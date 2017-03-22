《应坚专栏》从中国货币政策微调预判短期内人民币汇率走势 

（作者应坚为中银香港高级研究员，文章仅代表其本人观点）

今年两会上，李克强总理在政府工作报告中强调“货币政策要保持稳健中性”。周小川在两会记者会上作出更明确的注解，“货币政策在稳健方面适当做到更加中性一些，会有利于我们供给侧结构性改革。”可见，今年货币政策的主基调是稳健中性，准确把握这一点，对判断短期人民币走势很有帮助。

稳健中性的货币政策是去年中央经济工作会议上首次提出的。稳健的货币政策已实施六年，现在在“稳健”之后加上“中性”两字，应看作是对货币政策的一种微调，说明之前货币政策执行尚不够“中性”。但究竟偏松还是偏紧呢？人行行长助理张晓慧在今年2月《中国金融》撰文“货币政策回顾与展望”表示，受经济下行压力较大、金融市场出现较大波动等多种原因影响，部份时段的货币政策在实施上可能是稳健略偏宽松的。

因此，执行稳健中性货币政策，意味着一定程度趋紧。其基本要素包括，一是保持信贷总量稳定，尤其是将更多金融活动和商业银行资产扩张行为纳入宏观审慎管理，二是维护流动性基本稳定和金融体系的稳健。

从今年第一季度公开市场操作情况，市场明显感受到稳健中性货币政策意图。1月24日人行开展MLF操作，中标利率上升10BP，为MLF面世2年多以来首次“加息”。2月3日，人行开展SLF及逆回购操作，各期限中标利率又上升10BP（其中7天期SLF上调35BP）。3月16日逆回购及MLF操作，各期限中标利率均上升10个BP。市场流动性趋紧迅速抽高资金价格，今日上海同业市场1个月及3个月SHIBOR分别升至4.36及4.38%，比年初上涨105BP及111BP，远大于逆回购、MLF等公开市场产品利率。长端债券孳息率也受到影响，年初至今1年期国债孳息上涨20BP， 5年期国债则反弹29BP。

因此，尽管美联储于3月16日再次加息，但由于内地稳健中性货币政策推高公开市场产品利率，并有效地传导到资金市场上，中美利差不仅没有拉开，反而形成“倒挂”，对稳住人民币汇率相当有利。今年以来，人民币兑美元中间价基本上以6.9为轴心窄幅调整，境内外市场汇率CNY及CNH也保持相对稳定。除了市场已消化美联储加息预期，令美元汇率指数暂时失去反弹动力外，多少与市场相信人民币利率还会继续高企、中美息差暂未收窄有关。

另一方面，年初以来离岸汇率持续强于在岸市场，CNH有九成交易日比中间价更强，而CNY有一半交易日略低于中间价。其主要原因，一是离岸存款持续减少，改变了离岸人民币供求关系，二是汇率预期管理产生效果，令离岸市场兑换美元需求减少。

展望未来人民币汇率，在经济基本面未发生实质性变化，而市场若又没有出现新的“黑天鹅”，中美息差应成为汇率变化的重要依据。内地保持稳健中性货币政策，目标是在维护流动性基本稳定的基础上，有效控制资金供应增长。在这种指导思路下，今年以来公开市场操作以净回笼为主，春节后曾一度连续16天通过逆回购收紧流动性。年初至今，公开市场净回笼资金累计8150亿元。短期内人行有望维持偏紧流动性，而银行贷款增长放慢及债市去杠杆亦令企业对资金更加渴求。两种力量共同作用，市场利率稳中趋强。

对于人民币汇率，人行亦不断释放维持“稳定”、“强势”信号。两会期间周小川强调人民币汇率有自动稳定趋势，包括国际上对人民币的信心率政策执行及监管更加精细化。实际上，只要内地经济保持中高速增长、经常项目保持顺差、内地财政状况良好及金融体系稳健等基本面不变，人民币在全球货币体系中确有保持稳定强势货币的条件。