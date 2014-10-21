《阳歌专栏》中国移动营收受微信等OTT服务冲击下降

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动营收受微信等OTT服务冲击下降**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)刚刚发布的季度财报显示，该公司利润下降大约10%，延续过去一年的情况。但引起关注的是该公司的营收数据，其最新季度营收迄今以来首次下降。该公司营收下降其实一点也不奇怪，其利润大约在一年前就开始下降。面对业务快速向腾讯(0700.HK)等第三方服务供应商及新一批虚拟运营商流失，中国移动找到办法赢回一些业务前，公司营收可能继续下滑，这种情况可能更令人担忧。

但随着中国移动采取措施控制成本，利润下滑势头很有可能就此打住。另外，该公司或许有些过于自满，习惯了移动用户带来大部分营收的情况。我今年早些时候曾说过，该公司股票因前景黯淡遭到抛售可能提供买入良机。不过，此后出现的反弹势头或许正在丧失动力。

中国移动最新财报仅提供了前三季度基于营业基础的业绩情况，其中利润下降9.7%至830亿元（135亿美元），营收增长3.9%至4,810亿元。但三季度的明细数据显示，当季营收下降2%，为迄今以来的首次下降。鉴于今年前三季度该公司利润每个季度都下降8-10%不等，因此利润下降看起来并不那么令人震惊。这意味着该公司利润下滑势头可能已经企稳，随着该公司通过削减促销力度控制成本，利润降速明年可能开始收窄。

要想理解中国移动的营收为何下降其实并不难，而且这与媒体行业曾经出现情况有几分相似。在这种情况下，传统企业不得不将自己昔日在行业独占鳌头的营收与提供创新服务的企业分享。至于中国移动，所谓的OTT服务供应商则是其在营收方面面临的最大对手，腾讯的微信是这方面最典型的代表。

受OTT服务冲击最大的是传统的语音和短信业务，这些业务数年来曾是中国移动营收的核心来源。中国移动称，今年前三季度语音使用下滑0.3%，短信使用了则下降20%。同期数据使用增长一倍，主要得益于依赖数据服务的微信等服务越来越受欢迎。

那么，现在的两个大问题是：等待中国移动的会是什么？等待该公司股票的又会是什么？经历3月的抛盘打压后，中国移动的股价有所反弹。目前的股价水平表明，投资者相信该公司明年会重回利润增长轨道，这或许是不错的赌注。但该公司营收下降可能还会延续一段时日，或许会让其股价在明年承压。

一句话：随着中国移动控制成本，该公司的利润有望重新增长，但由于营收下滑势头可能会延续一段时间，公司股价因此会在未来12个月承压。

**拉手网被三胞集团收购**

团购网站拉手网终于寿终正寝，存活时间比我想象的要长。被拥有线上和线下零售品牌的三胞集团收购并不代表拉手网的消失，很可能会卷土重来。但这标志着团购行业大规模整合的尾声。团购行业三年前还爆发式增长，随后进入大幅调整，大多数企业倒闭或被收购。

我发现三胞集团拥有的大多为二线品牌，比如中国电商麦考林MCOX.O和走下坡路的美国零售商Brookstone，没有竞争力。拉手网显然和三胞集团合拍，团购行业领军企业美团网和大众点评网没有买兴或许反映美团网的业务正在衰竭，时日不多了。

报导称，三胞集团同意收购美团网。一年多以前，报导称拉手网从2012年底开始寻找买家，在与糯米网谈判。去年糯米网被人人网(RENN.N)卖给百度(BIDU.O)。

我怀疑拉手网在过去两年里敲遍了现有大型团购网站的门，包括美团网和大众点评。报导指出，三胞集团打算结合自身的线下实体资源与拉手网的线上资源，打造O2O电商平台。

我觉得这样的想法很傻，因为三胞集团的零售品牌都很小、在走下坡路或是没有知名度，地域还很广。团购与麦考林出售的服装产品和Brookstone出售的小玩意没什么共同之处。

拉手网的最终章节有些悲哀，该公司曾一度是中国最炙手可热的团购企业。拉手网是中国团购网站中唯一认真寻求上市的一家，2011年寻求上市融资1亿美元。由于需求不足和财务存在疑问，拉手网不得不削减融资规模，最终放弃了上市。

从那以后，美团网和大众点评成为了行业领军企业。媒体3月报导称，美团网今年晚些时候上市前即将获得1亿美元新融资；大众点评在差不多相同的时间出售了20%股份给腾讯(0700.HK)，大众点评也考虑上市。不能再写拉手网让我略感悲伤，虽然拉手网的倒下在我看来早就该发生，被经验相对不丰富、寻找廉价收购标的的三胞集团收购可能是拉手网的合适结局。

一句话：三胞集团收购拉手网标志着团购行业整合的尾声，美团网和大众点评等领军企业未来12个月可能上市。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王琛

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