时候，大家对当年的经济预测都是给得很高的，随着时间的推移，整个市场对它的经济预测在不断的下沉，历史在不断的重复，从2012年以来一直如此。

到今年大家知道现在市场对2014年美国经济的预测大概是多少？不超过2%的增长率。而年初的时候对美国经济今年的预期是3%，2012年和2013年美国的实际增速大概就是2.2～2.3，也就是说如果按照现在市场的预期来讲，今年的美国增长相对于过去两年不仅没有上升，反而是略微下降了，和大家想象中的美国的经济已经进入了持续的复苏，还有未来的加息周期即将来临的预期是有比较大的背离的。

从全球景气度来看，有两个很好的经济体指标，一个是德国一个是韩国。因为德国和韩国这两个经济体分别代表了欧洲和亚洲出口导向为主的两个主要经济体。德国IFO商业景气指数，从今年的二季度开始见底回落，同样我们也知道在上周韩国开始降息，韩国为什么降息呢？因为韩国今年PMI的出口定单其实并不理想，在过去几个月也是持续回落的。

原油价格方面，今年年中的时候大家普遍认为今年美国下半年的通胀会很快的起来，但是在过去一个月的时间，油价出现了大幅的回调，而且油价的这轮大幅回调，是在地缘政治局势非常紧张的情况下出现的，而黄金在这段时间出现了一定幅度的反弹。

这个现象非常反常，一般来说原油价格在每年的7～8月份都会有一轮季节性的回升，而且又是在今年很多局部的战争爆发的时候，其实大家应该是担心原油的供给。但是事实上原油的价格就表现得异常疲弱，如果你看今年的很多炼油企业的毛利率，从年初到现在是持续下降，整个成品油的需求无论是欧美还是国内的需求其实都非常多，所以从原油的消费来讲，也没有反映出一个比较强的经济复苏。

最诡异的大家都知道是美国国债，因为年初大家都认为美国的经济回升应该会带动国债的上行，普遍的预期都是在3.25～3.5的范围，但是美国国债却出人意料的持续下降，而且在二季度美国经济已经出现了比较强的回升的信号的情况下它还在持续的回落，甚至已经突破了2.4～2.6的区间。

美国的十年国债和五年国债隐含的五年后的五年的远期利率，海外非常关注这个利率，是因为它认为这个利率能够比较好的去代表了大家对未来长期的均衡利率的一个预期。这个预期在去年年底的时候到过4.3的水平，就是认为联邦基金利率的话最终可以升到4以上。现在它已经回落到了接近3%的位置，所以从国债的市场反应来讲它认为美国的利率将来会恢复一个常态，就是会慢慢地加上去，但是它对最终的这个加息的这个幅度给予的预期是在不断降低的.

美国未来的货币政策，虽然今年以来美国的就业有非常强劲的复苏，但是这次就业的复苏对工资的增长却慢于以往的经济周期的复苏，观察美国实际的小时工资，可以看到在最近一段时间以来它不仅没有上升，而且是下降的。现在的水平比2009～2010年的时候还要低，所以这也是联储现在很担心的一个问题，按道理来讲就业回升应该带动劳动力市场开始有供需，供给消费需求来讲还是有缺口出现，但是反映在工资市场上，我们并没有看到出现很明显的工资上行的压力。

而由于工资没有明显增长，美国居民的消费主要还是靠他的储蓄，他的储蓄率相对于过去几年又下了一个台阶，储蓄率的下降意味着美国的消费仍然是建立在一个举债消费的模式上，就是通过借钱。而今年美国的按揭贷款利率，从去年这个位置出现了比较明显的上升，而且在最近美国的国债收益率出现大幅下降的情况下，我们看到按揭贷款利率下降的幅度并不显着，所以美国的房地产的销售数据从二季度以来开始回落，上周公布比较好的房屋数据是开工数据就是类似于我们的投资，但是它的销售并不理想。

美国在过去这几年持续的量化宽松，推高了大量的资产价格，拥有大量资产的富人，他们的财富进一步增加。但是工薪阶层的这些穷人的收入增长异常缓慢，所以表现在资产价格和收入的比值现在大概是6倍多。这个比值在历史上上次出现过高点的时候是在2000年和2007年，正好是两次网络危机和次贷危机的前一年。今年又快回到这个高点了，所以我们不知道以后会发生什么事情。

而比较美国通胀跟它的居民收入增长相关性，是要强于它和净资产的相关性的，所以为什么QE一直没有把美国的通胀推起来，因为QE只推高了资产价格，但是相反的由于你的收入的增长非常缓慢，所以你对消费的拉动就不够快，我们观测到CPI相应的科目它的增长就非常的缓慢。

欧洲的问题，类似于过去日本那样，它现在进入了一个比较典型的信用的自我收缩过程。就是它整个M3包括它的贷款，当然最近起来一些，但是还是力度非常硬。央行不断的想刺激资产，就是类似于美国的这种QE像推TLTRO的方式来刺激银行放贷，但是欧洲的银行现在由于巴塞尔新的规则的设立，导致他们放贷的意愿始终不强，这一点也非常类似于90年代日本的银行，它一直推不起来。

所以德国今年的整个收益率，整个欧洲今年的收益率由于欧洲的经济持续的低迷和通缩不断的创新低，再加上最近的乌克兰的问题。德国和美国的国债的利差在这个位置，基本也是创了历史新低，所以也就不难理解，为什么美国的经济还可以，但是美国的国债收益始终上不去，对于全球的央行来说，能够购买的债券当中，能够达到美国的国债收益率的标的已经越来越少，包括像西班牙、意大利这些边缘国家的国债收益率现在都已经只有这个水平了。所以这个利差的扩大在很大程度上对美债的收益率上行起到了一个抑制作用。

如果我们看上一次1994年全球经济复苏的时候，当时美国已经开始进入加息周期，欧洲当时也不好，但是美债当时收益率是同步上行的，这就是说在1994年的时候其实是美国经济非常的强，强到其他的经济体可以不受本国的经济体的影响，它的利率水平能够一起跟着美债往上走，但是现在的情况反过来，我们看到的情况是其他的经济体的收益率的下降，把美债的利率往下拖。这当然也和整个全球的经济格局发生了很大的变化有关系，就是美国在整个全球的经济份额当中持续地下降，而中国的份额在持续的上升。而中国的经济的疲弱对全球的经济复苏也造成了很大的压力。

因此，最近大家都在讨论新常态的问题，所谓新常态就是低利率、低增长、低通胀，长期来讲实际利率是会处在接近于零的水平，大家之所以把它称之为新常态，是因为在过去40年你看到的所有的金融数据当中都是高增长，高通胀，高利率，所以现在的状态大家称之为新常态，

但是我们看过去400的数据，会发现看法不对，其实我们现在才是回到常态，而过去这40年，才是新常态。因为大家总是习惯用你能够看到的数据去看历史，但是事实上你看到的过去40年的数据只是历史当中非常小的一部分。而我们能够获得的金融市场比较好的数据，其实也就仅仅40年的时间。

为什么过去40年全球经济会出现异常的高增长？是因为在过去40年当中金融市场的发展导致了信用扩张超出了人类过去历史上任何一个阶段的增长。信用的大量扩张，推高了全球的总的需求和购买。

未来大家讲回到新常态的本质一个逻辑上的最重要的因素就是认为全球的信用扩张的高增长已经结束了。现在越来越少的经济体还能够承受进一步的杠杆增长，所以说当你的信用扩张速度降下来之后，其实你会慢慢地意识到美国的经济增长也许2就是常态，最多3%。

那这意味着什么呢？意味着美国的利率如果加到2%就结束了，你再也看不到甚至在我们有生之年你都看不到美国的利率还能回到4%。因为我们有生之年也就是还有四五十年的时间，但是放在漫长的这个历史当中，其实是不长的一部分。这是别人的观点，但是我是觉得比较有意思。

综上，对未来利率的长期思考，问题的根本不在于会不会加的问题，而是全球经济在未来很长一段时间会不会比我们现在要好。过去大家很多年都习惯说经济好，其实你应该好到以前的水平才能叫好，否则就不叫好。有可能那个状态是相当长的时间，非常长，长于你的估计。

（专栏内容根据他在人民币交易与研究论坛与国泰君安联合举办的浦江论债论坛上的最新发言整理，经本人授权同意发表）

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