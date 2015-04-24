《中国信用市场观察》债市风险定价回归及完善

作者 徐永

路透上海4月24日 - 中国债券市场风险定价回归进程近期明显加速，不仅政策性银行的政策性身份得到明确，国企信用债发行人刚性兑付被打破，今年起全面自发自还的一般地方政府债，也因定价等诸多原因推迟发行。

利率债和信用债的定价回归是中国债券市场的重大进步，债市收益率曲线有望更加合理，但仍需要税收、监管等诸多因素协调推进。

中国债市此前的定价畸形有诸多表现：比如国债的税收效应影响其交易活跃度及定价基准作用发挥、政策性银行债发行人身份定位不明确、地方政府债非市场化承销导致其收益率压得过低，以及信用债的刚性兑付问题等。

这些表现在收益率曲线上，就是去年以来，随着国开债交易明显活跃，国债和国开债，以及国开债和非国开债之间的利差分别呈现过低和过高的状况；信用债方面利差则整体较低。

上述情况不利于债市的价格发现功能发挥，但在利率市场化及监管推动等影响下，这些非正常状况正在或主动或被动地改变，债市风险定价有望回归。

具体而言，利率债方面，国债、地方政府债和政策性银行债三大品种，之前的定价都难言到位。

国债定价问题主要表现在两个方面：一个是税收因素；另外则是金融属性不强。国债利息收入免所得税，被认为是国家对金融机构的优惠政策，是支持国债发展的倾斜因素。

但由于设计不够完善以及金融机构内部考核的差异，这项税收优惠在实务中，并没有得到金融机构的青睐，反而影响了其二级市场的交易，以及价格变化的敏感程度。

特别是去年以来，随着国开债的发行规模增加，国开债较为明显地取代了国债，成为利率市场的交易标杆，这导致国开债的收益率在牛市中不断走低，对各类因素的反应也较为敏感，国债的收益率反应则较为迟钝，令两者之间利差收窄。目前市场取消国债税收优惠的呼声也较高。

截至今年3月底，银行间现券的交割比重中，国债的比例只有13.24%，国开债的比重则达到42.05%；记账式国债的存量为8.5万亿元人民币，国开债则达到6.3万亿。

国债的金融属性不强，则表现在其目前主要发挥的是财政筹资的功能，金融功能发挥有限。国债作为国家的无风险收益率，是其他金融资产的定价基准；在有国债期货的国家，还是国债期货的定价基础，这使得国债的收益率不仅要反映财政融资成本，更要能反映一国的基本面综合情况。

以澳大利亚等国家为例，为了发展国债或者国债期货市场，即使在财政盈余的情况下，也会根据期货市场需要增加国债发行，配合期货市场的发展需要。对比而言，中国市场国债的金融功能并不强，因为发行频率、期限设计、流动性有限等问题，并没有得到完全发挥，国债收益率曲线基准的有效构建还有难度。

**非国债定价**

政策性银行债的定价问题则表现在身份定位方面。2008年三大政策性银行启动商业化转型以来，国开行的债信零风险权重，都是要经银监会审批，这使得市场对其政策性和商业机构的分歧产生，某种程度上也推高了其筹资收益率，从而人为制造了收益率下行空间及机构参与热情。

在国务院近期文件批复后，国开行的政策性机构身份明确，将有望令其融资成本继续降低，改善其与其他利率债之间利差水平，非国开和国开债之间的利差也有望合理走低。

地方政府债的定价问题，主要是因为地方财政存款是银行的重要负债来源，预算内的存款还无需缴纳准备金，因此成为银行的争夺对象。这使得银行机构在承销地方债时，因为有求于地方政府而处于劣势，去年就曾出现地方政府债收益率低于同期国债的怪现象。

这显示银行业的存贷比、准备金制度等，不仅影响了银行的负债管理经营，也影响了债券市场的定价发现机制。未来债市的风险定价回归，可能也有赖银行体系的监管工具改善。

而一般地方政府债券自发自还后，特别是地方政府债因专项债和置换债券，供给压力增大后，地方政府与商业银行在地方政府债定价博弈中的力量对比也将发生微妙变化。

这可能也是市场对今年首批地方政府债--江苏地方债收益率定价与发行人预期间产生差异的原因所在，并令其推迟发行。但对于地方政府债的定价市场化，无疑有正向作用。

至于市场化后，中央及地方政府融资成本提高的问题，则可以通过改善供求对比来缓和，比如目前市场讨论的给政策性银行“定向QE”，鼓励其购买政府债的做法。另外，地方政府债的风险定价回归，还需要逐渐构建有影响的定价合理的地方政府债券收益率曲线，将其作为发债参考，而不是现在比照同期限国债加利差的模式。

信用债的风险定价，则因为天威中票的违约，而再次给市场上了风险定价的一课。值得注意的是，以上交所为例，目前市场到期收益率超过10%的企业债只数已经达到60只。

部分之前被调降评级有违约风险的个券，机构也在提前布局调查其违约的可能性，一旦有违约风险的个券最终被证明安全兑付，相关机构将可以获得超额收益，债市也进入择券的时代。典型如11蒙奈伦，虽然其仍将面临违约风险，但交易价格已经走出底部，且每日成交均较为活跃，有望成为未来信用债市场择券能力和风险博弈的一个较好案例。

信用债市场的刚性兑付打破，及市场机构在超额收益驱使下的用脚投票，也有望使得信用债的风险定价回归。但今年信用债由于城投债供给的缩量，有可能仍然面临信用风险溢价被压低的状况。

债市风险定价回归，除了前述税收、具体发行建议后，可能还需要监管机构之间的协调配合，特别是交易所市场和银行间市场的整体设计。

中国证券业协会本周公布了非公开发行公司债的备案管理相关办法，作为今年新的公司债管理办法的配套措施，在备案办法出台后，交易所债券市场至此构建了仅面向合格投资者的债券发行及备案模式。由于合格投资者多为机构法人，不同于交易所之前的投资者多为个人的情况，相当于证监会在银行间市场外，又打造了一个机构投资者的场外市场，与银行间市场现有以机构法人为主，备案在交易商协会的模式基本类似。

由于交易所和银行间的收益率曲线编制方式并不相同，虽然相同债券之前的定价差异并不大，但从风险定价角度而言，两个模式相同而收益率曲线不同的市场，不仅有重复建设嫌疑，其实也并不利于市场的整体发展及价格发现。(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。