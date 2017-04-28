《应坚专栏》重庆自贸区：渝港合作新亮点

（作者应坚为中银香港高级研究员，仅代表本人观点）

近日，内地新成立七个自贸区，均为过去近40年香港与内地开展广泛经贸合作的“老朋友”，如何根据各位“老朋友”的脾气秉性，深化自贸区合作，是值得香港各行各业认真探讨的。

香港与重庆之间的友谊由来由久。早在抗日战争时期，两座城市的名字便紧密相连。改革开放后，两地经贸活动日趋频密。在重庆升格为自贸区后，渝港合作是否可得到新提升？答案应该是肯定的，因为两地有稳固的合作基础。

首先，重庆一直是香港与内陆地区开展贸易及投资活动的重点之一。重庆虽处于西南腹地，却以长江黄金水道与香港紧紧连接在一起，迄今香港仍是重庆货物的主要转口港之一，香港大致可保持重庆出口市场的前三位。2014年重庆出口香港128亿美元，为当年重庆最大的出口市场，对香港出口额排在七个新自贸区所在省市的首位。

国家提出西部大开发战略，重庆战略地位进一步提升，成为外来投资进入西南市场的重要跳板。香港投资者对重庆的兴趣越来越大，包括电子产品、制衣、珠宝、房地产、金融业及其他服务业。2013年重庆香港工业园揭牌，为内陆地区首个港资产业集聚基地。2015年香港在重庆投资占当地实际利用外资六成。目前，香港在重庆设立了2500家企业，历年累计投资232亿美元。

其次，重庆重视利用香港特殊平台。改革开放后香港一直担当内地对外窗口的重要角色，是各省市走出去及引进来的中转站，也是中资企业主要境外融资中心。到今年首季，内地企业在香港上市公司220家，其中来自重庆的有13家。近年来城商行、农商行加快赴海外上市，重庆走在前列。重庆农商行、重庆银行捷足先登，占已上市同类银行两成。

再者，重庆自贸区被赋予新的战略定位，令渝港合作空间扩大。2016年国家主席习近平视察重庆时，强调了重庆处于西部大开发重要战略支点及“一带一路”和长江经济带联结点的区位优势、战略地位。重庆自贸区围绕“两点”战略展开，打造向西、向东、向南三条对外大通道，令这个内陆城市成为对外开放的门户城市。香港高度发达的金融业及服务业在重庆有了用武之地，可协助重庆强化对外开放功能，建成内陆走向全球市场的重要枢纽。

还有一项十分重要的合作基础，即两地金融业可实现高水平对接，形成全方位跨境交易合作模式。七个新自贸区中，重庆金融业发展达到较高水平。2015年金融业增加值1410亿元，排在全国第六位。银行结算功能增强，去年离岸金融结算900亿美元，跨境人民币结算超过1000亿元。重庆市提出建设国内重要功能性金融中心的目标，长远看可探索一条类似芝加哥、瑞士、法兰克福的内陆型金融中心道路，香港作为一个重要的离岸金融中心，应支持在岸金融中心发展，形成互惠互利、优势互补。