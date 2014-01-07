《严骏伟专栏》中国资产管理行业发展的冷思考

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(路透中文新闻部特邀专栏作家，本文仅代表本人观点。)
作者 严骏伟
二年前，我退出了从事十年之久的银行资产管理行业，上了摩山。想不到二年后下山看看，山下风声水起，红尘滚滚。资产管理行业在这二年中各门派林立，英雄豪杰层出，一派热火朝天。在林林总总的冲动，呼喊，求变，革命中，冷静观察全市场资产管理业务的发展路径，冷静思考资产管理行业中，银行，信托，券商，基金，保险，私募及第三方财富管理机构众门派的争斗套路，不难看出2014年的全市场资产管理将迎来加强监管，规范发展阶段，也将迎来在更高层次上的开放，自由的新纪元。
用互联网思维看资产管理的引爆点，原来银行理财产品的投资标的比较单一，从外汇结构性产品，到债券、股票，再到信贷资产这样一个路径发展的，其中也包括黄金投资，艺术品等另类投资的发展。值得思考的是，唯独到了投资信贷资产的这样阶段，形成了银行理财业务的爆发性增长，带动了信托，券商等金融机构和第三方理财机构在资产管理的平台上一起舞动。带动了整个资产管理行业的人气繁荣。
在这样一个引爆点上，我们更多讨论的是规避利率管制，资本计算拔备计提，信贷规模控制，却忽视了国外银行信贷市场是和资本市场、债券市场一样，是具有开放性、流动性和交易性的市场。理财市场的大爆发，以及后来的买入返售业务，非标业务都是对信贷市场管制的一种扭曲反应和释放。我们在2014年加强监管的同时，期待会以更开放的姿态对信贷市场的流动性，交易性做出新的制度安排。
从这个引爆点看，资产管理产品变成了万花筒，用眼花缭乱的繁荣掩盖了融资类产品的本性，使融资类产品和风险的属性更隐蔽。理财产品的形态从原先是一一对应的，发展到类基金化的产品，类基金化的产品又演变成资金池产品，资金池产品形态又衍生出非标资产。最近，又推出了银行债权融资计划和银行资产管理计划。
资金端和资产端的两个计划，更是把发行人，承销商，投资人三者身份集为一身。用金融市场的标准产品和工具来标量近几年来兴起的资产管理产品，都是融资类产品的变异和衍生，使信用主体更模糊，突出了银行，信托等机构的信用背书。2014年我们更期待的是资产管理产品会趋于标准化，即基金化，债券化，使市场产品的风险属性更透明，更清晰。
从万花筒撒落的满地碎片，笑看资产管理行业的千姿百态。在这场以融资性资产管理为特点的江湖争霸中，银行业绝对是老大。信托是最大的受益者。券商后来居上，但终究在做信用类的融资业务上是一个短板。但在未来的资产管理行业中，券商的作用和发展前景是最好的。保险是稳健派。那么现在最野蛮生长，最没人管的却是基金公司的子公司，这一块的风险实在是太大了，因为它没有净资本约束，没有计提拨备，但却在做和银行，信托一样的融资业务，而且是疯狂的做，是监管严重不足的板块。第三方理财机构栖身于信托业的大爆发，没有监管，没有牌照准入，从业人员普遍缺失基本的职业道德，必须整治。
中国资产管理行业的转型之路将在2014年开始新的纪元，在加强监管，标准产品，信息透明等几方面出现转变。第一、投资标的：未来的投资标的还是按照国际视野的角度去对接，逃离不出货币市场、债券市场、资本市场、外汇市场和大宗商品市场，这几个市场的标准化产品。如果现在有违背的话，最终有一天会回归正常或标准化的业态，这是一个转型的基本路径。
第二、产品的形态，剥离融资类产品华丽的外衣，按照标准化的产品形态，只有债权型或是权益型以及他们的衍生产品形态。信用主体，承销商以及投资人会更清晰。在上交所或银行间市场转让会更畅通，信息披露，资金托管安排更透明。各种融资类产品的创新应该在充分监管的条件下展开，各资产管理机构的融资类理财业务应该是在监管统一的前提下进行。在监管充分和统一的前提下，任何同业的所谓创新都是雕虫小技了。
第三、资产管理机构，现在银行，券商都成立了资产管理部，独立开展业务。业内人员呼吁实现事业部制，进而工商注册，申领营业执照和金融许可，进行法人化运作。这是完全正确的路径。这方面应该向保险公司的资产管理公司体制学习。现在银行理财产品，信托产品严重透支了银行信托的信用。独立的具有法人资格的资产管理公司，是改革发展和转型的重要路径之一。
从整个资产管理角度来看，有二个基本点：一、资产管理的核心是投资配置行为，投资配置是资产管理的核心和根本。我们也去过外资银行或是国外的资产管理公司调研，他们资产管理公司的tradingroom，要比我们银行的金融市场部大的多了，做投资，研究，交易销售是标配。任何想跨越边界和做大而全的资产管理必将打回原生态。二、就是风险的把控，资产管理业务中风险控制是第一要务，资产管理就等同于风险管理。你对风险的把控，能够提升到一个什么程度，那么资产管理水平也会提升到一个相应的程度。（完）
（本文由上海摩山投资董事长严骏伟提供，初稿内容来自他在汤森路透人民币研究院“资产管理圆桌论坛”上的发言。）
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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