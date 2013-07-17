《张涛专栏》6月货币市场流动性风波是四年前经济刺激计划留下的果

路透香港7月17日 - （作者为路透中文特邀专栏作家，内容仅代表本人意见）

撰稿 张涛

有关6月份中国货币市场波动的分析，市场已有很多真知灼见，包括补缴法定准备金、外汇市场变化、端午节假期现金需求、企业所得税集中清缴、资产扩张偏快和同业业务期限错配。前四个因素可归纳为季节性因素，后两个则为非季节性因素。

季节性因素无需赘言，但对非季节性因素对货币市场资金价格的影响机理，则还需要进一步理清。因为，非季节性因素不仅对于当前货币市场有影响，而且对于未来市场的走势影响更为深远。

同时针对6月份货币市场的波动，笔者认为有三个问题也需要进一步解释清楚：问题1：6月份的银行间的流动性风波非钱荒是心慌，试问无缘无故的，怎么就心慌了？问题2：还有大家讨论的季节性、临时性因素多一些，而在这些因素中，除了外汇管理局对于外汇存贷比的相关规定是新的，其他的因素应该往年都有，怎么今年就顶不住了？问题3：还有一个大家都在用的一个概念“期限错配”，可银行一直挣得就是这个“错配”的钱，怎么今年就有问题了？

也正是由于这三个问题产生的疑惑，也有了如下的央行、商业银行、货币市场之变化的思考。

首先谈谈央行的变。市场对于央行此次流动性调控思路的变化，至今仍存在争议，争议的焦点集中在出于维护金融稳定的目标，央行是否应该继续采取注入流动性的方式来平抑资金价格的波动。目前也的确是有不少人士指出央行的政策预期的模糊是导致了市场恐慌情绪加重的一个重要原因。

该如何理解央行的意图呢？我人个认为，这一次市场明显忽视了央行在《2013年1季度货币政策执行报告》中的预警。

央行曾于5月9日公布的《2013年一季度货币政策报告》中指出“受外部形势不稳及资本流动多变等因素影响，近年来银行体系短期流动性供求的波动性有所加大，尤其是当多个因素相互叠加或市场预期发生变化时，有可能出现市场短期资金供求缺口难以通过货币市场融资及时解决的情形，不仅加大了金融机构流动性管理难度，而且不利于中央银行进行流动性总量调节。”

同时央行还表示“2013年第一季度，中国人民银行及时公布了2013年度公开市场短期流动性调节工具参与机构名单，根据银行体系流动性供求情况开展了常备借贷便利操作，取得了较好的操作效果。”由此可见，自今年一季度，央行已开始调整了流动性管理的思路。

至于说为什么6月25日，央行的态度有所微调，期间央行究竟还受到了那些外部压力，不得而知，但是周小川在2012年出版的《国际金融危机：观察、分析与应对》一书中曾有过这样的论述：“宏观调控的确存在一些不到位的情况…在过去，货币政策曾受到股市的较大牵制。特别是当货币政策需要收紧时常因顾忌股市下跌而受到牵制。”

而从6月25日A股大跌，到当晚央行在《合理调节流动性 维护货币市场稳定》公告中态度的微调，笔者揣测更多的原因可能就是来自于资本市场，而非来自银行间市场，因为至始至终，央行坚持的看法就是“总体看，当前流动性总量并不短缺”。

而且7月3日的《金融时报》报道称“人行营业管理部借鉴国际前沿计量方法，基于日度数据，探索编制了我国的实时金融状况指数（Financial Conditions Index，以下简称FCI）。研究显示，当前FCI虽较一季度末有所回落，但仍处于适度水平，金融体系内的流动性总量并不短缺，货币市场资金紧张主要是受短期时点因素影响。”

既然资金在总量上表现为不短缺，那么为什么往年也同样存在的季节性、临时性因素在今年却让货币市场感到如此不适呢？按照逻辑上的推演，一定是来自总量因素之外的变化，而这种变化也一定是央行不愿意继续用惯例的手段来平抑市场波动。我想这种变化猜测可能就在上文中提及的那两个非季节性因素：商业银行资产扩张和部分业务的期限错配。

其次再来谈谈商业银行的变化。本次危机以来，与其他经济体不同，中国商业银行体系呈现出逆周期的扩张，以中、美金融体系比较为例，即从中国人民银行、中国商业银行、美联储、美国商业银行四张资产负债表的变化来看：

一、在总体资产的扩张速度上，近两年来大体呈现出“美联储＞中国商业银行＞中国央行＞美国商业银行”的格局，以2005年底资产余额为基数（=1），截止2013年5月底，美联储、中国商业银行、中国人民银行和美国商业银行的资产余额分别为4、3.8、3和1.5。

二、中美商业银行资产负债结构的变化也存在明显差异，美国商业银行的现金占在总资产的比重由2009年的不到4%，升至目前16%左右；存款占总负债的比重由2009年的60%，升至目前80%左右。而中国存款占总负债的比重则是降至65%，同业负债比重升至13%，相应同业资产占总资产的比重升至16%。

可见，同样是应对危机，与美国更多是依靠美联储资产负债表政策不同，中国则是央行和商业银行资产负债表工具政策同时被采用；不仅如此，在反危机过程中，中国的金融脱媒也在快速推进，截至2013年5月末，社会融资总量的12个月滚动规模为18.9万亿，高出新增信贷12个月滚动规模约9万亿，显示当前有近50%的融资需求来自于非信贷类融资渠道。同时从社会融资结构变化来看，截至2013年5月末，本外币信贷融资比重为70%，股票和债券融资比重为11%，其他类融资比重为19%，而2008年底，这三类融资的比重分别为82%、8%和10%，可见中国金融脱媒进程与其他类融资快速上升并行，而从某种意义上讲，其他类融资属于广义上的影子银行范畴。

因此，此次危机爆发以来，中国出现了与众不同的金融发展路径——金融脱媒进程和商业银行资产扩张“双快”，这是中国商业银行的第一变。

中国商业银行第二变还在其资产负债结构上，尤其近两年以来同业业务快速增长。截至2013年5月末，商业银行的同业资产占总资产的比重15.36%，较2008年底提升了8%；同业负债占总负债的比重为12.39%，较2008年底提了3%。而从商业银行同业业务（资产和负债）的增速变化来看，实际上自2011年下半年，同业业务30-40%的增速明显快于商业银行总资产负债20%的扩张速度。

商业银行同业业务除了在总量上的快速增长之外，各类商业银行的同业业务发展也呈现不同格局。按照16家上市银行2012年年报公布的日均资产和负债数据计算，截至2012年末，以兴业、民生、华夏、南京、光大、浦发等股份制银行的同业资产日均余额占生息资产的比重均超过了20%，相应工、农、中、建四大国有商业银行的比重则在10%以内。

在16家上市银行中，仅有农行和建行的同业负债日均余额占计息负债的比重在10%以内，而超过25%的银行已经由2011年的2家上升至6家。

但是不可否认的是，本来作为流动性管理手段的同业业务，如今已经成为商业银行盈利的手段，不同商业银行或是直接操作，或是为出于自身理财产品收益率的竞争力的目的，间接为同业提供资金，而资金流向，则是进入到因政策调控而变得资金稀缺的需求方（例如融资平台、房地产等），而该种局面则是央行不愿意见到的。

第三，再谈谈货币市场的变。

因此，造成6月份货币市场波动的原因，更为深远的影响就是上文分析得出的3个结论：中国金融脱媒与商业银行资产逆周期扩张并行；同业业务在商业银行资产负债中比重的上升；国有商业银行与股份制银行同业业务的不同格局。

具体的逻辑链条为：在金融快速脱媒的大背景下，商业银行逆周期扩张资产（因为有利润增长的目标要求），但又受到信贷政策和监管政策的制约，加之2009年实施“4万亿”经济刺激计划的结束，收益率相对较高的信贷业务增长受到一定限制，尤其是平台类贷款和房地产贷款更是被严格限制，相应商业银行非信贷类资产配置比重上升。

另一方面，以银行理财产品为主金融产品的发展，导致居民银行存款波动性加大，而伴随同业间竞争加剧，商业银行对存款的内部考核要求相应提高，因此，相对灵活的同业负债就成为商业银行应对头寸变化的主动负债管理手段之一，其中又以股份制银行和城商行最为明显。今年前6个月银行间质押式回购交易者结构分布中，城商行和农村银行的比重合计占到了43%。

从隔夜回购利率的走势及波动率的变化看，伴随商业银行同业业务的发展，货币市场的波动率也明显提高，以隔夜回购利率的10天波动率为例，2000年至今，给波动率的均值在0.16左右，从2011年开始，波动率不断走高，到了今年6月份已经升至1.8，此前波动率大幅升高仅在2007-2008年间出现过（曾升至1.4左右），而当时主要是受股票市场的影响（“打新股”导致资金被短期锁定）；而从回购业务的交易量占比来看，也呈现同样趋势，回购业务的交易量占比由2011年初的55%升至2013年6月份的90%以上。

美国的经验显示，在金融脱媒快速发展的初期，美国货币市场资金价格曾出现过一段时期的上升，同时资金价格的波动性也明显地增大。美国的金融脱媒始于上世纪70年代，但在上世纪80年代中期才真正进入快速发展，主要表现为资产抵押证券的规模和市场占比快速上升，直到1995年左右告一段落，包括MBS、ABS等在内的资产证券化金融产品的市场占比由1985年不足10%，升至1995年的25%左右，而在1986年当年美国1个月LIBOR的10天波动率曾几次升至2附近，远远高于1986—1995年期间0.8的均值水平。

综上所述，正是央行调控意图的变化、商业银行自身的变化以及金融脱媒快速推进中市场的变化，共同筑成了6月份货币市场的异常波动，也才能解释为什么以往的一些临时性、季节性因素竟成为压垮今年市场的最后一根稻草，甚至可以说这一次货币市场流动性风波实际上早在两年前就埋下了种子，如果进一步追述，那么两年前的这枚种子则是四年前经济刺激计划后的一颗果实。

而如果本文的分析成立的话，那么目前商业银行这种资产负债表的变化趋势不发生方向性变化，同时央行不再采取投放流动性，来对冲因临时性、季节性因素造成的资金价格波动，未来货币市场还将有可能面临稻草的压力。

“欲知过去因者，见其现在果；欲知未来果者，见其现在因”。（完）

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