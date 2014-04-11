《A股技术分析》中国股市沪综指技术面有所改善

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京4月11日 -受主力运作优先股、沪港通等题材激励，中国股市沪综指.SSEC本周接连上扬，突破2,060点附近前期强阻力区及2,100整数关口，同时短期均线系统转为多头排列，技术面出现一定程度改善，市场料将维持一段反弹震荡走势。
中线看，沪股周K线形态和均线指标亦有改善，但仍与深成指有较大程度背离，且股指再度进入中长期下跌压力线区域，后市震荡反复难免，而向上有效突破该线并实现中长线反转走势的机率仍不大。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/hus48v)
沪指本周初长阳突破短期多条均线和2,060点附近前期密集成交压力区，随后并扭转5,10,20,30日均线成为多头排列，从技术面上化解了此前的弱势局面，料均线系统的短多格局能刺激部分观望资金继续逢低介入，大盘有望继续维持震荡反弹行情。
技术指标方面，随机指标(KDJ)、相对强弱指标（RSI）均上行接近超买区，再度大幅拉高的空间已不大，布林通道（BULL）上轨则位于2,131点附近，制约股指的续升空间。本周的上涨亦填补了2月下旬大盘单边下跌形成的两个向下跳空缺口2,138-2,132和2,113-2,099，显示反弹目标基本达成。
结合盘口分析，本轮上涨虽令技术面出现一定程度改善，但仍主要依靠反复拉抬银行、券商以及部分蓝筹股达成，盘中对影响指数的权重股突袭频繁，人为操作特征浓厚，而多数个股仍缺乏内生上涨动力，技术面的暂时好转尚缺乏扎实基础，其延续性有待观察。
较长期走势(月线图): (link.reuters.com/jus48v)
沪综指本周创两个月最大周涨幅，亦站至主要周均线之上，下周须观察30周均线2,110点和20周均线2,080点的支撑力度，而下方2,000点一线经多头近三个月来反复固守，支撑有所加强。惟沪指型态与深证成指背离程度过大，显示其更多由权重股拉抬营造，存在较大的扭曲和人为痕迹。
当前月线则显示，位于2,100点附近的中长期下跌趋势压力线难以一蹴而就，料会继续制约和牵制沪股大盘，目前离本月交易结束尚有近三周时间，期间中长线空头能量仍有再度集结和释放的机会。（完）
(审校 黄凯)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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