《专栏》猜猜人民币汇率中间价

（作者张斌 李远芳 肖立晟，就职于中国社会科学院世界经济与政治研究所，仅代表本人观点）

人民币汇率中间价是决定人民币汇率中长期走势的关键。人民币汇率中间价不动，2%的日波幅锁定了人民币汇率的中长期波幅，即便是采取渐进方式进一步扩大日波幅，比如3%或者4%，人民币汇率的中长期波幅也有限。人民币汇率中间价变化，人民币汇率的中长期波幅可以远超过2%，波幅取决于中间价变化幅度。这篇文章的目的是猜猜人民币汇率中间价如何决定。

人民银行对人民币对美元汇率中间价形成方式的官方表述是：“中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均，得到当日人民币对美元汇率中间价，权重由中国外汇交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。”

参照其它货币汇率变化的经验，如果货币当局完全按照做市商的询价制定人民币汇率中间价，人民币汇率中间价不可能如此稳定，更不可能出现2005年以来持续稳定的升值。与做市商报价相比，货币当局自身的意见对于人民币汇率中间价的决定发挥决定性作用。

货币当局又是如何决定人民币汇率中间价呢？从人民银行2005年7月21日发布的人民币汇率形成机制改革公告当中，可以看出一些端倪。中国人民银行21日发布公告称，“中国人民银行负责根据国内外经济金融形势，以市场供求为基础，参考篮子货币汇率变动，对人民币汇率进行管理和调节，维护人民币汇率的正常浮动，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定，促进国际收支基本平衡，维护宏观经济和金融市场的稳定。”

这段话表达了两层意思：其一，人民币汇率形成机制改革的目标是“促进国际收支基本平衡，维护宏观经济和金融市场的稳定”；其二，实现上述目标的方式（或者理解为货币当局引导外汇市场的行为原则）包括：1，以市场供求为基础；2，参考篮子货币汇率变动；3，维护人民币汇率的正常浮动，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

人民币汇率中间价变化反映了货币当局对人民币汇率走势的意见，也理应尊重和遵循货币当局公告中的提出的三条原则。我们把人民币汇率中间价变化作为被解释变量，把与这三条原则对应起来的具体指标作为解释变量，用回归方程检验货币当局是否按照人民币汇率形成机制改革公告中的原则引导人民币汇率变化，以及在不同时间段当中各项原则的权重变化。

图一 link.reuters.com/cec93w

经过对一系列的变量回归检验，我们的发现如下特点：

一、除了金融危机期间人民币再次钉住美元时段以外，篮子汇率对于解释人民币汇率中间价变化显着（参考篮子货币汇率原则）。

二、贸易余额的变化对于解释人民币汇率中间价变化显着（市场供求原则）。

三、季节性因素对于解释人民币汇率中间价变化显着（市场供求原则）；

四、人民币汇率中间价的在上个交易日的大幅波动会被纠正（汇率稳定原则）；

五、不同区间，存在不同且显着的常数项，说明不同时段存在不同升值趋势项（贴近均衡汇率）。

我们分别尝试较长的样本期回归和滚动回归的方式验证解释变量系数的显着性和稳健性，发现上述解释变量在绝大多数方程中都显着，符号变化符合预期，回归拟合程度较高。这些发现说明，货币当局在制定人民币汇率中间价过程中，大致遵循了2005年汇率形成机制改革的原则。 近期人民币中间价和即期汇率贬值，有观点认为货币当局有意主导人民币贬值。情况是否属实呢？

根据我们的人民币汇率中间价模型对2015年1月期间20个交易日中间价进行预测，模型预测人民币中间价将累计贬值129个基点，这一时期人民币中间价实际贬值180个基点。模拟误差在所难免，但是这个结果表明近期货币当局大致还是根据过去的规则调整人民币汇率中间价。（完）

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