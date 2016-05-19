《周子衡专栏》如何界分新经济与旧经济？（下）

（作者为路透中文专栏作家，任职社科院金融研究所、阿里研究院，文章仅代表其本人观点。）

旧经济以生产活动为中心，由于整个经济体系追求扩大经济产出，生产企业往往成为经济领域中的主要利润来源，它往往也能够获得充分的经济资源的投入。

在旧经济时代，任何经济问题似乎都能够通过生产来解决，因此，生产环节相对于销售等其他环节往往也是最优甚或获得最多经济资源的，这样，旧经济在销售环节的投入往往是相对有限的。这就决定了真实市场体系的扩张往往不能跟上生产的扩张步伐。大萧条就是这种经济失衡的全面显现，人类经济历史上第一次出现了全面的经济衰退或萎缩。这就表明，旧经济以生产为中心的模式已经走入了死胡同。

交易的扩张意味着真实市场体系的扩张，这种扩张首先是物理性的扩张，使得交易活动能够在更广阔的空间和更为连续的时间范围内展开。但是，物理意义上的真实市场的扩张并不能使交易活动赢得较生产活动更多的经济资源，人类经济社会总是倾向于给予生产活动更多的支持；同时，真实市场的物理扩张总是更容易地出现边际效益递减而边际成本递增的情况。换言之，真实市场的物理性扩张往往是非常有限的，特别是相对于生产能力因技术而大飞跃而言，交易市场的扩张往往益加不足。在物理环境下，交易往往无法根本摆脱其相对弱势的地位，这就表明，生产和交易的不匹配，是无法克服的。这就引出所谓的经济周期论，及其经济政策实践。

旧经济带来了“生产大爆炸”，与其相对应的是，新经济创造了“交易大爆炸”。当然，新经济扩张交易绝非是使交易在物理环境下扩张，这条路根本走不通。网络数字技术及其应用所创造出来的交易环境，接近于“数理环境”，它拥有庞大的账户体系，支持交易活动的是一系列的程序设置，这个数理环境能够不断地自我学习与调整改进，从而最大限度地满足系统内交易活动的需要。事实上，新经济通过网络数字技术及其应用，实现了“数理环境”下的“交易大爆炸”。

早在电子商务出现之前，一系列的金融市场交易，非常接近于现而今的电子商务交易，只是其交易主体、交易种类、交易时间等等，都是相对有限的。但是，它的交易样态同样是接近数理环境的。因此，金融交易系统往往也发生过度交易，这一方面那时金融交易自身的特性决定的（兹不赘述），另一方面在技术上金融交易系统确实有能力创造“交易大爆炸”。由于金融交易的巨幅波动直接作用于金融市场，作用于实体经济，因此，其负面冲击力也是非常强大的。因此，一系列的金融衍生交易等被动成为“虚拟交易”，且引发一波又一波的声讨之声。那么，新经济所引发的“交易大爆炸”是不是也属于“虚拟交易”或“虚拟经济”呢？

是否是所谓的虚拟交易或属于虚拟经济与否，不是由交易手段决定的，而是由交易对象决定的。我们知道，上一世纪的二十年代的美国就出现了电话购物，没有柜台交易，甚或没有纸质交易文本，交易途径是电话通话。但是，交易对象是普通商品，这个交易是真实有效的。而所谓的虚拟经济或虚拟交易往往是交易对象本身不具备物理属性，往往是具备法律属性的某份合约，这类交易的定价机制通过市场交易实现，当出现价格上升时，便使交易格外活跃，甚或出现更多的交易产品，而当价格下跌时，交易萎缩也格外迅速，往往直接导致账面损失惨巨。因此，经济社会中对于虚拟交易或虚拟经济格外警惕，这种情绪或模糊认识往往也波及到网络交易或网络经济，对于新经济的质疑与批评之声不绝于耳。

虚拟交易与虚拟经济是在一个近乎于数理环境下实现的，这一点同新经济没有什么区别，两者往往同样带来“交易大爆炸”，但是，两者的根本区别在于，前者交易对象本身不具备物理属性，而新经济带来的“交易大爆炸”中的交易对象普遍具有物理属性。这是根本的不同。这就是为什么在新经济中会出现所谓的“双十一”或“双十二”之类的创举，而在金融交易中，如此作为则是监管所严厉禁止甚或坚决打击的。

新经济中是不是完全没有虚拟交易或虚拟经济的成分呢？我们说，有但并不是主要部分，更不是新经济成长的主要动力或来源所在。至于一系列假托新经济或“互联网+”而搞出一系列虚假交易甚或骗局，则不是题中应有之意。

**从旧经济到新经济的根本变化：交易效率超出生产效率**

从技术上讲，新经济等同于网络数字经济，但是，它并不是伴随着网络数字技术的应用而一蹴而就的，而是经历一个孕育并不断突破发展的进程。现实而言，距离过近还难以准确地梳理出这个经济变化的标志性的事件体系，但是，还是可以推定出一个基本的事实。这个事实就是：交易效率超出了生产效率。

如何理解“交易效率超过生产效率”呢？人们谈论到新经济总是无法避开网络数字技术及其应用，而最为人所乐道的是，网上交易快于线下交易。换言之，所有关于新经济的叙述都在直接或间接地以此作为基本事实。网上交易之所以快于线下交易，源于前者是在近乎于数理环境下实现的，后者是在物理环境下完成的，这就意味着交易必然要大规模、大面积地“搬迁”到网上去。这就表明，线上交易快于线下交易的本质并不在于交易体系的效率分配结构问题，而在于交易效率整体性的大幅快速提升。进言之，这是整个经济体系内在效率结构的变化，亦即，交易效率开始跑赢生产效率。

效率问题本不是经济活动中的中心问题，它的出现很晚，是产业革命的产物。正是产业革命使得经济活动超越了时间节律的约束，而实现了连续性的生产，产出的极速增加，使得效率问题成为经济活动的中心议题。

在以往的人类社会经济历史中，或绝大多数的市场体系下，生产效率一直领先于交易效率。比如说，一条汽车生产线平均几秒钟就生产出一辆机动车，但是，它的销售周期相对而言则要长得多。大萧条中将牛奶倒入阴沟的案例说明什么？就当时的市场状况而言，这些牛奶生产出来，不在既定的时间内销售出去，便根本没有能力来加以储存，也许更远的地方能够销售掉，但是，当时市场规模有限，根本没有能力销售到更远的其他市场去。又如，粮食生产往往费时很久，但是卖粮不是很快吗？历史地看，这个问题颇为复杂，产粮农户粜米往往并不是一件简单的事情。工业经济时代有所谓的“倾销”的情况，但是，一则不是常态，二则对于倾销的抵制也颇为强大。可以说，工业时代的来临，生产效率大幅跃升，但是交易效率往往成为瓶颈，成为经济体系运行中最大的梗阻。

放大交易需要在交易主体、交易对象、交易时间、交易空间、交易手段等一系列环节上，实现革命性的突破。简言之，即“任何人与任何人之间在任何时间、任何地点交易任何商品或服务，并以任何支付手段支付”。这个表述本身便接近于数学化的描述。在现实市场体系下，构建这样的交易体系，视同空中楼阁。这就是说，物理环境中根本不可能形成如此交易体系，但是，在数理环境下，这个接近于数学描述的交易体系可以实现。

网络数字技术及其应用，建立起网络数字新经济，其接近于数理环境，也便使得交易活动易于达到近乎完美的数理状态。物理环境下难以或根本无法释放的交易体量，在数理环境下，并非难事。新经济带来的交易大爆炸由此发生，其结果是交易效率开始发力跑赢生产效率。这个状况还是局部的事实，但是，它是一个趋势性的事实。

只有当交易效率超出了生产效率，交易力量才能对生产力量形成真正有效的约束，整个经济体系的机构与质量才得以重构，并更趋合理、更具活力。

交易效率超出生产效率，也表明交易成本快速下降，特别是边际交易成本趋近为零，这就使得整个经济体系发生质的变化。建立在交易成本理论基础上的厂商理论和生产函数都将受到根本性的冲击，企业的规模以及形态正在发生本质性的变迁；同时，个人在决策能力和灵活性上正在全面地赶超企业。当交易成本极速下降，交易效率极速提升之后，经济活动的重心或中心，也就从生产转向交易，经济主体也从生产主体——企业转向无所不在的数以亿计的交易主体——个人。