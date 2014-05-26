《晨曦专栏》2013年的债市不可复制 2014年必然改变

图为在北京拍摄的百元面值人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

（作者翟晨曦为天风证券总裁助理兼固定收益总部总经理，为路透特邀专栏作家，内容仅代表本人观点） -

再来聊聊2013年和今年的债市。我认为，2013年的债市是不可复制的，2014年必然改变。

2013年，全球政治经济形势复杂多变，大国货币政策日益分化，主要国家经济走势由同步走向脱钩。而中国面临外汇占款大幅波动、利率市场化加速、“紧货币、去杠杆”主导货币政策等影响，中国经历了经济金融最复杂的一年，中国债券市场则经历了15年以来最惨烈熊市，反映中国经济金融改革的深刻变化。

1.2013年国际市场各主要国家货币政策开始分化，2014年继续。

2013年，大国货币政策的分化和不同步是最大变化。世界经济继续复苏，发达经济体前景明显向好，货币政策取向出现分化。美国经济复苏态势明显，失业率明显下降，美联储从5月份开始向市场传递QE退出信号，至12月19日凌晨宣布开始缩减购债规模，正式开启QE退出大幕。

欧元区经济缓慢复苏，11月7日欧洲央行出乎市场意料之外宣布降息以应对经济出现的通缩苗头。日本安倍政府上台后，出台新一轮经济刺激计划，在货币政策方面日本央行宣布实施新的量化宽松政策。

2014年，分化继续且更明显。美国有步骤退出QE，削减购债规模同时，加息预期渐起；欧洲则存在进一步降息的可能；复苏之路非一帆风顺，利率、汇率仍会反复波动。美债利率既不会单边向上，也不会单边向下，波动性向上仍是主趋势。

2.2013年“紧货币”利率中枢大幅抬升，2014年以修复为主

2013年，为应对经济调结构去产能、金融去杠杆、非标资产扩张、外部QE退出预期等内外部诸多复杂因素带来的挑战，2013年央行货币政策操作体现了总量控制，相机抉择的思路。央行一改过去对于银行体系流动性的支持态度，政策取向更加强硬和坚决，最为典型的是6.20事件。

尽管之后有所缓和，但通过“放短锁长”继续执行实际偏紧的政策。11月4日，李克强总理在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告中专门表明了政府不放松银根的态度。

衡量融资成本的基础指标为隔夜、7天回购。在2013年6月均创出历史新高，分别为12.85%、10.77%，6月月均高达6.53%、6.75%。临近年末，再次出现大幅冲高，隔夜、7天回购利率一度跳高至4.44%和8.84%，全年均值拉高至3.35%和4.07%，创近年来新高。

而广泛用于同业存放、票据以及国开行浮息债发行的3个月SHIBOR利率则在2013年6月一度上升200bps最高至5.8%，随后回落至4.7%附近，而近一个月连续上涨，目前在5.5%以上。成本的大幅上升和持续高位，使投资者普遍面临债券票息低于融资成本，收益为负的危险境况。

全年来看，5月份是2013年货币市场的分水岭，以七天回购利率为例，1-5月份七天回购利率均值为3.3%,6月份飙升至6.8%后连续三个月回落，9月份到达最低点3.75%后开始持续上升。回购利率波动性呈现底部抬升，且波幅较大的特点。

2014年是去杠杆第二阶段，总量政策对经济影响过大，货币以稳中略宽为主，主要通过中微观的监管加强进行结构调整与去杠杆。核心体现为货币市场利率从去年下半年的4.3%均值修复到全年均值4.0%以内，是否可修复到去年6月以前的3.3%仍待观察。

3.2013年债市风暴对债市影响明显，2014年以修复为主

2013年：债市风暴发生后，监管机构采取一系列措施规范债券市场，增加债券市场的透明性。如央行对于丙类户的清理，规定不允许交易撤销，债券全面推行DVP结算。中债登规定不允许银行理财账户和交易账户间的交易等。从实际效果看，债券市场进一步规范的同时，运行效率也受到一定影响。单月交易量最大下降60%，全年下降近一半。

2014年：修复债市风暴影响正在进行中，但空间仍非常大，总体是改善性利好。例如：同一发行人的债券银行间企业债利率显着高于交易所利率，反映出券商资管、基金专户由于受丙类开户限制，已逐渐形成了分割的市场、分割的收益率曲线。未来的修复性机会较大。

4.2013年利率市场化加速，与资金面紧张叠加，2014年仍在继续，长期影响不可忽视。

2013年7月19日，央行宣布全面放开金融机构贷款利率管制。随后推出LPR。12月12日五家大型银行发行首批同业存单，随后股份制银行同业存单也跟进发行。NCD初期以3个月-1年短期产品为主，定价参考SHIBOR利率，试点初期暂只针对同业。

NCD的推出标志着存款利率市场化走出重要一步。尽管从首批发行利率看总体较低（但当时的市场环境下，也基本都在5%以上），但在社会资金总体需求较高，银行活期存款向高成本存款转化的背景下，NCD的推出及后续推广如何定价是最大挑战。

2014年,利率市场化若不与过度资金紧张面叠加，短期影响将有可能可控，但其对银行类金融机构的资金成本长远影响仍是中性偏负面的，这对银行机构的资产负债管理、利率管理、资产配置行为将是深远、不可逆的影响。CD推出在即，与NCD类似，其利率定位最为关键，盯住存款利率、REPO、SHIBOR的哪一个。水平不重要，潮涨潮落，核心是定位与基准，这是历史性的、难以逆转的。

5.2013年互联网金融使利率市场化无形中加速，加剧了资金利率的上升，2014年略有回落，当长远趋势亦是不可逆的。

互联网和金融的结合是2013年以来金融市场发展新特点。一是传统金融企业经营模式向互联网扩展。例如民生银行的电商平台、网络证券公司等。二是移动模式和第三方支付模式的兴起。例如淘宝的“支付宝”、微信5.0支付等。三是互联网企业推出金融产品，银行活期存款加速流失，全面推升银行的负债成本。例如淘宝“余额宝”、百度“百发”、91金融超市“增值宝”等产品。互联网自身具有的开放、平等的特点结合金融后加速了利率市场化进程。

2014年对于互联网金融的及时规范，是为了防止又一个系统性风险、又一个刚兑市场，不怕不发展，就怕失控的发展。体制决定了每一个行业的过速发展，将无形中绑架政府，形成新的风险。互联网金融的发展方向不容置疑，对传统金融业的改造不可逆转，但规范的发展，会使其短期的冲击性影响缓和，亦给传统金融业接轨市场利率的时间。

个人认为，利率市场化、互联网金融本与市场利率高低无关。利率市场化改变的只是利率定价的机制，由官定利率转为市场化定价利率，本身是提高市场定价效率。但其对于利率水平会有催化作用，资金紧张环境下，资金供不应求，价高者得，会无形中推高利率；资金宽松环境下，资金供过于求，价低者可出，会最大化降低利率。所以利率市场化的速度与进程，要与社会资金总体情况紧密配合。

互联网金融改变的只是金融服务的形式，对市场利率本无直接影响。但其同样对于利率水平会有放大效应，主要是互联网金融增加了金融产品的可得性、便利度，使利率的波动更迅速、更显性的体现给原始资金供给方，例如储户，无形中增大了资金的波动性。

6.2013年“去杠杆”实际成“移杠杆”，非标挤出债券，2014年常态修复。

2013年债券市场利率创历史最大单年升幅，且曲线高度平坦化。一是债券市场呈现一路上行态势。1年、5年、10年金融债分别从年初的3.45%、4.2%、4.5%上升至年末的5.6%、5.78%、5.8%。二是曲线呈现极度平坦化。10年与1年金融债的利差由年初的75bps收窄至20bps，国债10年与1年甚至倒挂，利差变为-20bps，表明资金面趋紧是主要推手。

三是信用利差创历史新低，定价扭曲。在央行“紧货币”，银监会8号文治理非标的背景下，部分银行与政策博弈，市场普遍漠视信用风险的行为导致“利率债信用化”，信用利差创历史新低。5年金融债与同期限AAA中票的利差一度缩窄至30bps。

2014年发布的127号文，最重要的是修正了同业资产的资本占用计量。

回顾了2013年的债市，比较了2013年和2014年市场主要影响因素。展望未来，建议重点关注如下因素：

一是全球范围内是否会带来明显的流动性收缩；二是美国国债利率是否还会大幅上行？美元指数是否大幅走强？三是中国流动性是流入还是流出；四是新兴市场国家的资产价格是否雪崩，大中华地区的房地产市场是否会大幅下行？

中国的情形首先要领悟中央精神。一是保持调控定力，意味着调控方向将坚决坚持，继续贯彻经济下限、通货膨胀上限的“上下限”管理思路，区间内以市场自我调整为主，减少政府干预；二是坚持底线思维，调控、结构调整中以不发生系统性、全面性风险为底限，也就意味着点状、局域性风险爆发是在政府预期和容忍范围之内的。但同时也会密切防范系统性的风险。

三是宏观政策要稳，意味着总体财政、货币政策都将以延续为主，也就是由2013的“紧货币、紧信用”，可能逐步过渡到“缓转向，微刺激，预调整”；四是微观政策要活，将最大限度地放开各个领域的改革，改革将是全方位的；五是社会政策要托底，与底线思维一致，不允许发生大的全面性危机，尤其要确保就业。

总体来看，目前国内经济政策逻辑是总体经济要去产能、金融要去杠杆，目标是调整经济结构，停止畸形经济结构和金融低效率，同时防范风险。

因此在政策操作层面，一是坚持缩减过剩领域产能；二是保持货币中性宽松，降低金融杠杆，倒逼银行的转型和重视风险防范；三是推动企业与地方政府去杠杆，开正门堵偏门。

接下来谈一下对货币政策的思考。

1.核心问题。市场流动性和利率水平判断必须要回答的两个问题：总体流动性是松还是紧？结构上有什么特点？

总体流动性格局难言大宽松，主要影响因素：一是外生补充流动性的渠道趋势性变缓（虽然有观点认为QE退出会对中国有利，前提是对于中国经济有信心，人民币保持升值预期，利差足够大。但若预期实现带来的阶段性冲击将不可忽视。今年突如其来的贬值，恰是加大了这一挑战。传统的外汇占款的货币投放模式将面临短期、中期的双重压力）。

二是利率市场化影响下，货币创造和存款增速放慢甚至为负（M2目标增速可能下降或持续低位）；三是在金融业整体去杠杆的过程中，在初期主要抛售流动性较好的资产，例如2013年抛售债券。而在未来主要去流动性不好的非标资产或高风险资产，可能进一步恶化金融业的流动性。

结构上资金一直处于不平衡、不稳定的状态，资金内生性向上波动性仍然较大，核心取决于货币当局的反应速度与投放能力，目前状态：一是央行在稳步加快推进利率市场化，NCD发行已向CD升级，存款利率定价仍然变数较大。

二是尽管短期内，资金相对宽松，互联网金融的影响有所消退，但它天然的速度快、可得性高等特点，仍然会在资金紧张时推升波动。除此之外，IPO、新三板的推出及资金由债转股引发的波动。

2.可能路径。一是部分银行资产负债表较为脆弱，期限错配程度较高，资产存在质量下降和价格下跌的风险，负债来源不稳定且价格存在上升趋势；二是债务到期量较大，企业存在再融资和评级等级下调的风险；三是信托等非标类投资将受到信用风险挤压，被赎回的压力可能加大。

可能的发展路径是：一是温水煮青蛙式的温和去杠杆方式。资产小幅下跌，出现小范围、点状或带状的企业、金融机构破产重组情况，一方面企业通过兼并重组消化债务，另一方面大部分债务能够以某种形式得以展期。

二是杠杆继续上升到某一点后破裂的激烈模式。资产价格大幅下跌、债券市场抛售、流动性危机、金融机构破产或频临破产。之后政府出手，货币政策适当放松。现在来看，正在按第一种方式走。

3. 未来可能的黑天鹅。一是国内某些行业、地区债务风险局部或大面积爆发，引发信用危机、流动性危机（目前有迹象表明，已经开始对一些风险征兆进行处理，显示预调微调的意图）；二是美国突然加快退出步伐，利率在稳定、下行之后，突然出现猛烈回弹。

归纳来看，我个人一直认为2014年市场利率以下为主，历史配置机遇。

相随的是，对于利率定位的猜解：波动向下（配置选势，交易择时。

现在来看，年初的一些基本判断，目前基本已打到下限边缘。未来如何发展？

当前修正预测的关注重点：货币市场利率的新中枢（正回购的4%，还是7天回购的3.5%）；经济合意的国债、金融债的中长端定位，4%的国债，5%的金融债，是否能体现降低社会融资成本，仅对应去年9-10月的水平，仍处于历史高位。

未来下行空间是否可以打开，核心要看利率债的主要配置机构银行的资金成本及之前测算的大类资产经风险调整后的回报率。打开是缓和经济下行压力和债务压力的必经途径，但是否最终能打开，取决于货币政策放松的方式。

债券体系的重构对收益率的重新定位。PPN替代非标，市政债、地方政府债、项目收益债替代城投债，后续将进入债券系列的重新构建，整个体系面临重构，关注系统性机会与风险。

CD的利率定位。1年定存3%，7天回购3.5%，使当前CD的定位相对简单，但两者是否一直保持同步，核心要看CD的实际参考标的。

非标新规的利率定位。非标转标将成为趋势，非标资产的供需均将陆续转入标债市场，总体是供需均增加的格局，难以判断的是供需进入的节奏，投资需求先入，还是融资供给先入，时间差带来的波动难以避免。

上述这些因素，是个人认为展望后市最主要的一些因素，供大家参考。（完）

（专栏内容根据她在人民币交易与研究论坛的最新发言整理，经本人授权同意发表）

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