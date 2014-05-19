《徐小庆专栏》思考长周期：今年或是投资率开始大幅回落的第一年

（作者为路透中文特邀专栏作家，仅代表本人观点）

在过去十年的经济周期中，只要货币政策放松，利率下降，需求自然就会起来，带动M2增速持续回升，然后央行收紧货币政策，利率重新回升，形成这样一个周而复始的循环。

尽管近年来由于外汇占款增速持续下降，导致贷存比对货币增速的约束开始增强，但是只要修改贷存比的定义口径或者取消贷存比，银行的放贷能力就能恢复，理论上讲供给不会成为长期制约货币增速的主要因素(银行风险偏好下降和资本金约束也是需要考虑的因素)，除非央行不想主动增加流动性。

按照这样的思路，当央行真正放松货币政策时，本轮债券的牛市行情也就接近尾声。但是需要思考的一个问题是：中国的融资需求会不会也开始进入一个下行周期呢？

说到需求，大家都会讲融资需求总是能创造出来的，尤其中国的经济政府主导干预的色彩很强，多搞一些基建项目，需求自然就产生了。但是我想强调的是，中国的融资需求和地产投资的相关性强于基建投资。

房地产相关贷款在中长期贷款中的占比最高，去年已超过50%。99年以来，名义GDP增速与房地产投资的相关性达到71%，远远高于基建投资的15%。所以当地产投资进入下行周期时，政府主导的基建投资很难抵消地产收缩减少的融资需求。

从历史数据来看，房地产销量增速与长期国债收益率具有明显的正相关性，也说明地产周期基本决定了中国的融资需求周期。

当然基建投资确实能拉动M2增速上升，但这种上升更多需要宽松资金面的配合，而不是经济自身融资需求增强的结果，所以基建投资拉动的经济增长并不必然导致利率的上行。如09年政府搞四万亿投资的时候，上半年基建投资大幅飙升至50%以上，但是利率并没有显着回升，直到下半年房地产投资开始迅速上升时，利率才开始进入上行周期。

那么地产投资是否已经步入了一个漫长的下行周期呢？这需要对人口结构及其未来潜在的需求进行分析。20~29岁这部分对住房刚需最集中的人口占比在2012年已到达顶峰，之后将逐步下降。从绝对数量来看，20-29的人口数从2014年也开始下降，并且将持续回落至2030年，累计降幅将达到25%。

当然2013年中国的城镇化率仅为53.7%，而美国、日本等发达国家均在80%以上，城镇化成为了未来增加住房需求的主要支撑力量。但是由于总人口增速在下降，尽管城镇人口占比在提高，其增速仍在下降，城镇化的推进能否改变这一局面有不确定性。

城镇化率的目标是2020年达到60%，意味着未来7年每年提高0.9%，过去几年都在1%以上，但是逐年递减，所以0.9%的目标基本合适。过去几年总人口增速只有0.5%左右，即使考虑到放开单独二胎，未来增速上升概率也不大，假定仍按0.5%来增长，这样到2020年总人口达到14.09亿，城镇人口为8.45亿。

统计局公布的是人均住宅建筑面积2012年末的数是32.9平米。根据13年的人口和估计的13年总销售面积，大致估算13年人均居住建筑面积为33.9平米，整体城镇人口居住总面积为248亿平米。尽管和美国等发达国家差距较大（这些国家在50平米以上），但相比亚洲尤其是东南亚等地以及不低，如日本现在是36.6平米，而在88年房地产泡沫破裂时是27.8平米，根据野村的研究中国已经超过当时日本的人均居住面积，韩国和新加坡也在26平米左右。

如果假设2020年人均居住建筑面积进一步上升至40平米（意味着三口之家的建筑面积达到120平米），根据城镇人口的增长假设，到2020年总住房建筑面积将为338亿平米，比2013年末增加90亿平米，平均每年的增量为12.84亿平米。2013年新开工住宅面积为14.6亿平米，商品房住宅销售面积为11.6亿平米(商品房住宅销售面积一直低于新开工是因为新开工数据中还包括了保障房等其他类型的住宅)，也就是说目前的新开工量已经超过了未来潜在需求的年增量，新开工增速未来不排除持续负增长的可能。

当然人均住宅面积的增长估计是否过于保守是这个估算分析的关键，为什么人均面积就一定只能40平米呢？每个人不都希望面积越大越好吗？但需要强调的是，人均面积达到多少是合理的并不取决于消费意愿，而是取决于消费能力和房价的变化。如果房价跌一半，人均住宅面积翻番都是有可能的。但在目前的房价水平下，居民的购买力是在下降的，过去几年的数据也显示人均居住面积的增速是在放缓的。

中国的房地产销售可能已进入到对价格高度敏感的阶段，即很难再重现过去的量价齐升特征，销售面积要保持过去的增速，就必须通过价格的下跌来实现，所以对于房地产投资而言，增速很可能将持续下滑。一个明显的证据是中国的住宅开发投资占GDP的比例在2013年已经达到10%以上，几乎没有一个国家的比例能够长期超过这个水平，即使和我们储蓄率很接近的日本和韩国，住宅投资占GDP的比例也在达到8-9%后开始回落。

日本和韩国在进入人口拐点后的货币增速都是持续下行的，并且货币政策放松也无法扭转这一趋势。日本和韩国“抚养比”的拐点分别在1970年和1990年出现，呈现的共同特征是在跨过拐点前房价加速上涨，跨过拐点后房价虽然没有暴跌，但却出现了长期的横盘或小幅下跌特征，而住宅投资占GDP比例也同步达到8-9%的历史最高点，然后开始见顶回落。

究其原因在于人口老龄化导致储蓄率下降，与投资率的差距缩小甚至出现负缺口，进而实际利率上升抑制融资需求和房价。随着货币增速下滑，货币政策趋于放松，名义利率开始下降，但由于通胀回落得更快，实际利率仍是上升的。

实际利率的上升最终会导致投资率开始回落，大约在跨过拐点的4-5年后，储蓄率与投资率的差距会重新扩大，实际利率将重新回落，并推动新一轮房价上涨和本币升值。

中国在97年的时候也出现过储蓄率相对于投资率持续下降的情形，当时实际利率也出现了明显上升，而货币增速和名义利率则持续回落。在经历了长达5年的去产能和去杠杆之后，2000年以后储蓄率与投资率之间的差距又重新扩大，贸易盈余开始回升，实际利率也开始下降。

而本轮储蓄率的下降是从08年开始的，而投资率在08~13年维持在高位，甚至有所上升，储蓄率与投资率的差持续收窄了5年，实际利率在12年和13年显着上升，从抚养比的角度这与当年日本和韩国的情况非常类似。而中国住宅开发投资/GDP目前在10.4%，如果剔除土地购置金额，那么正好在8%左右。所以大概率来看，今年很有可能会成为投资率开始大幅回落的第一年。

如果对房地产投资周期的中长期判断是对的话，那今年债券的牛市可能不仅仅是一个传统的经济下行周期的体现，而是利率进入长期下行周期的开始。但对这个问题的判断还难以形成共识，需要进一步观察。（完）

（作者为敦和投资宏观策略投资总监，专栏内容根据他在人民币交易与研究论坛的最新发言整理，经本人授权同意发表）

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