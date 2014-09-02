《阳歌专栏》中国反垄断监管机构为自己辩护 同时加大向微软施压力度

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国反垄断监管机构为自己辩护 同时加大向微软施压力度**

中国负责调查外资企业反垄断案的两大监管机构的官员加大了公关力度，对外界的质疑予以回应，同时也加大了对微软(MSFT.O)的压力。我上周曾发表评论称，国家工商总局举行新闻发布会，为其调查微软、高通(QCOM.O)以及众多大型车企而辩护是极罕见的。现在，国家发改委又破天荒地允许其官员针对该问题接受报纸采访。

中国国家发展和改革委员会价格监督检查与反垄断局局长许昆林选择接受《中国日报》采访的原因很明显，因为该报的读者群是国内外的外籍人士。很多外籍人士深受困扰，他们日渐认为中国在最近一系列反垄断调查中将矛头不公平地瞄准外资企业。一些被调查企业最终被罚以巨款。

对许昆林的采访十分有趣，因为此次采访本身就很有趣，反映出中国很在意所谓反外资企业这种说法，并担心西方政府或许会向世贸组织提起申诉。不过言归正传，我们还是要看看许昆林到底说了什么，也应注意到另有报导称，工商总局要求微软在20天内上交书面说明。

许昆林的论点实际上多少有些道理，称中国希望在经济发展中支持更多竞争。这一更为宽泛的目标与中国政府近期在银行业、能源业和电信业等其他行业的努力相吻合。经历了国有企业多年的垄断，很多行业现在开始向民间竞争开放。

许昆林论点中不那么具有说服力的观点是，他说去年的诸多调查并非主要针对外资企业。他指出，国内白酒行业中的国有企业也是被调查的目标，去年在调查奶粉业时被罚款的一两家企业也是中资企业。发改委此前还针对互联网宽带行业的垄断行为调查了中国电信和中国联通。

但在上述所有案例中，罚款或其他处罚在很大程度上都是象征性的。更为重要的是，除了两大电信运营商之外，其他政府垄断行业中的国有企业并未遭到调查。缺乏这种调查的原因很明显，因为这种企业与政府关系密切，调查他们相当于搬起石头砸自己的脚。

与此同时，工商总局还开辟新战场。根据最新报导，工商总局要求微软公司就其销售Windows 操作系统同时捆绑Office 办公软件、IE浏览器和媒体播放器等软件的相关问题，在20日内做出书面说明。

在此案中，我实际上有点同情工商总局。微软和其他大型企业在面对这种调查时一向采取不合作和逃避态度，美国和欧洲过去在进行这种大型调查时也会遭遇类似障碍。但如果中国想要按国际惯例来，那么就需要适应这种抗拒态度，并改变游戏规则，使其在挑选反垄断调查目标时更公平。

一句话：对于那些认为中国反垄断调查针对的是外资企业的批评者而言，中国罕见地对其反垄断调查进行公开辩护不太可能令他们满意。

**PPTV继续遭投资人瓜分**

中国整顿网络视频行业的迹象越来越多，该行业的企业面临传统电视台的强大阻力。昔日行业领袖PPTV迫于无奈放弃了部分前景乐观的新产品，目前正在缓慢地被投资人瓜分。今日传出了两则与PPTV有关的消息，其一是该公司下架TV客户端，其二是该公司将10%股票出售给凤凰传媒(601928.SS)。从诸多方面看，PPTV的遭遇是该行业兴衰的写照。网络视频行业初期在风投资金支持下蓬勃发展，催生了各种各样的企业，并赢得了大量用户，但营收情况却不是很好。在许多企业艰难挣扎之时，随着基础设施改善，企业开始通过互联网电视和机顶盒提供视频流产品，整个行业大受提振。

就在该行业前景忽然一片光明之际，传统的电视台站出来喊冤，向监管机构投诉称网络视频企业如同事实上的电视台，这导致监管机构从5月开始进行行业整顿，PPTV似乎沦为了相关治理的最新牺牲品，有消息称该公司下架TV客户端。

相关消息语焉不详，仅称受到广电总局收紧互联网机顶盒政策影响，PPTV宣布停止提供智能电视客户端服务，全面下架TV客户端，本次TV客户端停止服务并不影响PC、手机客户端等其他渠道服务。报导还称，腾讯(0700.HK)也于上周关闭了其视频TV应用服务。

乐视网(300104.SZ)也在7月下线了其机顶盒产品，阿里巴巴当时则无限期地推迟了其类似产品的推出时间。如果当前的这种趋势继续，所有网络视频企业可能会被禁止提供基于电视的产品，不过仍会被允许提供基于智能手机和PC的服务。

再来看看PPTV出售9.56%股份给凤凰传媒的消息。凤凰传媒发布的公告称公司将设立3.71亿元资金，用于投资PPTV。不到一年前，PPTV以4.20亿美元将其44%股份出售给苏宁云商(002024.SZ)和私募股权公司弘毅投资。

据我估算，最新交易对PPTV的估值大约为6.3亿美元，这较去年10月与苏宁云商和弘毅投资交易对该公司的估值低近50%。鉴于整个行业一片混乱，加上股东又如此分散，PPTV估值在接下来几个月继续下降也将不足为奇。随着监管机构对行业的整顿影响企业今后的增长潜力，迅雷(XNET.O)、优酷土豆YOKU.N等其他企业的前景也不容乐观。

一句话：PPTV下架TV客户端，同时又引入新的投资者，表明整个网络视频行业动荡不安，而监管机构的整顿则会限制该行业今后的增长潜力。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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