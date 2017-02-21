《谢栋铭专栏》人民币中间价定价机制微调仅仅是技术调整吗？

（作者为路透中文特邀专栏作家，华侨银行经济学家，仅代表本人观点）

周一路透社援引消息人士表示人民币中间价定价机制从当日起微调，主要是缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30。

先来回顾下此前人民币中间价定价机制，做市商在进行人民币对美元中间价报价时，需要参考两个变量，包括日间交易中美元的供给与需求的变化（通过4:30收盘价反应）以及非美货币的波动（通过一篮子货币汇率变化反应）。其中一篮子货币汇率变化是通过计算过去24小时篮子不变所隐含的美元/人民币汇率与上一个交易日中间价之间的点差获得。

而此次调整主要就是将参考早上9:15一篮子货币价格改成了参考下午4:30一篮子货币价格。据路透援引消息人士的话，这样改革主要有两个目的，包括避免重复计算以及防止日内投机。关于日内投机的问题，笔者这里就不展开了。不过笔者赞同新的机制确实可以避免重复计算的问题。人民币第二天中间价取决于早上9:30到下午4:30交易时段之间的美元供求变化以及4:30到第二天早上7:30之间全球外汇市场的波动。之前24小时一篮子货币变化涵盖了9:30到4:30这段时间，而境内供求变化又会受到境外市场的影响。因此，感觉在境内交易时段，外盘的影响计算了两次。而此次改成从4:30开始计算一篮子货币变化有助于剔除重复计算的因素。

看完这个新闻后，笔者的第一反应是这次中间价定价机制微调可能会有两个影响。第一，剔除重复计算后，弱化了外盘对人民币中间价的影响。而境内供给与需求变化对第二天中间价影响会加大。第二，如果境内供给与需求影响变大的话，是否意味着中间价的连续性会好转。

接下来，笔者根据路透新闻的描述首先构筑了新的人民币中间价预测模型。想较于之前的预测模型，新模型新增了计算4:30的三大人民币名义有效汇率（包括人民币指数，SDR指数以及BIS指数）的步骤。并通过4:30的一篮子货币变化来计算点差。

我们通过新旧两个模型模拟周一的人民币兑美元中间价，发现新模型计算出来人民币中间价较老模型计算出来的人民币中间价弱了将近90个基点。详见下表

官方人民币中间价 旧模型中间价预测 新模型中间价预测

2017.2.20 6.8743 6.8755 6.8844

为什么差距会那么多？周一的人民币中间价的计算是基于上周五篮子货币的变化。而人民币指数上周五在亚洲时段从9:15开盘后的94.21下滑至下午4:30的94.035是两个模型出现较大差距的主要原因。（备注：旧模型是使用9:15开盘后基于中间价的人民币指数94.21，而新模型则是使用下午4:30基于即期价格的人民币指数94.035。）

基于9:15中间价的人民币指数 基于4:30收盘价的人民币指数

2017.2.17 94.21 94.035

通过以上观察，举一反三的话，我们就会发现一个规律。那就是亚洲时段人民币指数走强的话，新模型下第二天人民币中间价相对旧模型会走强。反之，如果亚洲时段人民币指数走弱的话，新模型下第二天人民币中间价相对旧模型会走弱。

那决定亚洲时段人民币指数走势有哪些因素呢？除了人民币对美元的走势之外，非美货币的走势也是重要因素。日元或者欧元等非美主要货币大幅升值，往往会导致人民币指数下滑，而美元指数的大幅走高，往往会导致人民币指数走高。

基于以上的观察，我们可以得出以下结论。

美元亚洲时段走强 人民币指数大概率走强，相对于旧的模型，新的模型下人民币中间价强于旧模型下中间价

美元亚洲时段走弱 人民币指数大概率走弱，相对于旧的模型，新的模型下人民币中间价弱于旧模型下中间价

因此，我们可以预测，此次中间价定价机制的微调是有利于减少人民币中间价的波动性，尤其是如果美元大幅走强的环境下，亚洲时段人民币指数被动升值将会抵消美元走强对隔天人民币中间价的冲击，部分缓解了去年面临的自我实现式的贬值压力。（完）