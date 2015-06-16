《袁志辉专栏》宏观杠杆加速导致长期利率下降刚性

（作者袁志辉为路透中文特邀专栏作家，就职于安信证券固定收益部，文章仅代表本人观点）

2011年后，中国经济即进入负债、产能冲顶阶段，但实际上在2013下半年后政府以及整个经济体才意识到中国已进入到强力推进去产能、去杠杆进程。但尴尬的是，两年过去了，长期利率居高难下，宏观杠杆水平不降反升。

今年以来世界主要经济体货币政策走向分化，欧洲、日本将量化宽松进行到底，而美国则逐步退出量化宽松，并考虑适时加息。与发达国家极力压低长端利率至零甚至负利率且稳定货币宽松预期的政策目标不同，中国货币宽松的实际效果主要体现在短期利率的快速下行至历史低点，但是与此同时长期利率却下行乏力。货币政策从短端向长端的传导出现阻断，对降低实体经济融资成本并刺激投资产生较大阻碍。

近期央行宣布地方政府债可以进入抵押再贷款的合格抵押品范围，并将3年期的PSL（抵押再贷款）利率从4.5%下调至3.1%，此举显示央行对长期利率的担忧和努力可见一斑。

**倒持：危险的信号**

在广谱利率体系里，中长期贷款利率、长期国债等金融资产利率是长期利率的代表。相对于快速下行的短期利率而言，长期利率降幅极小，并带动加权社会融资成本高位徘徊。

总理在今年4月18日考察国开行、工行时，说“贷款利率普遍在6%以上。可多方面调查的数据表明，企业利润目前平均只有5%，扣除财务费用之后不就成负增长的了吗？”。中长期贷款是实体经济投资的最重要融资来源，而无法覆盖财务费用的企业盈利凸显长期贷款利率困境。实际上截至今年一季度，金融机构一般贷款加权利率为6.78%，且至2014年以来仅从高位下行0.5%左右。

图1：中国名义GDP增速与贷款利率出现倒挂（%）link.reuters.com/vab94w

上图所示，2012年以来名义GDP增速不断下行，至今年一季度已下降至5.9%，低于同期贷款利率约0.9%。2000年以来的历史数据表明，名义GDP增速低于贷款利率只在2009年一季度发生过，当时国际金融危机快速蔓延至我国，内外部需求断崖式下跌导致实际GDP增速降到6.6%，而价格领域产生通缩。因此，在我国长周期经济发展历史中，名义GDP增速低于贷款利率的概率极小，仅有的一次发生在金融危机的激烈冲击情况下，而且一个季度后GDP及反弹至贷款利率以上，存续期非常短。

2014年下半年后，GDP增速加速寻底，而贷款利率高位横盘，最终与2015年一季度完成名义GDP增速与贷款利率的倒挂。考虑到与2009年金融危机冲击时期的不同，本次经济下滑兼具周期性与结构性，短期增速反弹难度极大，如果与贷款利率倒挂的现状长期维持，将加剧经济和金融的系统性风险。

图2：中国长期国债利率降幅较窄至期限利差大幅走阔（左轴：1%，右轴：0.01%）link.reuters.com/wab94w

2014年以来，债券收益率曲线陡峭化下行，整体而言1年期国债利率从4.2%一路跌到2%一下，但是10年期国债仅从4.5%的历史高位降至3.6%，下行幅度接近1年期品种的1/3，至期限利差超过180bp。

对期限利差的预期在中长期来看取决于通胀预期，通胀预期及背后更为本质性的宏观经济因素框定了期限利差的波动中枢。采用历史波动率（12个月移动标准差）来近似测算通胀预期。2009年5月后通货膨胀波动率处于逐步下行态势，在2013年后降至0.45的较低水平，并维持至今。期间除了春节时点外，期限利差的水平大致反映了这种通胀预期的变动。因此当前极高的期限利差所构筑的偏陡峭的收益率曲线并非通胀预期抬升所致。

从期限利差的驱动因素上看，宏观经济中短期均面临较大的下行压力，在此背景下通胀预期将持续处于低位，由此决定的期限利差波动中枢应在0.7-0.8%附近，低于当前的利差水平约1%，显示偏短期的货币政策引致的短期利率超跌、长期利率高位难下是期限利差大幅偏离波动中枢的主因。

贷款利率表征的间接融资成本、10年期国债表征的直接融资成本均处历史高位，带动光谱长期利率居高不下，并直接框定实体经济加权平均社会融资成本。到今年一季度为止，剔除掉金融业的上市公司加权平均ROIC（全投资回报率，是度量企业经营效率最重要的指标）仅在5.2%左右，考虑到上市公司在全部经济主体中盈利能力、公司资质偏好，那么全行业加权平均ROIC很可能低于5%，而加权平均融资成本在6%%附近。

**宏观杠杆水平加速上升**

与此同时，宏观杠杆率自2000年以来持续攀升，甚至在2013年下半年开启强去杠杆进程后，杠杆率不降反升。根据社科院《国家资产负债表》数据，截至2012年全社会合计债务占GDP比重为215%，从新增债务推算，2013年末全社会债务占GDP比重将达到240%左右，2014年末该数值进一步上升到超过260%，已经是2008年全球金融危机时期的两倍。

图3：宏观杠杆水平在2012年后加速上升 link.reuters.com/xab94w

此外，从社会融资余额观察广义杠杆率，得到同样的结论。如图3所示社融余额/GDP在2008年之前基本保持平稳，但是2008年后4万亿刺激计划直接将宏观杠杆率直线拉起。2013年后实体经济在政策层面进入实质性去杠杆，但实际效果是2012年至今的杠杆率却加速上升，曲线斜率明显大于2009-2011年。

良性的去杠杆，基本上可选路径在于权益资产增加同时负债减少，从企业经营层面讲，除却非市场化手段的债务减记，最根本的方法在于边际上投资回报率高于负债成本。当投资回报覆盖掉负债成本，企业权益价值得到增加，偿债能力逐步得到修复，反之将进入杠杆率被动攀升的恶性循环。

2013年下半年以来，剔除掉金融业的上市公司加权平均ROIC持续低于平均融资成本，这是全社会开始有意识的去杠杆、去产能但实际杠杆率却不降反升的最根本原因。

根据明斯基的债务周期理论，杠杆的长期积累必然导致债务紧缩下的经济衰退，直至债务危机引发系统性金融金融风险。欧猪五国发生债务危机的杠杆率警戒线在300%-400%，如果维持目前的杠杆增速，我国的宏观杠杆水平将快速逼近红线。由此，对长期利率下降构成极大的刚性压力。（完）

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