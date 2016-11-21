《专栏》人民币兑美元汇率贬值压力有望趋缓 维持年内不会破7的判断

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，文章仅代表他们本人观点。）
摘要：
最近一段时间以来，人民币汇率走势继续延续“非对称性贬值”格局，也即在美元指数走强背景下，人民币兑篮子汇率保持稳定，但人民币兑美元汇率加速下跌。
近期人民币兑美元汇率加速下跌的最重要原因，是美元指数的加速上行。美元指数加速上行的原因，则是特朗普冲击提振了市场的通胀预期，随即提高了市场对美联储加息频率的预期。预计未来美元指数进一步上升空间有限，可能在100左右持续盘整。
这意味着短期内人民币兑美元汇率贬值压力有望趋缓，我们依然维持今年年底人民币兑美元汇率约在6.9左右，明年年底约在7.2左右的判断。但近期短期资本外流加剧的问题值得关注。
以下为盘古宏观团队题为“人民币兑美元汇率贬值压力有望趋缓”的文章全文：
2016年国庆节之后，人民币兑美元汇率急跌。9月30日至11月18日，人民币兑美元汇率中间价由6.6778下跌至6.8796，下跌幅度达到3.0%。特别是进入11月中旬以来，人民币兑美元汇率几乎每天跌破一个整数关口，这使得投资者开始担心人民币兑美元汇率急剧贬值（Free Fall）的风险。
然而，自国庆节以来，人民币兑CFETS、BIS与SDR三大货币篮指数并未下跌，而是在94至95的水平上持续盘整。11月中旬以来，人民币兑货币篮指数甚至出现了小幅上升。
如何看待这一现象呢？这其实进一步验证了我们团队在今年年初提出的人民币汇率“非对称性贬值”的特征。换言之，人民币汇率走向在很大程度上取决于美元指数的强弱。一方面，当美元指数走弱时，人民币倾向于对美元保持稳定，而对篮子贬值。另一方面，当美元指数走强时，人民币倾向于对篮子保持稳定，而对美元贬值。近期人民币汇率走势，完全符合后一种情形。这就意味着，导致近期人民币兑美元汇率贬值压力显着上升的最重要原因，是11月份以来美元指数的显着上升。美元指数由11月3日的97.2攀升至11月18日的101.2，上升斜率之陡峭是多年来罕见的。
我们认为，近期美元指数强劲升值的主要逻辑，是特朗普承诺上台后要加大基础设施投资与减税力度，此举提升了美国通胀预期，进而提升美联储加息频率的预期。美国10年期国债收益率由11月2日的1.8%骤升至11月18日的2.3%，这在很大程度上源自对未来财政赤字上升与通胀压力上升的预期。目前市场认为美联储在2017年与2018年的加息频率可能显着增加。比较激进的预测认为，到2018年年底，联邦基金利率将回到2.0%左右。这意味着，在今年12月的加息之外，未来两年美联储还将有5至6次的加息（每次25个基点）。对加息频率预期的提高，是近期推升美元指数的最重要原因。
不过，美元指数如此快速的上升是很难持续的。由于近期市场“黑天鹅”事件突发，导致投资者预期在极度乐观与极度悲观之间剧烈震荡。我们认为，近期投资者对特朗普冲击的判断有些过于乐观了。
其一，特朗普政府能否履行其上台前承诺，依然存在变数；其二，赤字财政政策短期效果不错，但长期效果值得怀疑；其三，美元指数急升对美国出口与就业并不乐观。我们预期105至110将是美元指数中期压力线，而未来一段时间，美元指数在100左右持续盘整，可能是大概率事件。这就意味着，未来美元指数对人民币兑美元汇率的压力将会趋缓，因此最近后者的急速下跌趋势有望缓解。
我们依然维持人民币兑美元汇率在2016年不会破7，但会在2017年中期破7, 2017年年底人民币兑美元汇率可能在7.2左右的判断。不过值得注意的是，中国国际收支在2016年第三季度出现了创纪录的非储备性质金融账户逆差（2073亿美元），这与市场认为第三季度资本外流有所缓解的观感并不相符。
再考虑到近期人民币的跨境外流成为资本外逃的新现象，这就意味着，真实的资本外流规模仍在上升。在未来一段时间内，我们应该警惕人民币贬值预期与短期资本外流之间的相互强化。因此，通过进一步增强人民币汇率形成机制弹性，避免市场形成持续的贬值预期，就变得日益重要。（完）
（注：张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员。盘古智库是由中外知名学者组成的公共政策研究机构，聚焦创新创业、宏观经济金融与国际关系研究。）
(整理 李文科; 审校 乔艳红)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。