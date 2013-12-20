《杨爱斌专栏》明年全球经济增长或无亮点 市场投资存政策变量

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(撰稿人为路透特邀专栏作家，内文仅代表本人观点)
说到未来投资的市场，我想先简单地做一个今年的市场回顾。
在2013年有一个特点，今年几大类资产中，股票相对来说是表现比较好的，尤其是发达国家的股票。商品总的来说是比较差的，债券也是比较差的。
如果按照投资时钟的逻辑来看，似乎隐含着一个前提，就是在过去的一年，全球经济增长，或者隐含增长似乎不错，但是通胀又不是很高。如果经济增长是比较好的，理论上来说对股票市场是有利的；如果说通货膨胀水平比较高的话，那理论上来说，对股和债都不会很好。从资本市场的回报表现上来看，似乎隐含着一种比较好的增长预期，但是同时通货膨胀又没有起来，基本是这么一个格局。这是过去一年的回顾。
接下来讲对未来市场的展望，首先我想谈一下对未来一年全球增长和通胀形势的一个看法。
总的来说我们认为明年的增长，从目前的形势看，可能也不会特别好。首先来看全球经济，从第三季度看，整个全球的经济其实都是在往下走的，包括美国也是有一点往下走，欧洲也不好，还进一步地降息。新兴经济体因为受到6月份二季度流动性的流出，其实表现也不好。但是因为中国的经济在整个三季度出现了一点企稳回升的态势，所以导致全球经济总体来说表现还是不错的，没有出现明显的下滑。
再来看看明年，最近做债的人都有切肤之痛，看到这个利率是在大幅上行，而驱动经济增长很重要的一个因素，就是信用的扩张，但最近这个速度是明显在减缓。比如说1到9月份，我们的社会融资总量大概同比增速是19%，但是1到10月份，我看的累计数已经降到了13.4%。接下来的两个月，估计社会融资总量能增加1.5万亿就撑死了。即使按照1.5万亿来算的话，今年全年的社会融资总量同比的增速应该是过不了15%。
因此，社会融资总量很难再现2012年6月份以来的这一波高速增长。假设明年我们社会融资总量增加10%，那就是明年我们的信用扩张要接近17到18万亿这样的一个规模。这么大的规模，这么高的利率水平，我个人觉得是很难实现的，今年的增长最主要的贡献者是中国，但明年中国恰恰是有问题的。
从美国来说，这几年的调整是最快的，各项指标都非常得健康，无论是它企业的负债率，还是居民部门的去杠杆，还是政府部门财政赤字快速的下降，美国是表现最好的。但问题就在于，我们也观察了美国的经济数据，其实它的增长最主要的驱动力不是来自于消费，也不是来自于企业的资本开支，其实最主要的驱动力恰恰是来自于出口，美国的出口增长是比较好的。那么如果说明年外围的经济不是表现特别好，尤其是中国--全球的需求最主要的提供者，反而是出现了收缩动作的话，美国经济本身能到多少，要打一个问号。
另外美国的宽松货币政策有可能要退出，对大家来说也是有一些影响。欧洲这块经历了这一轮的调整，总的来说欧洲已经见底了。但是它什么时候起来，还是有很大的不确定性。我们也观测到整个欧洲的银行，欧洲银行的信用扩张，现在还是在一个信用紧缩的阶段，所以很难说欧洲会成为明年经济增长的一个亮点。
日本倒是在进一步做大幅放松的动作，日本的放松今年改善作用是最明显的，明年的话，它还能不能产生这么大的改善，要打一个问号。另外日本明年肯定要推出所谓的消费税，理论上来说，如果说这个推出的效益肯定会进一步地量化，可能会对冲，但是它边界上改善就没有了。
对新兴经济体来说，如果说QE退出之后，新兴经济体总的来说是面临一个逆差，同时流动性的收缩，对它提出了效益。所以新兴经济体也很难有特别大的指望，这是增长方面大概的一个想法。
通胀方面，现在看下来，应该说也不会是很大的一个问题，比如欧洲大概率来说还是处于一个通缩的状况。而美国在它的商业银行就企业部门开始正式加杠杆之前，我们觉得它也很难产生比较明显的通胀。而且从数据上来看，最新美国的通胀数据，包括它十年的通胀保值债券，隐含的通胀也就是在1.5%到2.5%之间，并没有出现明显通胀上升的压力。
从目前中国的情况来看，大家对明年的通胀还是有一定的担心，毕竟我们从2012年开始，准确地说应该从2011年底开始，我们的社会融资总量，社会信用的扩张增加得非常快，所以大家对中国的通胀，尤其是明年的上半年还是有一定的担忧，现在普遍的预测，明年上半年4、5月份，有可能我们的通胀水平还会上到3.4%到3.5%的区间。
日本的目标就是想通货膨胀，但是这么多年一直没有把通胀的水平刺激起来。这个意义上来说，我们对明年的通胀也不是非常的担心。
另外，从全球流动性的角度来说，全球失衡在2008年金融危机时达到了一个顶峰，表现为西方国家借太多的债，产生了巨额贸易逆差；而新兴经济体出口得太多，产生了巨大的贸易盈余，同时通过资本项下的流出，来填补发达国家的债务。但是从目前的情况来看，失衡的情况在大幅好转。我们看了一下最新全球失衡的程度，顺差国和逆差国之间的差，高峰时期，整个占到全世界GDP的7%，现在大概降到了3-4%的水平，降了一半。
危机之后，新兴经济体普遍来说增长比较快，原因在于他们过去是通过出口维持经济增长，但现在没有这个出口，同时在全球发达国家宽松的货币政策刺激下，大量的流动性流入新兴经济体。那么新兴经济体通过内生的加杠杆，内生地加大投资或者消费来维持经济的高增长。也就是说新兴经济体过去积累巨额的储蓄盈余，现在很难再去提供给发达国家，这会产生一个结果，就导致了全世界的储蓄供给较少，过度的储蓄不足，会推动全球实际利率水平上升。
反过来说，也就意味着全球的流动性总的来说是在逐步收紧的过程。对我们中国来说，我们流动性的紧缩是越来越明显的，6月份的钱荒只是一个预演。明年巨额债券的发行，谁来提供这个流动性，现在看下来也是问题。包括我们银行的理财随着整体流动性的增长放缓，理财规模的增速可能也会要大幅下降，所以从全球流动性的角度来说，我们似乎感觉到这个流动性是有一个收缩的趋势。
影响明年市场投资上面，我们也关心有几个非常关键的政策变量。
其中第一个变量是美国的QE。过去美联储一直在做QE，把整个的资产价格，金融资产价格大幅推高。但是他们并没有积累QE退出的经验，某种意义上来说，从1982年到2012年，长达30多年的时间，我们一直是处于一个利率水平急剧下降的过程。但是如果说一旦货币政策开始收紧，假设我们面临的是一个名义利率和实际利率逐步上升的过程，它对资产价格，对支出也可能都会产生很多难以预测的想法。美联储宣布明年起缩减购债规模，不过从现在的情况看，退出是一个缓慢的过程。可能要再用一年的时间，量化宽松才会结束；然后再用一年，才能看到加息的可能。
第二个变量的话就是中国，因为我们都知道其实这几年中国金融危机之后，中国的经济一直是一枝独秀，增长得非常快。但是我们也看得到，这几年中国的经济增长，最主要的推动力并不是靠出口，而是靠内部加杠杆、借贷，我们看到债务是爆发式的增长，数字也很明显。过去的五年，中国的债务和GDP的比大概从160%几上升到209%，到今年应该到220%，上了基本上60个百分点。我们每年的信用贷款平均下来的增速大概是20%。这么高的一个信贷增速，同时我们又面临着逐步过剩的储蓄，国内的储蓄和投资的格局已经发生了变化，可能过去我们都是储蓄过剩，但现在我们的储蓄和投资，可能逐步地走向一个平衡，在这种平衡下面，你的债务继续按照20%的速度在增加，这是难以为继的。
而在这个时候，我们同时已经看到了利率快速地上行，中国明年的信用扩张速度，是降还是说继续按照那个速度去做，这也存在很大的不确定性。我们也了解到央行对同业信贷的扩张，其实是非常关注。央行理论上是比较清醒，它觉得这个信用扩张按照现在这个速度弄下去，接下来是比较危险的。但是整体的政策层面又提出要坚持底线思维，要保持7%或者7.5%这样一个经济增长，很难舍弃信贷的增长。这样就给明年的市场留下非常大的变数，这是我们觉得第二个政策的变量。
另外对明年的市场如果说还是回到投资时钟上来看，我们大量的资产无非就是股票、债券、商品、货币，甚至还有我们对冲策略。就这五大类的策略，我们的方向应该压在哪个地方。如果说整个的政策是倾向于收，那么通胀的压力显然不是问题。接下来的问题面临着增长肯定要放缓。如果说出现这种情况的话，理论上来说，债券还是有一定的机会的。
如果反过来这个政策继续没有收，QE也不退出，中国继续延续我们现在的信用扩张，那显然胀的成分可能会多一点，增长的成分可能也好不到哪里去，但是不会很差。这样的话，商品、股票可能机会会更大一些。
但政策一会儿收，一会儿又放，导致整个市场的预期变化非常大，波动性非常大，那也许对冲量化的策略会是一个比较好的方向。
回顾今年2013年，绝大部分做量化，做对冲的，包括海外的对冲基金表现都不是很好，大家都跑不过美国的标准普尔指数。也就是说按照指数看懂发达国家的股票市场是最佳的策略。那明年的话，这方面会有什么样的变化，存在一些问题，因为对美国的股票市场，现在市场大概也是分歧非常大，因为大家都觉得美国的股票市场之所以涨得那么高，是因为它的民营利率水平非常低。但是一旦美国的民营利率比如说十年期国债利率，从现在的3%上升到4%，那很多的投资者对美国的股票市场来说是有一定的担忧的，这给明年股票市场的投资也会带来很大的不确定性。
对中国的A股来说，因为今年的成长股那可是史无前例的机会。但是正因为这个原因，很多股票已经被充分的挖掘，很难再去找到更好的投资机会，大家寄希望于新发行的IPO的股票里面能不能找到超越经济周期的东西，这也给明年的市场留下了一些疑问。（完）
（作者为北京鹏扬投资管理有限公司总经理，本文根据其在中国资管行业转型之路圆桌研讨会发言整理而成，征得同意刊发）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。