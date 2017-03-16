《应坚专栏》MLF及逆回购利率上行 助人民币汇率阶段性稳固 

（本文作者应坚，中银香港高级研究员，仅代表本人观点）

昨日美联储第三次加息，今日人行进行了800亿元的逆回购操作，上调逆回购利率10个基点，同时开展3,030亿元人民币MLF操作，上调中标利率10个基点。这是人行在两个月内第二次提高逆回购及MLF利率水平，收窄了与美国基准利率息差，对改变市场预期、稳定人民币汇率产生一定影响。今日人民币兑美元中间价反弹253个基点，CNY及CNH走势基本上稳定。在市场逐渐消化美元加息影响，并在人行坚持稳健中性货币政策的引导下，预计人民币汇率基本稳定还有望维持一段时间。

今年以来人行加大了公开市场操作力度，通过逆回购、MLF（中期借贷便利）及SLF（常备借贷便利）等多种手段主动供应及调节流动性，在保持资金供求基本平常的基础上，趋于收紧流动性，引导MLF和逆回购利率上行，符合市场预期。去年底中央经济工作会议提出，货币政策要保持稳健中性。内地执行稳健的货币政策已有六年，部份时段实施上稳健略偏松。因此，2017年货币政策在总基调保持稳健不变的基础上，更强调的是“稳健中性”。近日周小川在人大会议上回答记者时表示，货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，会有利于我们供给侧结构性改革。

货币政策微调又与当前宏观经济基本面是吻合的。一方面，内地经济出现回升迹象，2月份PPI升至7.8%的近年来高位，春节前CPI已连续数月超过2%，部分城市房价快速上涨。另一方面，美联储从去年底以来连续两次加息，年内还有两次加息的机会。可见，内外因素有推动市场利率上行的内在动因。

如果中美之间利差并未因美联储持续加息而显着拉开，并能够保持同向而行，则人民币汇率稳定性便多了一份保证。自去年底人民币汇率从低谷反弹出来后，已稳定了两个多月。离岸汇率CNH一直在6.85至6.9之间窄幅波动，在大多数交易日里，CNH强于CNY及中间价。

究其原因，一是美国加息推高美元汇率的效果减退。去年12月加息后美元汇率指数曾冲高103，而尽管市场确认昨日会加息，但美元汇率指数却不断回落，加息后已跌至100.5水平。其次，特朗普效应同样减弱，特朗普本人也释放不希望美元过强的信号。

再者，内地加强预期管理有了明显效果，离岸市场做空人民币难成气候，而境内结汇意愿增强、购汇意愿减弱，令结售汇逆差下降。最后，内地加强跨境资金宏观审慎管理，跨境资金流动已趋于平衡。在这样的背景下，只要中美利差不背道而驰，人民币汇率走弱的可能性不大。

另一方面，内地汇率政策十分清确，可帮助我们判断人民币走势。今年政府工作报告首次提到“保持人民币在全球货币体系中的稳定地位”。作为一个负责任的大国，人民币加入SDR后，要发挥在国际货币体系的重要作用，首先要保持币值的基本稳定。

近期，人行加强透明度，周小川、易纲、潘功胜及张晓慧等行领导均在媒体上或公开场合发声，强调人民币在全球货币体系中表现出稳定强势货币特征。易纲在接受采访时表示，使用外汇储备维护人民币汇率基本稳定利大于弊。

人行已表达了明确的态度，而外汇储备的弹药不仅远未耗尽，近期反而有所增加，短期内人民币汇率走势还是比较容易预期的。（完）