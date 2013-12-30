《钟正生专栏》地方政府“开源”不畅是资金价格的福音（更新版）

(新增对国家审计署最新公布政府债务数据解读)

（作者为路透中文新闻特邀专栏作家，本文仅代表本人观点）

撰稿 钟正生

中央经济工作会议落下帷幕，“着力防控债务风险”成为明年经济工作重要任务。目前我国中央政府资产负债表仍然健康，倒是地方政府负债过快扩张的势头堪忧。而着力防控地方债务风险，关键在于有序清理地方债存量的同时，严控地方债增量。

做个简单对比即可明了地方债问题的紧迫性。截至2013年6月底，我国地方政府性债务余额接近18万亿，而截止2010年末，这一数字仅为10.7万亿。应该说，地方债数字久拖不出（市场对中央政府债务的关注倒在其次），可能在于政府高层对地方债治理思路存有差异，背后体现的则是地方债治理与传统增长模式的冲突。但最终“艰难面试”的迅速膨胀的地方债数字，毫无疑问指向了严控地方债的方向。地方债治理思路应是明晰的，那就是中央政府在核定地方债“家底”，设定地方政府举债上限。但若没有财税制度上的重大调整，中央和地方会在如何设置地方举债上限上争论不休，扯皮不断。

庆幸的是，财税制度改革已为地方债治理做好了铺垫。其一，三中全会公告中，可以看出中央政府有较为明确的上收事权的倾向。教育、医疗、教育等全国统筹程度提高，“条条管理”特征增强，地方政府也就不能借口事权过多而去过度负债。其二，近期中组部下文，在地方干部考评中淡化“GDP锦标赛”的负面效应。一旦真正落实，必将“釜底抽薪”地弱化地方政府投资（进而负债）扩张的冲动。其三，中央城镇化工作会议上，“大干快上搞项目”的城镇化不见了，代之以更加富有诗情画意的城镇化。这将在很大程度上减轻简单粗暴的城市化对地方政府负债扩张的“倒逼”。

对政府债务审核结果的靴子今日已落地，地方政府将勒紧腰带过日子成市场共识。

西谚有云：“上帝为你关上一扇门，必为你打开一扇窗”。市政债和地方国企改革会不会地方政府融资的新途呢？

市政债推进需要财税体制改革等一系列制度铺垫。从西方国家市政债演进历程看，市政债发展成熟的一个关键制度前提是：地方政府拥有高度的自治权。如此，资本市场方能充分发挥对地方政府的约束和惩戒作用，市政债和物业税（房产税）平稳对接，地方政府资产负债端有序平衡的现代公共财政模式才能真正构建。

目前，中央政府有较为明确的上收事权（支出责任）的倾向。中央财政集权也许是当下遏制地方政府负债冲动（形象地说“削藩”）的最现实选择，但与典型意义上的地方自治却是背道而驰的，与建立现代公共财政的制度环境亦是“不啻千里”的。虽然银行间交易商协会正酝酿力推，将市政债作为地方发债创新的突破口，但期望市政债明年在全国范围内大规模推进，成为不可或缺的地方政府融资渠道可能太过乐观了。

地方国企改革率先突破需要一系列实施细则的支撑。地方财政吃紧是不争的事实，因此地方政府有加速地方国企改革的强烈动机。据国务院发展研究中心估算，2010年底地方政府拥有的国有企业净资产为9.9万亿，目前该部分资产应在10万亿出头，因此盘活地方国资的空间也是有的。有动力，有空间，独缺“东风”！

三中全会公告稿在提出促进混合所有制发展的同时，强调“不断增强国有经济活力、控制力、影响力”。这事实上彰显了国企改革阻力巨大，既得利益尾大不掉。进一步地，国有资产私有化仍是一个意识形态的禁忌，以管资本为主加强国资监管仍是一个有待落实的愿景。至少明年地方国企改革还难以成为地方政府财力的有效补充。

地方债增量扩张严格受限，替代融资空间未充分打开，明年地方政府资产负债表约束仍是一个紧约束。

地方政府“开源”不畅，虽会给维稳增长带来压力，但也会给资金价格带来福音。

近两年我国地方政府融资平台快速扩张成为一道蔚为壮观的风景。一边是资金通过各种渠道绕开监管涌进城投平台；一边是享有地方政府担保的城投平台对资金价格极不敏感。尽管多重加码后资金成本远高于银行贷款，但地方城投平台负债扩张步伐并未受到影响。地方债务扩张挤占了社会融资资源，抬升了资金价格中枢，形成了经济强势难再，融资刚性不减的特殊现象。事实上，资金价格高企之下，我们非但很难看到城投平台“主动去杠杆”，反倒可能看到其“被动加杠杆”！

一言以蔽之，地方城投平台融资需求的软化，是有效降低当前居高不下实际利率的关键。不要太过寄望央行洞开流动性总闸门了，这只会起一时一地之效。对地方政府硬预算约束多点期待吧，这才是资金内生紧绷的渊薮。

(本文作者为经济学博士，国信证券宏观经济分析师)

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