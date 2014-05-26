《晨曦专栏》别再为过去的观点和头寸所累 适合自己的才是最好的策略

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（作者翟晨曦为天风证券总裁助理兼固定收益总部总经理，内容仅代表本人观点） -
我从事交易已经有一段时间了，的确有许多的感受，经梳理总结有三个方面的内容跟大家分享。
第一个方面说一下交易基本框架与层次。交易基本框架是the simple， the best。
首先，跟大家分享一下个人以为的交易的基本层次。
思考交易策略与实际交易组合管理不应是一维的，而是多层次的。简单来说，就是投资交易获取利润不是单纯的BUY或SELL，因为影响市场的因素是纷繁复杂的，如果只是单边策略，会受到众多因素的意外冲击，迷失主方向，导致该止损时拖延，拐点前止损。
所以根据影响市场的因素类型或因素大小可分为三个层次：一是战略性方向（对应经济基本面研究，主要看未来半年到一年的主方向，对应的是选势，趋势性交易）；
二是战术性方向（对应策略研究，主要是一季度到半年的技术性方向，主要覆盖资金面、供需面等季节性因素，对应的是择时，波段性交易）；
三是投机性方向（投机需求是市场流动性的主要提供者，对应当日或短期内因素研究，主要看突发性事件对短期市场的临时冲击性影响，主要有一级发行重定价、触碰阻力线与支撑线等）。
与交易基本层次相对应的，是固定收益基本交易逻辑。
一是利率的走势基本判断，牛市格局还是熊市格局，判断利率走势的核心趋势，上或下。例如2013年收益率的总体上，与2014年的总体下，这就是属于基本走势。
二是利率大格局之内主资产类型的判断，利率品、信用品同上、同下或分化，选择利率与信用的配置比例。例如年初信用品收益率上，利率品下。
三是利率与信用配置中的个券选择，例如国债与金融债的利差波动交易、金融债新老券的价差交易（流动性）、信用品的交易所与银行间套利交易、信用环境波动下的类股型高收益债PICK策略。
例如2013年三季度以来，国债与金融债的利差持续高位。直到近期才出现比较显着的收窄，这其中就存在显着的交易机会。
说完基本的交易层次，尝试跟大家探讨下不同成员的不同角度。
为何同一个市场，有分析师看多，也有分析师看空，每天投资者打开邮箱，既为看到很多深入的分析报告而喝彩，也时常觉得人格分裂、难以抉择，原因是每个分析师看市场的角度或重点不一样。为何同一个事件不同分析师的解读也是十万八千里，因为主观意识的加入。
分析师是市场力量的重要构成，是投资者进入市场的重要参考，我是十分尊重他们的研究与观点。但交易员既要学习分析师的分析方法，更要探索建立相对客观独立、适用于自己的综合分析框架：
一强调客观，不要为自己过去的观点和头寸所累，没有永远的空，也没有永远的多，一定是相对辨证的，唯有客观面对，才能步步为赢。
二强调适用，适合自己的策略才是最好的策略。有足够交易技巧的，可以在做大势的同时，逆势抓波动。例如当下很多同仁面对5、6月的长牛短熊的操作。但如果交易速度、反应有限的，则可能拉长交易期限，减少逆势操作反倒合适。
借用有个朋友一句话很贴切，即使在第一排看球，也不如在球场上踢球更知道赛事如何。所以一百个人可以有一百种策略，适合自己的才是最好的策略。交易性头寸还是配置性头寸、资金的时间周期、回撤、总回报与夏普比例的平衡，这些都决定了实际操作的不同。
一个成熟交易员如何建立自己的基本交易框架。简单地梳理了一下，主要大类影响因素可以分为四类：1.基本面：宏观经济（增长与物价）
2.资金面：货币政策、外汇占款 3.供需面：发行与需求4.情绪面：交易心理学。
另外，还有一点季节性，包括资金的季节性、配置的季节性等。
在树立了分析框架后，其实最考验交易员的是抓住影响市场的主要因素。所有因素都永远在那里，但它们对市场的影响是不断波动，周折反复的，如何学会抓住影响当前市场的主要因素，是交易员需要不断学习领悟的。例如为何去年看基本面都做错了，今年看资金面的人又都踏空了。因为因素在那里，找出主要因素确实个技术活。
举一个众多周知、简要的Trader Guide的例子。我们每天关心的数据，看似很多，其实无非就是这些，整理出来，事实就很清晰。各类经济数据包括：经济增长类：GDP、进出口、PMI；物价类：CPI、PPI；货币与金融类：M2、社融、信贷、外汇占款。
如果我们客观一点：3月公布的2月几乎所有经济、物价、金融数据均指向下，当时的大宗商品、股指也都指向下，回购利率在3月中上也均大幅向下。唯独利率未向下甚至向上，客观指向与市场实际走势不符。
原因包括：一是汇率放开波幅1%到2%，使市场预期引发持续贬值，后续外汇占款压力增大；二是临近季末，对于资金面的恐慌来袭。在去年资金面主导下半年行情的惯性影响下，众伤了心的投资者如惊弓之鸟，10年金债从2月底的5.4%一路反弹到3月底的5.8%附近，抹掉今年来所有价格涨幅，也导致众多投资者踏空4月底以来的利率下行行情。
提醒抓住市场的主导因素，去年是资金面主导，今年是基本面主导，交易要做LEADER而非FOLLOWER，要提前捕捉主导因素的变化，才能准确抓住行情的切换。
补充一点个人的理解。2013年6月-2013年12月是去杠杆的第一阶段，以利率大幅上升为特点，主要原因是货币总量控制、M2增速控制与利率市场化加速、互联网金融、QE退出等内外部变化叠加，加之同业非标等风险业务继续争夺资金，导致了比较猛烈的调整，资金利率与债券市场利率出现了大幅度的调整。当期金融中介转移定价，将成本向实体传导尚未完全体现，时滞约为半年。
2014年1月-2014年6月，甚至更长的时间是去杠杆的第二阶段，以利率缓和修复为特点，主要原因是货币总量以稳为主，M2增速失速风险大过超速风险，利率市场化、互联网金融、QE退出等内外部因素稍有缓和，加之非标的监管加强，导致去年过度紧张的资金面将向常态修复，整体市场利率将随之向下修复。
随着目前定向宽松、结构性刺激政策的端倪渐显，个人认为凸显了预调微调的思路，经济失速下行的风险缓解，去杠杆延续是大概率。
下一步的核心是：去杠杆还是移杠杆（杠杆的主体变化），去杠杆需要什么样的利率环境（越高破得越快，越低越难去掉，中等方能时间换空间）。大牛还是小牛，行情能走多远。取决于货币政策工具的选择与幅度、经济基本面的改善程度，核心仍是看谁主导。
信用是利率+信用的复合品，简要谈一下利率与信用的主要影响因素。信用与利率的相对关系主要三类：
一是利差稳定，同上同下。如果全面放松，信用与利率的走势相似，利率下行幅度相当；
二是利差收窄，信用下得比利率多，或者信用下而利率上。一般发生在CARRY Trade主导行情下，经济基本面走稳、刺激不明显、资金略宽；
三是利差走阔，信用下得比利率少，或者信用上而利率下。一般发生在信用事件爆发、经济失速等环境下。
目前属于哪种情况，大家仁者见仁，智者见智吧。（AAA高等级信用债，实际操作中与利率债走势基本一致）。
这些年来，经常还会有很多新交易员问我，每天如何确定交易的利率水平。
金融市场是联动紧密的，不要简单的以为债券市场就是债券，它与利率、信用、股票、大宗、外汇等大类资产紧密相连。虽然没有人可以成为所有领域的专家，但必须对不同市场有基本的know how，才能较为准确地抓住市场的阶段性主导因素。（完）
（专栏内容根据翟晨曦在人民币交易与研究论坛的最新发言整理，经本人授权同意发表）
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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