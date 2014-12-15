《周文渊专栏》国债期货市场流动性明显提高

（作者周文渊为路透中文特邀专栏作家，文章内容仅代表本人观点）

A股陷入震荡，而国债期货在经历前周的放量暴跌之后也开始调整。在周一中证登关于企业债质押新规出台后，债市一度哀鸿遍野，流动性黑天鹅使得市场急剧震荡，下半周才逐渐平稳。主力合约TF1503在五个交易日中三日上涨两日下跌，收盘累计微跌0.01%。截止周五，TF1412、TF1503及TF1506的结算价分别为94.686元、95.782元和96.182元，较前一周分别下跌0.348元（-0.37%）、上涨0.12元（0.13%）和上涨0.042元（0.04%）。此外，周中国债期货振幅继续加大，5个交易日日均振幅达到0.792%，刷新合约上市以来的新高，投机盘主导下市场波动性进一步提高。

成交和持仓方面，上周期债市场成交量和持仓量均大幅上升，主力合约TF1503日均成交14248手，环比上升741手；日均持仓量为22374手，较前周均值上升4826手。截止周五收盘，前五大期货公司空单持仓为15983手，多单持仓为7575手，净持仓为8408手空单，较前周上升1285手，空头力量仍占上风。

CTD券方面，上周主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券依旧为140024.IB，周五CTD券的基差为0.065，IRR为3.443%。CTD券交投活跃，全周累计成交265亿元，收益率震荡较大，截止周末收益率基本与前一周持平。全周来看期现货走势相同，期货与现券市场表现出较高的协同性，CTD券基差小幅震荡，趋势性不明显，在目前的绝对水平和波动性上，基差套利交易的盈利空间不大。

上周央行在公开市场上继续暂停正回购，受中证登企业债质押新规影响，银行间和交易所资金仍出现阶段性紧张，加之临近年末融出机构操作上均较为谨慎，而股票市场继续火爆，除非央行采取大规模宽松政策，否则整体看债市的流动性紧张情绪很难在近期解除。截止周五收盘R001收于3.50%，R007收于4.10%；交易所方面，GC001收于1.43%，GC007收于3.105%。

受股市火热带动的风险偏好上升影响，现券成交热度一般，机构报价波动加大。整体看收益率普遍上行，其中利率债和信用债出现明显分化，长端与短端调整力度差异大。利率债方面，短端国债和政策性金融债在经历了周一中证登新规带来的流动性冲击后，收益率大幅上升，虽然下半周市场机构的恐慌情绪有所平复，但整体看全周收益率仍上行20bp，而长端收益率则仍在总体疲软的经济和通胀预期下出现小幅度的下降，整体无风险收益率呈现熊平格局；信用债方面，中证登新规的冲击使得各品种信用债遭到不同程度的抛售，其中以短期城投债为甚，大量AA评级个券一周收益率上行超过80bp，而其他的短融中票收益率同样出现调整，但幅度不及城投，普遍的上行区间在20-60bp。

海外市场方面，美欧日经济依旧分化，能源特别是原油价格的暴跌使得全球通胀前景疑云重重。美国方面，劳工部公布的数据显示，前周美国首次申请失业救济人数继续小幅下降，显示美国就业市场持续改善，同时商务部的商品零售数据也持续增长，经济复苏动能有所增强；而日本三季度GDP环比下滑0.5%，货币政策料将继续宽松，日元贬值压力较大；上周海外资本市场迎来连续上涨之后的调整，集体跳水。道琼斯工业指数周五收盘于17280.83点，大跌3.78%，在周线七连阳后首现下跌；纳斯达克指数周五收于4653.60点，标普500周五收于2002.33点，较前周分别下跌2.66%和上涨3.52%。债市方面，上周美国10年期国债收益率周五收于2.10%，较前一周大跌21bp。此外，英国富时100指数一周大跌6.56%，而日经指数也未能保持此前的上涨势头，全周下跌3.06%。

总体来看，上周国债期货成交放量，以及持仓继续上升表明当前市场机构对未来走势的看法分歧较大，多空力量对比的悬殊性较前周有所下降，短线投机盘比重上升，近期国债期货市场震荡的格局大概率将延续下去。上周发布的一系列金融和宏观经济数据显示国内宏观经济下行压力依然较大，经济基本面的疲弱利好债券市场，但短期中流动性因素和中期投资者风险偏好的上升将导致债券市场面临较大的调整压力。

同时，年末监管机构加快了对于地方政府债务的清理，前期火爆的城投债在其“末日”到来之前的不确定性大大提升，对于市场上其他品种债券也造成了一定程度的误杀。年末前机构操作普遍较为谨慎，全年盈利目标早已完成的情况下，机构倾向于获利了结保住战果，现券市场上卖压较重，市场呈现出对利空十分敏感而对利好钝化的形态。

短期内债市流动性因素的重要程度将再度上升，加之年末对于城投债的清理将继续进行，政策冲击债市的紧张情绪随时可能导致较大的调整。由于机构分歧加大导致现券市场容易出现暴涨暴跌，振幅将持续保持在高位，因此，控制敞口的回撤风险十分重要，仓位不宜过重。同时，资金面和现券市场波动加大的情况下投机操作性价比高于基差套利交易。

在轻仓做空的同时，需要关注以下几个方面的不确定性：第一，随着央行正回购的连续暂停，未来到期的自然投放也将下降，市场上对于央行重启逆回购、甚至降准等流动性宽松措施的预期在逐步升温，或将导致收益率出现一波下行；第二，宏观经济和金融数据无明显改善，中期内债市收益率趋势性上行的可能性较小，长期放空的风险也较大；第三，前期高歌猛进的A股市场在上周有所调整，成交放量后显露出疲态，对应地对债市的压力可能也有所缓解，弱化其收益率上行的力量。 （完）

（作者周文渊为国泰君安固定收益部执行董事）

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