《徐小庆专栏》在M2增速未持续回升前 债券牛市基础依然存在

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（作者为路透中文特邀专栏作家，仅代表本人观点）
关于债券分析的基本框架，我认为基本面分析总体来讲还是最重要的。判断经济和通胀周期，如果只看一个指标，我认为M2增速是最重要的领先指标。M2增速和名义GDP增速总体波动一致，且前者领先于后者大约1年的时间。即使近年来不创造货币的融资方式越来越多，但M2的重要性并没有下降，因为依靠银行的间接融资占比仍在50%以上，M2增速与社会融资增速在方向上很少出现过背离。
看历史数据，只有2006-2007年M2增速回落时，GDP名义增速出现过回升，当时股票融资量大幅上升，使得M2增速与社会融资增速出现背离。换句话讲，如果股票融资占比不能显着提高，M2增速对中国经济周期依然起着决定性的作用。
但M2增速对名义GDP增速的影响并不是简单的线性关系，表现为两者之间的增速差并不稳定，与GDP的构成有关。如果GDP依靠消费和出口推动，那么对货币的依赖性就不强，M2增速-GDP增速会出现下降，如97-02年和05-08年投资对GDP的贡献都低于50%；反之GDP如果依靠投资来推动，那么M2增速-GDP增速就会扩大，03-04年以及次贷危机后四万亿的刺激都属于这种情形。
强调这一点是因为11年四季度以来GDP名义增速中枢持续下降，而利率中枢却持续上行，市场认为利率周期和经济周期开始脱钩，除了利率市场化的因素外，与经济更多依赖于投资和货币投放有关，表现为融资需求的回落滞后于经济的下滑。最典型的对比就是2012和2013年，GDP增速差异不大，但2013年投资对GDP的贡献大幅提高4.3个百分点，导致M2增速和利率都明显高于2012年。
所以去年看基本面的对市场判断都错了，不是错在对GDP和通胀的判断上，而是错在把经济下滑和融资需求回落划了一个等号，所以对利率而言，真正的基本面实际还是资金的供需关系。
GDP名义增速如果分解为实际增速和平减指数，两者变动的方向也基本是一致的，且实际增速领先平减指数大约1年左右，即货币周期-经济周期-通胀周期的传导。近年来从劳动力成本上升的角度去解释通胀中枢提升的分析很多，但从趋势上来看，无论是何种形式的通胀，实际都是货币现象。
物价大致分为食品、工业品和房价三类，可以分别用GDP中的第一产业、第二产业和第三产业平减指数去近似，三大产业的平减指数在方向上也基本是一致的，但绝对水平存在明显差异，与各自的供给能力有关。工业品的供给最没有瓶颈，所以当货币增速从11年开始回落至15%以下时，第二产业的平减指数从12年就开始通缩。
而食品的供给相对容易出现短缺，回落的速度较慢，但今年一季度第一产业的平减指数也开始加速下滑至1%附近。最坚挺的是房价，第三产业的平减指数同比在13年还是回升的，但今年一季度也大幅下滑，对整体平减指数的跌幅贡献最大。所以只要货币增速持续保持在低位，通缩的压力就会从工业品向食品和房价传导。
基于M2的分析框架，今年的经济总体呈现的就是低增长、低通胀的格局。
市场近期关注一个的焦点是猪价下半年是否会出现报复性反弹，导致通胀超预期上行。从微观层面来讲，存栏量的下降确实会引起猪价的上涨，但是过去04年、07年和11年猪价大幅上涨之前都伴随着一轮货币的扩张周期，没有看到猪肉可以脱离于M2走出一轮独立行情，所以我对猪价上涨的持续性及其幅度是持怀疑态度的。
即使按照卖方报告中最乐观的预期，假定生猪价下半年能反弹40%，参考2010年下半年猪价反弹的情形(当时生猪价涨幅也是40%)，假定CPI食品5-12月的环比涨幅和10年同期（过去5年同期的最高水平）差不多，非食品保持平稳，年末CPI同比也最多回升至3%附近。
既然M2增速是经济和通胀周期的领先指标，那么从基本面来看，自然也就是利率周期的正向领先指标。但是M2同时也是货币政策的调控目标，M2增速的高低反映了资金供给的充裕程度，所以从资金面来看，M2增速与利率又应该呈现反向关系，那么如何解释这一矛盾的关系呢？
我认为从较长的时间段来看，M2增速仍然是利率尤其是长期利率的正向领先指标。在货币政策放松初期，会看到资金供给改善带来的M2增速上升和利率的下降，但是M2增速要持续回升，必须依赖于融资需求的恢复。如果用社会融资增速代表资金需求，M2增速代表资金供给，那么社会融资增速与M2增速之差反映的就是资金的供需变化，可以看出M2增速在多数时候和增速差是正向关系且前者领先。也就是说，当M2增速持续回升时，资金需求上升的速度最终会快于供给上升的速度，推动利率上升，而当M2增速持续下降时，资金需求回落的速度最终也会快于供给回落的速度，利率相应下降。
只有在2011-2012年，增速差与M2增速出现过较长时间的背离，M2增速下降但增速差持续扩大，与银行表外业务、信用债等各种非信贷债权融资迅速扩张有关，但2013年以来又重新变为一致，如今年年初以来，M2增速持续回落的同时，增速差也是回落的，融资需求的回落对利率的下降起到了更关键的作用。
对于债券投资而言，需要把握好增速差的拐点，去年M2增速是从三季度开始回落的，而增速差从四季度才开始回落，因此债券由熊转牛的拐点是在四季度。
唠叨了这么多关于框架的看法，其实就想说一个结论：在M2增速没有持续回升之前，债券的牛市基础就依然存在，不存在大幅调整的风险。这是我想谈的第一个问题。
（作者为敦和投资宏观策略投资总监，专栏内容根据他在人民币交易与研究论坛的最新发言整理，经本人授权同意发表）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。