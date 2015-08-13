《RUSSELL专栏》人民币贬值可能提振而非损害中国商品进口

图中为百元面额人民币及美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿8月13日 - 人民币突然贬值将会在商品市场引起连锁反应，但在这一系列反应中不太可能出现中国的商品进口需求下降的情况。

自本周中国央行调降人民币中间价以来，人民币兑美元已经在国内交易中累计贬值约3.5%。外界普遍认为，央行此举是为了增强中国出口的竞争力。

人民币在国际市场贬值更厉害，累计跌幅达到约4.8%。投资者担心中国开始让人民币持续贬值，这有可能会引发全球货币战争。

商品价格以及一些主要天然资源出口地区(例如澳洲)的货币也随着人民币一同受到打击，因为投资者认为人民币贬值会导致中国进口需求下降。

布兰特原油期货8月11日人民币贬值当日跌幅一度达3.6%，但周三收盘报每桶49.66美元，跌幅已经减轻至仅1.5%。

现货铁矿石较8月6日(之后新加坡迎来四天的假期)下跌0.8%，周三报每吨55.80美元。

人民币汇率走势变化显示，中国仅会为原油和铁矿石等主要大宗商品进口支付略多的价格，而且肯定比近几年少。

布兰特原油周三收报每桶317.05元人民币，较8月10日收盘价上涨1.3%。

但布兰特原油的人民币价格去年6月时为每桶716.67元，自那以来已跌逾一半。当时布兰特原油收在了2014年高位115.06美元。

原油的人民币价格目前甚至更接近2008年12月以来的每桶250.24元，此为全球经济衰退最严重时期创下的价格水准。

这意味着中国经济仍在从低廉的能源价格中获得明显提振，人民币温和贬值迄今在这一趋势中仅产生微弱作用。

就铁矿石来说，人民币价格已从8月6日的每吨349元来到周三收盘时的356元。

但2013年底铁矿石价格为每吨811.91元，而2011年2月现货价触及纪录高位191.90美元时，铁矿石人民币价格为1,263元人民币。

换言之，假设以美元计价的铁矿石仍保持在今日价格不变，那么要想使人民币计价的铁矿石价格上涨至2013年底水平，就意味着人民币兑美元需跌至14.5附近。

**人民币汇率政策将影响出口，市场再平衡**

以人民币计价的主要大宗商品价格波动较小，尤其是在市场已经消化过去一年大跌的情况下，因此中国进口需求非常不可能受到本币贬值的影响。

但这并不是意味着完全没有任何影响。

中国已经成为轻微预加工商品的主要出口国，例如铝、钢铁产品和精炼燃料。

人民币贬值将使这些出口变得更有竞争力，中国企业也可能寻求利用新发现的任何优势。

根据咨询公司FGE的简报，中国7月柴油日出口量已经达到16.6万桶的纪录高位。该公司认为，随着出口限制进一步放松，柴油出口量可能还将增加。

中国7月钢铁产品出口较前月增加9.4%至973万吨，年内累计增加26.7%。

今年1-7月铝制品出口增长28.2%，所有油品出口则增长8.6%。

如果中国的商品企业能够掌握出口品的买家，善加利用人民币贬值在竞争力上的优势，将更可能促使诸如原油、铁矿石与铝土矿等原材料出口增长。

当然，要求保护希望能免受中国出口品排挤的呼声会益发高涨，可能会有更多国家对中国出口的大宗商品课征税赋与关税。

但人民币贬值的主要影响，在于促使商品货币随之走贬，8月11日那天，澳元/美元AUD=下挫近1.5%。

对澳洲铁矿石业者而言，这使得以美元计的制造成本下降，从而令他们得以在价格持续偏低之下维持运作得更久。

若人民币维持贬值走势，只要商品货币也跟着下跌，天然资源价格偏低的时间将可持续更久，从而阻挡供应过剩的市场重新平衡。(完)

(编译 孙国玉/于春红/许娜/陈宗琦；审校 张荻/王洋/高琦/李婷仪)

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