《袁志辉专栏》债市正落入由宏观困境所设下的流动性陷进中

(作者袁志辉为路透中文特邀专栏作家，就职于安信证券固定收益部，文章仅代表本人观点)

在经过股灾后的大类资产配置向低风险的债券资产转移后，债券收益率曲线整体快速平坦化下移，并且至8月份开始收益率在低位维持震荡格局。直到9月中旬，人民币对美元汇率企稳，外汇流出的压力缓解，进一步将交易户的投资热情激发，长期利率债开启又一波接近20bp的下行。

回过头来，如果仔细梳理金融资产价格的核心驱动因子——最深刻的宏观经济、金融背景，发现并没有根本性或者趋势性的变化。

首先是宏观经济延续着去产能背景下的较弱态势。在2011年实体经济进入产能冲顶阶段后，在金融层面实际上体现为债务周期的同步冲顶，此后的宏观经济运行基本上都被打上两个深深的烙印，即经济层面的去产能、去杠杆引致的全社会投资尤其是私人投资的极度弱化，金融层面通过修复资产负债表来日益消化高企的债务。假如央行货币政策没有超预期的严重偏离经济运行轨道，海外部门基本面也没有大的变化，那么经济将自然沿着中长期潜在经济增速中枢逐步下移、短期经济增速波动下移的轨迹运转。实际上2014年以来的经济和政策大体理顺后，经济运行就基本是这个规律。

至2015年的情形并没有发生任何变化。除了私人投资的惯性下跌外，宏观经济以及房地产市场的萧条极大制约了政府投资的资金来源，在逆周期投资缺席的情况下，经济体系缺乏强有力的加杠杆主体。由此看到经济尤其是投资增速的缓慢下移。三季度，广泛领域内工业品价格的持续暴跌基本印证了目前仍以传统经济为主的实体经济仍在延续下跌。

图1：宏观经济与金融周期背离下不断攀升的社会杠杆率

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其次，金融领域严重的去杠杆压力。虽然最近几年全社会从政府到民间的去杠杆呼声都很高，但实际上以社会融资余额测算的广义债务占GDP比重却一直呈现不断加速攀升的格局，因为实体经济的投资回报率长期低于加权社会融资成本，目前的差距仍超过1个百分点，这种成本收益倒挂是金融政策着力降低社会融资成本的最大压力源。这基本上会衍生出两个结果，央行小心资金宽松、维持利率低位并推动资金进入实体经济，另一方面在巨额存量债务维系需求下，不管是期限溢价还是信用溢价，都对长期资金（金融资产）利率下移造成极大阻力。

由于经济以及金融层面的深刻背景，金融周期与经济周期出现背离，美林投资时钟基本失效。在整体社会投资需求偏弱的情况下，实体经济对资金的需求多体现在债务维系上，新增的项目投资很少，最终导致央行投放的有限资金很难全部进入实体经济领域，更多是进入金融资产领域，并演化成经济的萧条与金融的繁荣相背离的尴尬局面。

先是2014年的股债双牛，到2015年上半年的股票疯牛、债券区间震荡，再到今年三季度的股票泡沫破裂，房地产销售、房价（尤其是一线城市）的泡沫，以及债券市场的加速繁荣。具体到债券市场，更为具体的故事被市场描述成“缺资产”。

从实体经济溢出到资本市场的资金，在股灾后陷入严重的配置压力，被迫转入债券市场，在收益率的驱动下，将长期债券、中低等级债券的收益率强势给拉了下来。利率的下行，不管在宏观经济金融层面，还是资产配置的投资交易层面，都有紮实的基础，但是同样利率的下行并非一帆风顺。

图2：资产收益率比负债成本下行更快导致息差收窄

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最根本的制约在于债务周期顶部附近，宏观负债成本的下行会受到刚性制约。实际中可观察的体现便是，3—6个月商业银行理财成本的下行极为困难，2015年年初时大约在5.3%，到二季度末也还在4.8%附近，并且整个三季度基本维持不变；银行间市场的7天回购利率自二季度以来稳定在2.5%附近，交易所利率在三季度中后期也快速回归并超越银行间回购利率；更为重要的在于，整个金融市场最大的资金融通中介商业银行的负债成本下行极其缓慢，最近一年只有几个BP的下行。

于是，长期债券资产的收益率下行极其困难，10年期国债下行至3.3%基本是商业银行负债成本框定的估值下限，即使考虑三季度仅有的约7bp的负债成本下行，3.2%也基本上是10年国债的价值底线。实际上，5年AA中票为代表的中长期信用债估值在8月初至今的将近两个月里基本维持不变，而且其5.0%附近的估值对于商业银行3—6个月期理财成本的覆盖能力也极差。

在刚性约束下，负债成本短期下行缓慢，而资产端收益率被压至低点，净息差也收窄至历史低点后，不管是投资还是交易，都把目光转向了放杠杆和有限的仍处于估值洼地的债券资产。这样便引出了最近一个多月，固定收益市场投资行为和资产表现的直接原因。

出于放杆杆便利性的考虑，投资者普遍在交易所进行大规模杠杆融资，公司债以及跨市场发行的企业债转托管至交易所，以增强融资能力。尤其是二季度开始并在三季度被市场广泛采用的银行间借国债转托管至交易所融资，托管数据显示，三季度托管在交易所的具有质押资格的记账式国债规模已超过5000亿，三季度当季新增规模几乎相当于此前数年存量余额的一倍。直接的结果就是交易所回购成交量不断上升，且交易所回购利率在经过股灾后短期资金泛滥引发利率极低后，快速回升，GC001已回升至2.5%以上的相对合理水平；公司债的发行利率被不断压低，最极端的情况是9月下旬发行的5年期万科地产债，发行利率甚至比同期限的国开债还要低。相对仍处于估值洼地且融资极为便利的长期利率债，10年国债、10年国开债收益率也在9月中旬至今的交易时段里，估值整体下行略超过15bp。

图3：加杠杆驱动跨市场利差收敛

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至此，可以发现，由宏观经济金融周期背离引发的货币宽松、资产盛宴轮番上演的热闹场景，已经正式上演了将近两年时光。但金融资产泡沫未必能越吹越大，而且还有个节奏的问题，这一轮股票市场的暴涨暴跌即是明证。到债券市场，长期资产利率下行在中短期内已经相当困难，全市场都是满满的高杠杆操作在维系固有的高回报率，那么站在当下的时点，债券资产的泡沫正在兴起，无非是泡沫的程度到底有多大难以估算。

在此背景下，债券市场的繁荣景象将是较为脆弱的，最大的尾部风险是流动性风险。假如资金供应边际上收紧，杠杆的维系必然受到冲击。实际上基础货币余额同比增速自2012年后就开始趋势性下移，从20%以上的高点回落至2013年的10%附近，至2014年进一步下降至5%附近，2015年仍是继续下跌至2%附近，那么长期资金供应其实没有市场想象的那么宽裕，这样一旦有外汇持续大规模流出的情况，资金收紧几乎是必然。再假如资金利率出现逐步抬升的情况，那么息差进一步收窄，杠杆的维系也将受到极大冲击。

流动性风险最好的参考案例莫过于2013年发生的钱荒，从金融机构崩溃式去杠杆的惨象来看，流动性冲击，或者是市场本身加杠杆所埋下的流动性隐患，对金融市场尤其是债券市场及货币市场的冲击都将是极大的。虽然当前的杠杆水平未必有钱荒高，并且实体经济缺乏强力的资金黑洞，但整体而言，流动性问题无非是杠杆还有维系多久。

另一个不可忽视的风险在于信用风险。在全市场疯抢高收益资产的引领下，信用利差被压缩至历史最低点。而这与宏观经济持续恶化的背景，尤其是实体经济回报率长期低于融资成本导致负债率攀升的背景，并不相符。市场赌的无非是政府或者其他主体继续为刚性兑付兜底，以及流动性能无限宽松下去。

跨境企业债利差较大的有趣现象可以为信用风险做个注脚。三季度以来，相同发行人，在国内发行的人民币债券和国外发行的美元债券，两者发行利差持续扩大，最夸张的是国外发行利率比国内高500bp以上。在发达经济体普遍实行零利率，资产收益率早已被压到极低的情况下，理论上国外投资者对此类来自中国的企业债高收益资产当很热衷，但实际上他们相当谨慎，为了信用风险，该债券必须付出相当大的信用溢价。或许，局外人眼中的信用风险远比国内投资者看的严重。

流动性溢出到金融市场，是为了寻求高收益，但是逻辑上必然面临两个绕不开的问题。第一，确实容易面临“缺资产”的窘境，但实际上准确讲是缺高收益资产，不是缺一般资产，最起码资产收益率能高于负债成本，如果再考虑运行成本，可能还需要30—50bp的最低溢价；第二，所寻求的高收益是否合理问题。一切金融资产的回报率本质上都来源于实体经济，如果经济的潜在增长率不断下移，那么除去通货膨胀的货币现象之外，实际的投资回报率下降也将影射到不断降低的金融资产收益率上。目前看，经济增速以及投资回报率持续下移，但是市场要求的回报率好像还没有同步下降的势头。