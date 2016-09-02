《专栏》香港、伦敦、新加坡 谁是人民币外汇交易庄家?

（作者为应坚，中银香港高级经济研究员，文章仅代表本人观点）

路透北京9月2日 - 香港、伦敦、新加坡，谁是人民币外汇交易庄家?

国际清算银行（BIS）公布最新外汇交易及场外衍生产品市场调查报告，2016年4月人民币日均外汇交易金额为2020亿美元，比上一次调查（2013年4月）猛增69%，占全球外汇交易金额的比重从2%升至4%，排名上升一位至全球第8位。同时，香港人民币外汇交易金额每日平均为771亿美元，超过新加坡及英国，稳居最大的人民币外汇交易市场。

BIS每3年一次对全球外汇交易及场外衍生产品市场进行调查，近3年全球所有货币的外汇交易量有所下降，跌幅为5%。主要国际货币中，美元仍是最活跃外汇交易货币，日均交易金额为4.46万亿美元，占全球交易金额的44%，但比3年前下降4%。欧元、日元及英镑排第2至第4位，占比分别为16%、11%及6%。除英镑外汇交易轻微增长3%外，欧元及日元均下降11%。人民币外汇交易是主要国际货币中成长最快的，尽管排名第8位，但与排名第5至第7位的澳元、加元及瑞士法郎相差不远。“811”汇改后离岸人民币外汇交易相对淡静，假以时日，排名上升的可能性很大。

BIS披露了主要国家及地区人民币外汇交易数据，除了香港（771亿美元）处于领先位置外，新加坡以日均交易425亿美元超过英国（391亿美元），成为第二大离岸人民币外汇交易市场。美国、日本、韩国、澳洲、德国及法国人民币外汇交易也相当活跃，依次排在其后。前十大市场（包括中国境内市场日均交易553亿美元）已占全球人民币外汇交易金额的97.4%。

各大洲比较，亚洲人民币外汇交易金额占了七成，但有迹象显示人民币外汇交易正向欧美扩展。由于欧美接受人民币程度上升，美国也将成立人民币清算行，而CIPS等人民币清算基础更趋成熟，未来几年欧美人民币外汇交易有望快速成长。香港作为离岸人民币业务枢纽、离岸最大的人民币交易市场及最大的离岸人民币清算中心，将有力地支持其他境外地区人民币业务。在此过程中，香港人民币业务也会不断发展，继续维持首要的离岸人民币外汇交易中心。在香港市场，人民币已成为第三大外汇交易货币，占全部外汇交易金额的8.8%，仅次于美元、日元。在此次BIS调查中，香港整体外汇交易在全球排名第四，比2013年4月上升了一位，并收窄了与新加坡的差距，与大力开展人民币外汇交易有很大关系。

人民币外汇市场的产品结构也在发生变化。即期交易占全部交易比重从2013年4月的28%升至33%，远期交易占比为14%，比3年前下降近10个百分点，显示人民币外汇交易已从贸易结算需求逐渐转向资本项目需求。这种交易结构与美元（即远期分别占31%及14%）相比也越来越接近。人民币货币互换比重从33.3%升至42.6%，也靠近美元货币互换46.8%的比重，估计是货币互换在离岸市场资金调剂及流动性管理的重要性有所提升。

不过，根据BIS调查，人民币主要集中于与美元、欧元等少数货币的交易，而与其他货币的交易很少。例如，人民币兑换美元占了全部交易的88%，这种交易结构在未来离岸人民币市场发展中有待加以改善。 （完）