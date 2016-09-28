《专栏》人民币“入篮”后汇率会有什么新变化

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者为应坚，中银香港高级经济研究员，文章仅代表本人观点）
路透上海9月28日 - 人民币加入SDR货币篮子，会对人民币汇率产生什么影响，是市场普遍关注的问题。不少人相信，境外央行增持人民币资产，有助于人民币汇率稳定。但也有人认为，"入篮"尘埃落定，大陆央行不必再刻意支撑汇率，人民币将重启一轮贬值。
回望"811"汇改后人民币大跌行情，离岸市场出现前所未有的不理性，投资者都在抛售人民币。仅8月11日当天，CNH在香港、伦敦、纽约轮番贬值了4000多点，跌幅大于6%。离岸市场波动反过来带动在岸市场，CNY跟随CNH贬值步伐。从此，市场参与者相信人民币进入一个贬值周期，只是对贬值幅度有不同猜测。这种单边贬值预期有点不寻常，市场上只有卖家而没有买家，唯有央行一家接手，而且持续了半年时间。
对比美元、欧元、日圆及英镑近年来表现，都经历过深度调整--美国主权债评级下调后美元曾贬值一成七，2014年美联储加息预期上升时欧元及日元都下跌两成，英国脱欧当天英镑跌一成三，市场都没象人民币市场那样紧张。这些货币调整到位，便止跌甚至反弹。
为什么离岸人民币市场只有空头而没有多头?显然，人民币"走出去"时间不长，尚不够成熟，市场参与者对其了解不透彻，一旦出现贬值，便以为如同其他新兴市场货币(如巴西、俄罗斯、南非货币)大泻五六成，而不会象成熟国际货币既有多头，又有空头。超跌有人逢低接纳，超涨便有人获利回吐。
这种不理性的市场情绪及单边贬值预期在"811"后被"大鳄"利用。去年底路透社等主流媒体连续刊登文章，一些著名对冲基金以很悲观的语调评论中国经济及人民币汇率，触发更大规模抛售人民币，而他们提前布局的淡仓获得丰厚回报。
今年初央行除加大应对跨境套利及做空人民币措施外，亦重点管理市场预期。春节过后，市场气氛改善，单边贬值预期得到遏制，人民币汇率稳定下来。英国脱欧那一天，人民币贬值不大。人民币市场也出现多头及空头并存，显示市场参与者成熟起来。
人民币成功"入篮"，全球188家央行共同确认人民币国际地位，权重排名美元丶欧元之后列第三。这令离岸市场对人民币有了新的认识。人民币作为三大国际货币，应具备"大货币"的稳定性。事实上，"811"前人民币相对美元、欧元，波动就小得多，而"811"后波动加大，全年才贬值6%左右。
人民币"入篮"，各国央行带头争持人民币资产，是有助于提振市场对人民币信心的。各国央行若要购买人民币债券，会先兑换人民币，也就增加对人民币需求，令人民币获得支持。若各国央行的行为能影响到其他市场参与者增持人民币资产，更有利于人民币稳定。当然，央行外汇储备及其他市场参与者资产配置的调整是逐渐展开的，故不可夸大对汇率影响程度。
最终决定人民币汇率还是基本面。内地经济结构性调整持续，但出口有所反弹、经常性项目保持顺差、外汇储备下降明显收窄。另一方面，美联储加息则会令人民币走弱。综合评估，人民币有一定贬值压力，但相信不会大幅偏离目前水平，一旦跌近6.7则会遇到强大阻力。因此，年底CNH目标价可定在6.7。（完）
(整理 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。