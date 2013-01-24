《张旭阳专栏》中国的草根创新：银行理财产品

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

银行理财产品的创新和理财业务的发展可以说是“草根阶层、山寨创新、规范升华、前景光明”。但正因为它的草根性，其生命力也更顽强。长期看，资产管理业务是银行理财产品最终的生存形态。

最终理财业务如同其他资产管理商一样，比拼的是为客户创造收益的能力，是资产管理的能力，这包括市场判断的投研能力、资产配置的交易能力、工具创设的创新能力、平衡有效的风控能力、客户需求满足的综合服务能力。

银行理财产品是在中国利率市场化和资产证券化发展进程缓慢，企业直接融资市场欠发达和投资者投资渠道匮乏的背景下，银行创新的产物。基于银行理财产品之上的银行理财业务则连通了投资与融资、连通了客户的多样化需求与银行的创新冲动、连通了银行内部全流程再造的各个节点、连通了宏观金融政策与微观行为主体，成为商业银行金融创新的主要领域与发轫之所。

自2004年中资商业银行理财产品推出以来，中资商业银行理财业务迅猛发展，规模从无到有，从小到大。截止2012年9月底，商业银行公私理财产品余额6.73万亿，比2011年底的4.59万亿增长近47%，为同期金融机构单位及个人存款余额的7.7%。银行理财产品已经成为个人投资者资产配置的重要组成部分以及银行零售业务的主要业务品种。

纵观银行理财产品九年来的发展，其规模迅速增长，除居民财富积累、投资需求高涨、迫切需要稳健的金融投资品种外，银行理财产品在如下四个方面的内在创新机制与作用使其当仁不让成为投资市场的主角。

**管制套利,担当中国利率市场化的推手**

目前，主要银行面向普通大众的理财产品发行利率在一定程度上已经成为无风险资产收益率的参照。

以存款理财化、资产证券化为标志的利率市场化与金融脱媒不可逆转，银行理财产品直接连通投资与融资，连接了存款与货币市场、债券市场、贷款市场与资本市场，形成对存、贷款利率的倒逼机制，在中国承担了上世纪70年代美国货币市场基金的角色，成为利率市场化突破的先导。

管制与监管是两个不同的概念，前者是对金融要素的流动和价格采取的人为限制；而后者是监管机构出于系统稳定性需要对金融机构的管理措施。对金融管制，金融机构往往会通过创新金融工具，打通不同市场之间的区隔，利用市场间的无风险套利机会，突破价格限制。

上世纪70年代年底，美国商业银行通过推出货币市场基金（将小户的资金集中起来，以大户的姿态出现在金融市场上以获得银行间市场的高资金收益）、可转让支付命令账户（NOW账户）、超级NOW账户，事实上突破了对储蓄存款和定期存款的利率设定上限的利率管制规则—Q条例。美国的货币市场基金之所以能起到如此的作用，在于其规避对银行存款诸多限制的同时，又保留了银行存款的很多特性。比如，货币市场基金可以提现、转账结算、转入资本市场的其他基金等；1983年，美国证券交易委员会（SEC）同意货币市场基金按照摊余成本法估值，并按收益率的形式公布，从而使货币市场基金具备了银行存款的特征。由于其低风险投资和银行存款的替代特性，货币市场基金在美国取得快速发展。2004年美国货币市场基金规模达1.8万亿美元，一度超过居民储蓄总额。

2004年中国光大银行获得银监会批准推出的第一支人民币理财产品—阳光理财B计划实际上就是集合散户资金进入银行间债券市场，当时一年期央行票据的收益率较一年期储蓄存款利率接近一个百分点。此后，2005年光大银行等银行相继推出的银信合作融资类理财产品主要功能在于对存贷款管制利率的突破。而且，正是由于中国商业银行理财产品从问世之初，就与银行支付帐户天然关联，并按照预期收益率的形式发行，支付工具与估值方式两大内在因素使其成为中国利率市场化的天然助推器。

**创设工具,成为资产证券化的本土化解决方案**

由于中国债券市场发展滞后，出于对固定收益产品的投资需求，银行理财只能通过创设金融工具，以连接居民储蓄资金和直接融资，一方面帮助居民获得较为稳定的投资收益，一方面对改善我国社会融资结构发挥了不可替代的作用。2012年前三季度，我国社会融资规模11.73万亿元，银行理财产品占同期社会融资规模比例达18%。

剖析银行融资类理财产品的设计发行，实际上是资产证券化过程，而且不同于投行文化下的资产证券化产品，银信融资类理财产品是短中介链、低杠杆率的资产证券化方式。

在融资类银信理财产品合作中，银行首先以理财产品为载体，与投资者建立委托代理关系，在获得投资者委托的基础上，以受托人的角色与信托公司签订资金信托合同，在信托合同中以单一委托人的身份设立信托计划，并最终将投资者的资金投资于信贷资产，也包括票据、夹层融资、房地产信托等任何具有未来现金流的资产，实现了资产的权益向投资者的转移。对比资产证券化的法律结构，通过信托的介入，这种银行表外的“委托代理+信托模式”也起到了破产隔离、独立清算等证券化的目的，银行发行这类理财产品的过程本质上是资产证券化的过程。

但不同于以西方金融体系中以投资银行或是投行文化为主导的证券化，银信合作的这种准资产证券化是以商业银行为主导的。投行模式是为卖而买的交易模式，贷款的贷前调查、贷中检查与贷后管理被放松，因为贷款将被迅速的证券化或通过信用违约互换交易将信用风险转移出去，银行利用腾挪出的资本再一次进行杠杆放大。而商业银行模式始终强调与客户（包括投资者、融资方）的长期紧密依存关系。在这种模式下，银行为控制声誉风险，银行融资类理财产品一般以高等级信用企业的贷款为基础资产，银行内部甚至比自营贷款更为严格的风险控制标准与风险管理流程，不会出现过渡放大杠杆的现象。

其次，在西方的资产证券化体系中，资金是沿着由包括基金、对冲基金、证券公司、商业银行、投资银行、证券化资产发行机构等多金融机构构成的一个很长的链条，才能从最终贷款人那里流到最终借款人手中。在既定的蛋糕中如何获得更多的份额，借短投长成为这些参与分肥的机构一个常用的工具，从而加剧了杠杆率以及金融体系资产负债规模的周期性波动。而银行融资类理财产品则是一个短中介链，资金在商业银行的安排下，直接从投资者手中流到企业。在中国企业直接融资渠道尚欠发达的情况下，银行融资类理财产品不仅发挥了重要的直接融资功能，而且利用信托贷款利率较少利率管制的特点，针对不同企业的信用风险计收风险溢价，也有利于完善我国金融市场的信用曲线。

**风险收益重构,完善中国投资工具谱系**

银行理财产品对投资者而言，最大的意义在于，当中国金融市场投资谱系存在风险收益配比的断点时，通过创设工具、杠杠分层、引入互换及其他衍生品交易等创新方式，平滑了风险收益曲线，从而满足了投资者的需要。

在2010年以前的中国金融投资产品体系当中，虽然有储蓄、国债这样低风险产品，但是比储蓄、国债风险更低的品种，如美国的通货膨胀保护债（美国国债的一种，收益率随通货膨胀指数调整，从而给投资者提供了对冲通胀风险的工具）目前还未出现。在高风险产品端，我们已经有了股票、股票型基金，但比股票风险更高的杠杆基金、卖空、衍生品等高波动性产品也十分稀缺。

在储蓄与股票之间，对中小投资者而言也往往非黑既白，缺少风险与收益配比的多样化组合。因此，要么承担储蓄的负利率风险（2007年-2009年，储蓄存款收益经通货膨胀调整后的收益为-2%左右），要么忍受股票市场过山车一样的跌荡起伏。

而银行理财产品的出现，恰恰补充并平滑了中国金融市场中投资风险收益曲线，在规模发展的同时，也为投资者带来了实际绝对回报。在2008年—2009年的金融危机大的背景下，尽管有极少数产品出现了负收益或零收益，但按规模统计，96%以上的银行理财产品实现了预期收益。2011年，全国160家银行为客户实现理财投资收益达到1750亿元，明显高于同期储蓄存款利率与资本市场回报。多年来，银行理财产品整体跑赢了通货膨胀，为投资者实现了资产的保值增值，增加了居民的财产性收入，这是银行理财产品存在的最大意义。

**试水资产管理,成为中资银行转型不可或缺的一环**

传统银行业务模式必然面临资本充足率与资本收益率的两难选择，以理财业务开拓综合化经营之路,试水资产管理业务是商业银行的必然选择。社会财富增长，机构与居民投资需求扩展的同时，金融市场工具增加，信息传导过于迅速也使市场的波动性长期存在并加大，理财投资变得越来越专业，越来越多的居民甚至是养老金管理机构将资产交由专业化的金融机构来管理，投资品市场的参与者从而呈现“机构化”的特征。

如果说商业银行是“21世纪的恐龙”，资产管理行业则是长青的。商业银行要从靠“借给人钱赚钱”，到 “给人管理钱赚钱”。目前，一些商业银行推出的开放式理财产品或按净值发行的组合投资产品，实际上就是受托资产管理业务。

金融业目前所面临的变化是结构性的改变，而非周期性的变化。这种改变不仅来自于中国金融市场自身已经开始并不断加快的金融脱媒、利率市场化、资本管制加强等进程，不仅来自于技术进步与数字时代发展带来的技术脱媒与第三方支付的挑战，更来自于经济结构变化带来的社会阶层变动与居民生活方式的变化。

因此，银行业必须对自身的运行模式进行深刻变革，这种变革应使银行建立更有效的信贷资产配置机制和更多元的市场化业务，这种变革应把银行从传统银行变身为数据分析者、集成服务商、撮合交易者和财富管理者。而银行理财产品与理财业务在这一转型中已经扮演并将承担更重要的角色。

（作者任职中国光大银行零售业务部）

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