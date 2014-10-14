《周文渊专栏》中国国债期货交易再趋活跃

（作者为路透特邀撰稿人,文章仅代表本人观点）

撰稿 周文渊

近期国债期货市场在出现明显上涨之后，交易趋于震荡，但整体趋势向上。联储加息预期、国内社会融资在三季度末冲量预期及资金面短暂冲击对现券市场形成一定压力，国债收益率有所反弹；受现券拖累国债期货主力合约在9月末快速上涨之后陷入区间震荡；由于经济增长速度依然面临较大的下行压力，货币政策全面放松概率上升，预计国债期货市场交易会进一步趋于活跃，期货主力合约价格有望在年内创出新高。

上周资金面整体偏宽松，但由于假期因素，现券交易较为清淡，市场利率出现反复，部分利率品种收益率有所反弹，曲线出现一定陡峭化。上周是国庆节后第一周，央行进行了200亿的14天正回购操作，加上正回购到期（含十一假期日）共实现净投放260亿元。

虽然受到调休因素影响，周中资金面情况有所反复，但总体流动性仍较为宽松，银行间隔夜和7天质押式回购利率分别在2.50%和3.00%附近小幅徘徊，Shibor隔夜与一周利率分别收于2.57%和2.99%；现券方面，截至10月8日收盘银行间固定利率国债到期收益率，1Y报3.7408%，3Y报3.8206%，5Y报3.9098%，7Y报3.9628%，10Y报3.9930%。

国债期货市场交投热情一般，全部合约均有所下跌，其中TF1412、TF1503和TF1506分别下跌0.28%、0.27%和0.22%，对应成交量分别为3792手、82手和21手（周成交量）。主力合约TF1412上周走出三连阴，总体来看，期货市场对于节前出台的房贷宽松政策对债市的利空效应或有所顾虑。现货方面，上周五国债中债估值收益率上行0.01BP，CTD券140013成交在3.985%，下0.5BP，而当天TF1412下跌0.002，两者走势基本一致。目前基于中债估值的理论CTD券及活跃CTD券均为140013，IRR为3.81%，基差0.03。

目前影响市场利率走势的因素，其一是海外市场利率走势波动。我们关注到尽管市场预期联储会在本月会议中结束QE，并预期在2015年年中开始升息，但美国长期国债收益率周五跌至逾一年最低，因持续担忧全球经济成长，特别是上周公布的德国经济数据疲弱；同时国际货币基金组织(IMF)年内第三次下调全球成长预估，引发对全球，尤其是欧洲经济体质的担忧。如果欧洲、日本和新兴市场经济持续走弱，美国经济的复苏可能也难持续，投资者可能对于美国货币政策紧缩预期进行修正。

其二，近期中国经济三季度数据将逐步披露，路透调查的28家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为7,350亿元人民币，9月末M2同比增速可能出现下滑，显示目前国内总需求仍然偏弱，信用扩张陷入困境；监管央行在9月末放松了对于房地产方面的贷款政策，但机构跟踪的房地产销售数据和预期的房地产投资增速仍未见起色，机构普遍预期投资增速和GDP增速将进一步下降；为应对经济增速快速下降，央行今年以来已经采取定量宽松政策来对冲，但从实际效果来看，并不是特别明显，未来如果GDP增速跌破底线，不排除全面宽松政策的出台。

而国内长债利率走势的一个重要制约正是因为短期利率目前仍维持在高位，如果央行进一步引导短期利率下行，预计长期利率水平将继续下降。

综合来看，由于央行在国庆前出台了一些定向宽松政策，理论上10月份会进入政策观察期，因此国债期货市场在10月初可能仍然以震荡为主。但是考虑到上述利好因素，我们预计期货价格将继续上升，市场交易可望进一步活跃。如果基本面和政策面出现超预期变化，主力合约有望创出年内新高。因此，目前在交易策略上，建议继续参与持有多头头寸，以获得更好收益。 （完）

(作者是国泰君安固定收益部执行董事，联系方式Email:wenyuanzhou01@163.com)

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