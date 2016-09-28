《专栏》人民币“入篮”后汇率会有什么新变化

（作者为应坚，中银香港高级经济研究员，文章仅代表本人观点）

路透上海9月28日 - 人民币加入SDR货币篮子，会对人民币汇率产生什么影响，是市场普遍关注的问题。不少人相信，境外央行增持人民币资产，有助于人民币汇率稳定。但也有人认为，"入篮"尘埃落定，大陆央行不必再刻意支撑汇率，人民币将重启一轮贬值。

回望"811"汇改后人民币大跌行情，离岸市场出现前所未有的不理性，投资者都在抛售人民币。仅8月11日当天，CNH在香港、伦敦、纽约轮番贬值了4000多点，跌幅大于6%。离岸市场波动反过来带动在岸市场，CNY跟随CNH贬值步伐。从此，市场参与者相信人民币进入一个贬值周期，只是对贬值幅度有不同猜测。这种单边贬值预期有点不寻常，市场上只有卖家而没有买家，唯有央行一家接手，而且持续了半年时间。

对比美元、欧元、日圆及英镑近年来表现，都经历过深度调整--美国主权债评级下调后美元曾贬值一成七，2014年美联储加息预期上升时欧元及日元都下跌两成，英国脱欧当天英镑跌一成三，市场都没象人民币市场那样紧张。这些货币调整到位，便止跌甚至反弹。

为什么离岸人民币市场只有空头而没有多头?显然，人民币"走出去"时间不长，尚不够成熟，市场参与者对其了解不透彻，一旦出现贬值，便以为如同其他新兴市场货币(如巴西、俄罗斯、南非货币)大泻五六成，而不会象成熟国际货币既有多头，又有空头。超跌有人逢低接纳，超涨便有人获利回吐。

这种不理性的市场情绪及单边贬值预期在"811"后被"大鳄"利用。去年底路透社等主流媒体连续刊登文章，一些著名对冲基金以很悲观的语调评论中国经济及人民币汇率，触发更大规模抛售人民币，而他们提前布局的淡仓获得丰厚回报。

今年初央行除加大应对跨境套利及做空人民币措施外，亦重点管理市场预期。春节过后，市场气氛改善，单边贬值预期得到遏制，人民币汇率稳定下来。英国脱欧那一天，人民币贬值不大。人民币市场也出现多头及空头并存，显示市场参与者成熟起来。

人民币成功"入篮"，全球188家央行共同确认人民币国际地位，权重排名美元丶欧元之后列第三。这令离岸市场对人民币有了新的认识。人民币作为三大国际货币，应具备"大货币"的稳定性。事实上，"811"前人民币相对美元、欧元，波动就小得多，而"811"后波动加大，全年才贬值6%左右。

人民币"入篮"，各国央行带头争持人民币资产，是有助于提振市场对人民币信心的。各国央行若要购买人民币债券，会先兑换人民币，也就增加对人民币需求，令人民币获得支持。若各国央行的行为能影响到其他市场参与者增持人民币资产，更有利于人民币稳定。当然，央行外汇储备及其他市场参与者资产配置的调整是逐渐展开的，故不可夸大对汇率影响程度。

最终决定人民币汇率还是基本面。内地经济结构性调整持续，但出口有所反弹、经常性项目保持顺差、外汇储备下降明显收窄。另一方面，美联储加息则会令人民币走弱。综合评估，人民币有一定贬值压力，但相信不会大幅偏离目前水平，一旦跌近6.7则会遇到强大阻力。因此，年底CNH目标价可定在6.7。（完）