《应坚专栏》人民币外汇储备首现IMF统计 继续提高占比是一场长期竞争

（作者应坚为中银香港高级研究员，仅代表本人观点）

近日，IMF公布了最新全球外汇储备季度报告，人民币外汇储备首次出现在IMF的统计之中，是一件值得庆贺的事情。根据IMF披露的数据，去年第四季全球央行持有845亿美元人民币外汇储备，占全球外汇储备的1.1%。第一次公布人民币外汇储备占比并未显着上升，有可能给一些较乐观的预测吹了一阵小凉风，但也没有必要大惊小怪。

作为一种新晋升的国际货币，即使各国央行都明白人民币的重要性，但增持人民币外汇储备本身是一种市场行为，各种技术因素、市场因素甚至更复杂的政治因素都可能直接影响外汇储备调整，各国央行的谨慎态度也是可以理解的。不过，这的确提醒我们，人民币国际化走入深蓝后遇到的阻力将会越来越大，提高人民币外汇储备占比就是一场竞争，要经得起时间考验。

无庸置疑，IMF公布的人民币外汇储备数据是正常的。人民币从跨境使用转为国际使用时间很短。2013年4月新加坡引入大中华以外第一家人民币清算行，至今只有三、四年。由于时间短，目前人民币国际化程度与美元 、欧元是有差距的。根据SWIFT统计，今年2月人民币国际支付量排名全球第六位，占1.84%。另据国际清算银行调查，去年4月人民币外汇交易量排名全球第八位，占4%。离岸人民币资产负债规模及离岸人民币债券发行规模均很小。总体上，人民币外汇储备排名第七，与人民币国际化其他指标大致上是相符的。

一般认为，人民币加入SDR，对提升人民币外汇储备功能有很大帮助。然而，期间出现的一些新的市场变化，对提高人民币外汇储备占比难免产生一定的负面影响。

首先，在各国货币政策博弈中，全球外汇储备调整出现新变化。人民币国际化的最初几年较为顺利，与金融海啸及欧债危机等连续两场发生在欧美发达经济体的金融危机有一定关系。美元、欧元均大幅贬值两成左右，令全球市场对现有国际货币体系失去信心。中国经济表现出中流砥柱作用，人民币刚“走出去”，便受到全球广泛关注及欢迎。但2014年欧美经济复苏态势基本确立，美国带头走出QE，通过加息施图恢复常态化货币政策。危机中，美元外汇储备占比几乎跌破60%，而2014年下半年后美元吸引力上升，美元外汇储备占比迅速反弹回64%。

与此同时，在近年危机中受到重创的欧元，也随着欧元区经济走出衰退，贬值压力有所舒缓，去年轻微下跌3.1%，外汇储备占比止跌回稳。日元则轻微反弹2.5%，令日元外汇储备占比有所上升。英国脱欧事件的影响近期也有所消化中。在如此背景下，外国央行调整外汇储备结构的动力要小于金融危机谷底时。

其次，人民币汇率则经受了市场严峻考验。人民币被全球央行接受为SDR篮子货币，但毕竟是新出现在全球市场的国际货币。境外市场对人民币认识有限，而境内外主要市场参与者的心态也不成熟，以致于8.11汇改后市场反应过度，单边贬值预期及失去控制的抛售行为占据市场主导。一些国际炒家趁虚而入，利用了不理性的市场情绪，大肆做空人民币。去年离岸人民币市场波动是历史上未曾发生过的。外国央行同样会受到市场情绪的影响，需要进一步观察及了解人民币变化规律。由于外汇储备调整是一个长期过程，外国央行必会长期分析及跟踪人民币的投资潜力。

再者，为满足境外机构投资人民币债券的需要，这两年来内地不断开放境内债券市场，为境外央行、机构投资者提供更加便利的投资条件。然而，境内债券市场是根据境内监管要求及市场条件建立起来的，会计、法律、评级、交易方式等不同于境外市场，境外机构虽加快进入市场步伐，但需要更长时间来适应新的投资环境。

以上这些问题客观存在，但不难发现，一些影响人民币外汇储备增加的因素是新出现的问题，并非难以逾越的结构性、制度性障碍。例如，美元强势只表现为阶段性发展。尽管今年美元加息机会上升，但美元汇率却在波动中调整，人民币汇率反而是稳中趋强。另一方面，境内债券市场建设需要时间，但内地坚持国际化改革方向不变，长远看必不断增强境外投资者信心。今年政府工作报告提出债券通，则为境外投资者提供另一条与国际接轨的投资渠道。