《宋光辉专栏》日元负利率和人民币升值策略取舍

（作者宋光辉为金融业资深人士，为路透中文特邀专栏作家，文章仅代表本人观点）

近日，日本央行实现负利率的消息传出，国内经济界一片哗然。从短期而言，日本负利率和美国暂缓加息能够缓解中国资本流失的压力，利好股市。然而，从长期而言，日本负利率所伴随的弱势日元，可能会打压中国的出口部门尤其是新兴产业的出口，抑制中国实体经济的发展。

基于人民币国际化和淘汰落后产能等考虑，笔者整体认为中国应该采取人民币升值策略，事实上美国80年代也曾经采取过类似的策略，但升值策略如果遭遇其他国家货币的竞争性贬值，中国经济所受冲击将不容忽视。

**日元贬值背后的利益链**

日本经济低迷不振由来已久，从“失去的十年”到“失去的二十年”再到可能会出现的“失去的三十年”。然而，安倍经济学出台以后，一改日元以往的低利率加日元坚挺的政策组合，意图通过货币宽松加日元汇率贬值，推动国内通货膨胀率上升以及提振出口，以此复苏实体经济。

日本之前的通缩和日元坚挺的政策组合，对于日本的实体经济尤其是在国际市场曾经叱咤风云的电子行业，打击严重。某种程度而言，韩国的三星等品牌的崛起，正是以索尼、松下等企业的衰败为代价的。联想到日本近十年以来，不断在自然科学领域获得诺贝尔奖，证明日本无论是在基础研究和技术应用的水平上，仍然要远远强于韩国。然而，过高的日元汇率，抑制了日本企业的活力，使得日本企业在国际市场节节败退。韩国趁此良机，顺势崛起。自1998年金融危机以来，韩国奋发图强，至今国民人均GDP超过3万美元，已与日本相差无几。

事实上，日本的这种经济困境早为世人所知。解决方案也早有共识。克鲁格曼不止在一个场合公开宣称，日本应该通过加大印刷钞票以摆脱通缩困境，同时放弃强势日元汇率的政策以提振出口。通缩所造成的实际利率高企，抑制了日本国内企业的盈利与投资冲动。强势日元汇率不断让韩国、中国等国家的新兴产业冲击日本的曾经强势的出口部门。然而，日本没有采纳。笔者不是日本问题专家，对于其中背后的原因，无从确知。

根据一般的政治学原理推断，日本应该形成了特定的“利益集团”，而这一利益集团基于自身的利益阻碍了日本选择符合国家利益的政策。这个利益集团就是老年人群体。经济学上的菲利普曲线就是表示政策在通胀与就业之间的权衡取舍。从常识来讲，一个老年化的国家，的确更愿意选择通缩。对于依靠储蓄、养老金等收入的老年人，通缩以及日元坚挺，显然有利于增加他们获得的固定收入的实际购买力。对于日本这样的老年化严重的民主国家，拥有众多选票的老年人群体根据经济学理性原则，对于政策明显会有重要影响。

日元主动贬值表明，日本经过二十多年的挣扎后，终于接受日本已经沦落为二流经济强国的这一不可避免的现实。安倍经济学出台，表明日本的政治家终于能够突破利益集团的束缚，最终选择了符合日本利益的政策。

**中国应采取人民币升值策略，然会受日元贬值冲击**

然而，这一政策对于正处于升级转型阶段中的中国经济，却是非常致命的。中国没有韩国幸运，能够得到日本的让步。所幸，中国的经济实力也远非韩国所能比拟。

从汇率选择而言，笔者认为人民币应该维持坚挺的汇率，以实现人民币国际化，并且仿照美国通过虚拟经济和实体经济的结合，来推动中国经济的发展。维持坚挺的汇率，能够提高其他国家持有人民币的激励，并且通过经常项目盈余的减少逐步挤压落后产能。贸易赤字所带来的国外商品能够抑制通货膨胀，为国内的货币超发保驾护航。这种策略，美国曾经在上世纪80年代实施过，最终帮助美国实现了无通胀的经济增长。

但这种策略有个命门，那就是国内的新兴产业可能会受到其他国家的竞争而得不到足够的有效需求的支持，无法发展起来。美国在80年代可以利用强势的军事实力与政治实力，强迫新兴产业最直接的竞争对手日本的货币比美元更大更快的升值。中国明显难以做到。

如今，如果中国采取人民币升值，面对其他国家的贬值，中国汇率会陷入两线作战。一方面，虚拟经济需要应对美元加息与美元走强，人民币应当升值。另一方面，实体经济需要面对日元、韩元的降息与贬值，人民币应当贬值。鱼和熊掌，自古不可得兼。中国目前采取了一种折衷的所谓钉住“一篮子货币”的政策试图调和这种两难困境,然而在美元作为世界货币充当全球计价标准的情况下，美元走强意味着“一篮子货币”走弱，钉住一篮子货币的最终结果就是人民币相对美元的贬值。

对于中国经济而言，钢铁等落后过剩产能的问题不足忧，任其自生自灭都可，而电子、汽车等高附加值的行业能否发展，才事关全局。这些行业，中国在国际市场上最直接的竞争对手是日本、韩国和德国。因此，从实体经济的角度，中国相对一篮子货币的稳定所带来的贬值，有可能带来出口数据的改善，但是却没有抓住产业竞争问题的要害。换言之，中国的钢铁业固然重要，然而，终究大势已去。毕竟钢铁行业的附加值支持不了中国想要的人均3万美元的GDP。中国的华为能否打败三星、海尔能否超过松下、上汽能否战胜丰田、三一重工能否与小松、卡特彼勒分庭抗礼，才是决定中国经济前途的关键。

与韩国所不同的是，中国存在巨大的国内市场，使得新兴行业即使不依靠国际市场，也能够获得足够的有效需求而发展起来。阿里巴巴、腾迅、百度等巨头，完全依靠中国市场，就成长为全球市值靠前的非跨国企业。而对于巨大的国内市场，中国完全有能力通过各种政策扶持国内企业。笔者一直强调中国采取选择升值的利益而舍弃贬值的利益，正是建立在这一判断之上。