《张涛专栏》中国金融可能正向“可承受风险阀值”靠近

图为一家银行的职员在点数人民币百元钞票。 REUTERS/Stringer

撰文 张涛

中国商业银行不良贷款率当前处在不到1%的全球低水平，但并不意味着金融体系潜在的风险也十分有限。曾经作为金融改革前沿阵地的温州金融系统爆发大规模坏账问题，拉开了中国金融可能向“可承受风险阀值”靠近的一幕。

按照温州银监分局公布的数据，截至今年10月末，温州银行业不良贷款额311.3亿元，不良贷款率为4.31%，较年初提升了0.57%；关注类贷款338.9亿元，比例为4.7%，较年初提升了1.05%；另外今年前10个月，该市累计处置不良贷款196.7亿元。

按照温州银监分局的说法，不良率的反弹主要是因为投入不足所致。截至10月底，温州贷款余额7,215亿元，较年初新增不到200亿元，而不良贷款余额则较年初新增50亿元。由此，不良率的上升主要是由于贷款增长慢所致（分母的增速不及分子增速）。

如果将上述数据简单处理一下，截至10月底，温州银行业不良贷款和关注类贷款合计占比9%，较年初提高了1.63个百分点；而如果把今年处置的不良考虑进来，实际上温州有问题的贷款比重高达11.73%；如果再进一步把温州银行业通过上划方式转移的不良（即银行将温州地区的坏账上挂到上级部门，乃至总行），那么可以毫不夸张地说温州应该已经面临了地区性的系统性风险。

虽然上述温州案例对中国整个金融体系来说是一个极端情况，但要防范局部风险进一步扩大至全局风险，就需要盘盘家底。

在盘家底之前，首先需要说明一点，按照理论分析，市场风险大体上可以分为两个层次：信用风险和流动性风险，而对于不同市场上各类信用主体而言，其负债的利率也基本均可以分拆为信用风风险溢价和流动性溢价两个部分。但从市场实际表现而言，无论是信用主体资质变化，还是因政策而出现的资金面变化，最终都将会反映在流动性风险之上。

例如，目前A级企业一年期债券收益率已升至10%以上，而一年期国债收益率4.16%，两者利差高达6%。在当前市场环境下，很难进一步再切分出流动性溢价和信用溢价各是多少。因此，我们可以粗略将这6%的利差都视作流动性风险。

说这么多，无非就是想表达一个意思：为了防止系统性风险发生，首先就需要在流动性风险环节，就将问题的牛头摁住。而包括调控者和市场参与者在内的实际可用流动性储备，决定了中国在流动性环节能够暴露出问题的最大敞口。

截至目前，中国金融机构各项贷款余额为71.4万亿元，如果按照温州问题贷款的12%比重测算，潜在的问题贷款为8.6万亿。而如果按照社会融资总量口径计算，目前非金融部门、居民和地方政府的总债务约有107万亿左右，如果同样按照12%的比重来测算，潜在问题债务规模则接近13万亿。

如果按照上述测算的“最坏打算”，即使考虑到银行目前尚有1.62万亿贷款损失准备金可以缓冲，资金缺口也有大约11万亿，这已经超出了商业银行总资本净额。一旦问题债务开始快速侵蚀商业银行资本，实际上已经表明系统性风险已经突破了流动性风险的环节。

按照银监会的口径，截至9月末，商业银行超额备付金率为2.45%，同时目前央行执行的法定存款准备金率为20%（大型存款类金融机构）。以此按照存款余额大致匡算，银行体系可用于应付流动性风险的资金规模约20万亿左右。

上述粗线条匡算，可能尚不能得出中国金融风险到了“纸已经包不住火”的结论，但回到文初述及的温州，有一点需要强调，就是温州金融问题存在的后续示范效应。如果宏观层让市场彻底出清，那么对于整个金融体系而言一定会产生核弹式的巨大影响；而如果不让市场出清，而采取救助方式，用时间换空间，那么在逆向激励的示范效应下，其他地区潜在的问题不仅不会消弱，反而有扩大的可能。而从目前中国能够承受的应付流动性危机，乃至支付性危机最大风险敞口阀值而言，显然已经逼近了“底线”。

未来会怎样，也许没有人知道，但现在需要知道的是，实际风险可能正在向“可承受风险阀值”靠近，而诸如“宽货币、紧信用”之类的建议能否真正阻碍这种靠近的可能呢？（完）

（作者张涛为经济学博士，出版《思考中国：美元逻辑下的中国角色》一书，您可以通过新浪微博（weibo.com/u/1707465002），搜狐微博（zhangtaoccb.t.sohu.com/）和作者联系)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。