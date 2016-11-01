《专栏》人民币“入篮”满月 SDR效应初显

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者应坚，为中银香港高级经济研究员，文章仅代表其个人观点。）
10月1日，IMF将人民币纳为SDR篮子货币，至今日正好是一个月。一个月前，市场对人民币“入篮”效果有各种各样的猜测，经过一个月市场检验，新晋升为国际货币的人民币是否得到市场认可，我们不妨“回头看”。
这个月市场最关注的莫过于人民币汇率波动。人民币被IMF确认为主要国际货币，各国央行相信人民币是一种稳定货币，有助于SDR的稳定。而人民币“入篮”第一个月，却经受了一场市场考验。从十一黄金周开始，离岸市场CNH率先急步下行，突破6.7大关，一度直奔另一个心理关口——6.8，但到10月31日亚洲时段收市，已回稳至6.77水平。在岸市场与离岸市场保持同步，从9月30日至10月31日人民币兑美元中间价累计下挫863个基点，跌幅为1.3%。
然而，近期人民币汇率波动没有多少牵涉境内基本面，与人民币加入SDR更没有直接关系。由外围因素变化引发的全球市场小震荡，令SDR的人民币表现未如理想。月内，美联储加息预期、欧日央行维持“量宽”及英国脱欧程序有望启动等因素迭加一起，主要国际货币波动加大，人民币汇率被动地跟随其他货币调整。从9月30日至10月31日亚洲时段收盘，美元汇率指数反弹3.2%，欧元下跌2.5%，日元下跌3.6%，英镑下跌6.1%，而离岸人民币汇率CNH则下跌1.6%，人民币仍是SDR是货币篮子里相对最稳定的成员。
显然，人民币加入SDR有助于人民币汇率稳定。同样，SDR接纳人民币亦增强了SDR的稳定性。
一个月以来，全球市场人民币资产吸引力上升。根据香港金管局最新统计，9月份香港人民币存款余额6655亿元，环比增长1.9%。这是在人民币资金池连续3个月减少后首次回升，显示人民币加入SDR后，市场信心有所恢复，银行客户更愿意持有及兑换人民币存款。
纳入人民币的SDR资产同样吸引了投资者，SDR资产从官方领域走向民间市场。继世界银行在境内市场发行首只人民币SDR债券，吸引了境内外50家机构认购（认购倍数为2.47倍），香港市场出现面向商业机构的人民币SDR债券，获得2倍认购。熊猫债大踏步前行，中国银行协助九龙仓成功注册首笔商业地产熊猫债，一次性发行40亿元，并获得3倍认购金额。
人民币债券投资热正在形成。人行微博透露，近期一些国际组织、境外央行、金融机构增加境内人民币债券资产配置。根据中债登数据，9月底境外机构在银行间债券市场托管量为7264亿元，环比增加507亿元，为历史上最大单月增幅，亦比今年2月底增加1852亿元。有消息称，数家境外央行在境内市场兑换了1000多亿元人民币，这部分资金很可能用来购买人民币债券。亦有境内银行表示，进入10月份多家境外央行及国际组织与其进行外汇及债券交易，涉及上百亿元人民币。
人民币加入SDR，对推动人民币走向更广泛境外市场产生积极影响。9月21日人行正式授权中国银行纽约分行担任美国人民币清算行，从此，人民币业务在全球最大金融市场落地生根，加上其他境外地区21个人民币清算行及CIPS系统，全球人民币清算网络实现真正意义的“全覆盖”，构建了人民币国际流动的“高速公路”，为下一步加速发展创造了条件。
人民币以主要国际货币身份走向“深蓝”，汇率波动在所难免，但人民币在全球市场接受及使用程度也明显提升。9月份香港人民币RTGS交易量为19.3万亿元，环比增长13.6%，连续第二个月反弹，扭转了去年8月份以后由市场波动造成的支付滑坡势头。从人民币交易增长判断，10月份有望保持支付回升势头。
环球银行金融电讯协会SWIFT机构发明了“跨越人民币之河”新名词，以标识市场对人民币的使用情况，倘若一个国家或地区在与中国内地及香港之间直接支付中有10%使用人民币，便达到标准。SWIFT最新数据显示，从2014年10月至2016年9月两年中，新增七个国家跨越人民币之河，令超过这个门坎的国家和地区累计达到57个。
整体上，“入篮”后人民币业务正常发展，而SDR效应逐渐显现出来，是人民币国际化的重要助燃器，推动人民币朝向第三大国际货币稳步挺进。（完）
(整理 李文科; 审校 张喜良)
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。