《张涛专栏》中国债务中的三个“比例关系”

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
本文为作者“中国城镇化”系列专栏的第四篇,仅代表本人观点。首篇《未来城镇化的路径选择：流民落脚》；第二篇《未来城镇化的重要支撑：市民返乡》；第三篇《未来城镇化需要填补的价值洼地：起早贪黑》
今年新政府换届之后，“防风险”已经与“稳增长”、“控通胀”、“调结构”并列成为宏观调控的四大基调。无独有偶，出于对于中国债务问题的担忧，国际三大评级机构中的惠誉和穆迪于今年4月份相继下调了中国的评级。而野村证券于今年3月份发布“China: Rising risks of financial crisis”报告中曾提出了一个“5-30规则”，他们通过考察上世纪80年代的日本、90年代的中国、本世纪以来的美国和欧洲，认为爆发金融危机前的经济体，均存在一个5年间，杠杆比率急剧上升30％的经验数据，按照野村所用的指标国内信贷与GDP的比重（DCG,domestic credit to GDP ratio），中国的DCG则由2007底的120%，快速升至2012年底的150%左右，由此，野村认为中国已经接近危机爆发的边缘。
那中国的债务现状如何？
对于当前包括政府、企业和居民在内非金融部类的整体债务规模，虽然各机构采取的估算方法不同，但基本都得出了中国债务规模是国内生产总值2倍的结论，即当前中国非金融部类的债务规模超过了100万亿，笔者的估算结果同样如此.但对债务结构研究的不多，而讨论中国债务问题，除了在规模上有一个清晰的认识，对债务结构的掌握则更加重要，就此笔者对此进行估算，得出了中国债务结构存在“三率现状”结论，即目前中国的债务大致有三个比例关系。
比例关系之一：从非金融部类的债务人分布来看，政府和非政府的债务比例关系是二八开。截止2012年底，中国非金融部类的总债务规模约111万亿，其中政府债务规模为22万亿；非政府债务规模89万亿，其中企业债务规模为73万亿，居民债务规模为16万亿。
比例关系之二：从非金融部类的债务产生渠道来看，非信贷和信贷的比例大体上是四六开。按照央行公布的社会融资总量数据来看，截止2012年底，新增人民币和外币信贷额12个月滚动合计额为9.12万亿，新增社会融资的12个月滚动合计额为15.8万亿，相应新增信贷类融资占到新增社会融资的六成左右，至今年4月底，这一比重进一步下降至53%。
比例关系之三：从非金融部类的债务用途来看，存量债务的利息支出和债务的净增量的比例大体上是三七开。2012年社会融资新增15.8万亿，其中用于利息支出约为4.3万亿，债务的净融资量约为11.4万亿，分别占当年新增社会融资的比重为28%和72%。
除了上述三个比例关系之外，还有一个变化需要关注，从债务对经济增速拉动的角度来看。2007年GDP的名义值为26.6万亿，较2006年GDP的名义值的21.6万亿，增加了5万亿，同期新增社会融资则由2006年的4.3万亿升至6万亿，增加了1.7万亿，即增加一个单位的GDP需要0.34个单位的新增债务；而2012年GDP的名义值为51.9万亿，较2011年GDP的名义值的47.3万亿，增加了4.6万亿，同期新增社会融资则由2012年的12.8万亿升至15.8万亿，增加了3万亿，表明当前每新增一个单位的GDP需要0.65个单位的新增债务，比例关系较危机前几乎增加了一倍，而2012年GDP的名义值差不多也正好是2007年的两倍。
至此，对于当前中国的债务大致有了一个清晰的几个大数：债务总规模是GDP的两倍、非政府部类占到了总债务的八成左右、净增债务中有三成是用来支付利息的、债务获取有一半左右是通过非信贷渠道获得的、5年间经济增长对于债务的依赖度提升了一倍。
如何判断中国债务的恶化？
之所以越来越多的人参与到中国债务的讨论中，我想无非是在直觉上大家都有一个共识：中国的债务规模上升的太快，而在未来中国经济阶段性减速的升级期内（尤其是今年一季度GDP增速回落至7.7%，重新让市场回到了中国经济复苏真假的争辩之中），如果既有的收入分配和融资体系未能做出相应跟进式地调整，那么未来债务链条的维系很可能将进一步滑向“以债化债”的局面。而一旦对该路径形成依赖，首先就会侵蚀债务人的既有资产和财富存量，例如债务率过高的债务人可能会通过售卖资产的方式获取现金流，以维系债务债权关系的不破裂，反映到其资产负债表上，就表现为资产和负债的同时降低。而一旦非金融部类采用了这种缩表的修复方式，则必将传导到金融机构所持有抵押资产的估值上面，相应会出现抵押物估值不足的局面，进而导致金融机构资产质量的恶化，金融机构的一个自然应对就是会自发收紧融资供给，以求自保，届时伴随经济体系的硬性去债务，经济增长可能再次出现断崖式的下降。
而上述“坏局面”的一旦发生，那么上述四个比例关系则会相应发生变化：首先是利息支出占新增债务的比重会上升，其次非信贷融资比重也会上升，第三就是经济增长的债务依赖度上升，进而倒逼政府通过被动扩表的方式进行托底，相应政府债务占总债务的比重也会快速上升。实际上，这四个上升已经在出现过危机的欧、美、日等国的身上看到过。
另外政府债务被动扩张的一个副产品就是产能调整会被延后，而产能过剩局面的出现实际上就表明无效投资的比重增加，从债权债务关系上来看，无效投资实际上就是没有现金流的信用债务关系。
当然上述描述均是逻辑推演，经济运行体系作为一个多因素正负反馈互相交织的系统而言，单一的逻辑推演很难涵盖其实际的运行轨迹，因此，任何预测和指标观测都有以偏概全的不足。（完）
（作者张涛为经济学博士，供职于中国建设银行金融市场部，出版《思考中国：美元逻辑下的中国角色》一书，您可以通过新浪微博（weibo.com/u/1707465002），搜狐微博（zhangtaoccb.t.sohu.com/）和作者联系)
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