《袁志辉专栏》3.3%的长期国债配置价值不大

(路透中文特邀专栏作家、安信证券固定收益部研究主管袁志辉供稿，仅代表本人观点)

金融市场一贯是反人性的，股票市场的发展对此已证明无疑，其实债券市场也是如此。

债券投资者在追涨杀跌时的冲动跟股票交易大厅的散户没本质性区别，比如2014年11初市场预期10年国开降到3.5%，无奈3.75%的投资者就已经当了接盘侠，再比如今年4月份，市场对地方债务置换诚惶诚恐，悲观到认为10年国开债要上5%，其结果估值刚下4%市场便迅速看多。

上周束缚长期债券的两根粗绳：经济复苏、地方债堰塞湖，迎来突破性进展，4月超预期差的数据将经济复苏证伪，地方债的联合发文也稳定了供给预期，于是，债券投资者再次大幅转多。

由于股票投资需要押宝未来现金流，这能给无穷无尽的想象空间，所以股票可以玩击鼓传花，但是债券略有不同，想象空间小很多，因为它的价值相对更容易刻画。近期的债市，市场很开心的看到，随着经济和地方债约束的缓解，销声匿迹许久的商业银行配置户出来收券，给短期的多头投机者莫大的信心。但是笔者认为想象空间不是很大，3.3%的长期国债配置价值不大。如果交易户继续盲目乐观，商业银行配置户将拒绝参与，因为本质上讲配置户远比交易户更理性，对债券有明确的价值定位。

问题是商业银行配置户如何判定债券价值，有两个维度：第一，成本覆盖，作为配置资产，债券价值必须能覆盖掉负债成本，且留有必要的利差空间；第二，收益占优，在满足成本覆盖前提下，多种资产将被放在可比的平台上，银行选取相对收益占优的品种。总的来讲就是经营利润最大化，在这个分析框架下，可以评断长期利率债的投资价值大小。

商业银行负债的工具、方式很多，大类上分有70%左右的存款、10-15%的同业负债、10-15%的银行理财。市场一般喜欢拿R007来测算长期债券的投资价值，其实历史长周期的数据表明，R007的波动率极大且对长期利率债价值框定效果极差，根源即在于同业负债只是占比较小的一种工具。实证表明，商业银行综合负债成本对长期债券投资价值解释力更大。

2007-2015年一季度，10年期国债与银行综合负债成本的利差均值为134bp，历史1/4分位点接近110bp，考虑到目前的负债成本在2.33%，10年期国债的估值不应该低于3.4%。但我们需要将利率市场化的因素进行一定剥离，资产端早已市场化，负债端加速市场化，这种非对称情况下的利率市场化所造成的息差收窄，大部分损失需要银行承担，当然它可以转变业务模式进行总利润增大，这个因素将导致10年国债与综合负债成本利差略有收窄。

2011年前后，我国利率市场化进程明显加速，因此以此为界，将历史数据化为两截。2007-2011年初，10年国债与商业银行综合负债成本历史均值在160bp附近，如果排除掉特殊值（2008年四季度至2009年一季度，货币政策极限宽松），该利差的最低值达到110bp；2011-2015年，利差均值系统性下降到100bp附近，历史1/4分位点接近85bp。据此测算，利率市场化对两者利差的影响大约40-50bp。目前的低利率环境下，利率市场化本质上其实已经完成，理论上讲该因素导致商业银行负债成本刚性抬升进而将“10年期国债与综合负债成本利差”收窄的影响变弱，那么推断经济新常态下，10年期国债与综合负债成本的利差合理水平大致在110-120bp附近。

截止2015年一季度，商业银行综合负债成本略高于2.3%，那么10年期国债的合理估值将在3.4%-3.5%，在3.4%之上的估值水平对商业银行配置户才有拿得出手的投资价值，在3.4%附近及以下，投资价值都不大，除非央行持续降息降准扩大商业银行资金来源、降低其资金成本，这是近期降准、地方债堰塞湖缓解后商业银行配置户出来收债的关键性逻辑支撑。但在成本约束下，3.3%附近的长期国债配置价值极为有限，这大概是估值的一个阶段性底线，在资本利得考核意义不大的背景下，商业银行配置户不会认可其投资价值。

从资产端来看，虽然商业银行不同金融资产都有基本的配置比例，但是通常边际上的改变对债券估值影响更大，影响途径在于改变各资产的相对价值。可以通过剥离税收溢价和资本溢价，将债券、信贷、非标、同业等商业银行主要投资金融资产的利率转换为可比收益，放在同一个平台上，大致估算其性价比。

虽然市场给出的真实的长期债券隐含税收溢价不足15%，仍按照对商业银行较为有利的20%的税率来匡算，更契合其个体实际情况；资本溢价中资本回报率采用16家上市银行一季报数据，风险权重银监会的最新规定。具体测算结果表明，3.3%的长期国债可比价值没有优势。

目前10年期国债估值3.37%，除对贷款、非标、3M同存的劣势明显外，对国开债券的优势也基本消除。在大类资产端，3.3%的长期国债可比投资价值不大，不是性价比高的配置资产。

不管从成本约束还是可比资产，3.3%附近的10年期国债对于商业银行配置户都谈不上配置价值。除非央行持续大规模货币宽松，但是商业银行综合负债成本下行相当困难。首先，超储率居历史高位情况下，央行继续大幅投放基础货币必要性下降，后期政策重点将是把资金从货币市场挤到信用市场；其次，商业银行综合负债成本下行是极其缓慢的，因为现有金融条件下存款的刚性很大，2014年初到2015年一季度，商业银行综合负债成本仅从2.50%下行到2.33%。所以，负债成本约束难以缓解，那么短期至少在二季度，3.3%都很可能是10年期国债的价值底。投资价值或者交易机会的显现，需要某些利空将估值打上去。

这里不排除，在短期利率宽松背景下交易户的过度乐观，将利率往下引导，但很容易由于获利了结不及时，以至于当了接盘侠。任何时候，只可能是交易户被套，股票是这样，债券同样是这样。（完）

(审校 林高丽)

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