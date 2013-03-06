《周子衡专栏》以税调控“吃”失败带给以税调控“住”的启示

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透香港3月6日 - (作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)
撰稿 周子衡
上世纪八、九十年代，国人对吃喝风深恶痛绝。1988年，政府开征筵席税，1994年将此税征管权下放给地方，只有少数省区推行筵席税，效果很差，事实上陷于停征。即便在北京，人民大会堂的国宴和政府的“会议筵席”，也从未被征缴一分钱的筵席税，因为北京市府无限期地推迟了该税的实施。拖延到2008年，这一流淌着“道德血液”的筵席税寿终正寝，被宣布“失效”，退出了历史舞台。
通过税收调控“吃”失败了，通过税收调控“住”，就一定能够成功吗？
设想一下：当你下班回家，结帐下了出租车后，税务人员拦住你的去路，向你征收出租车的财产税时，你一定会怀疑有人“疯”了。即便要征税，也应向车主征收，或向司机代征，与付了车费的乘客何干？接下来，税务人员又尾随到了你家，要你支付房产税。你也许会疯掉！自己也只是土地使用权人，同打出租车一样，而且一下子缴足了70年的使用费，房子本身在法律上不成为独立的财产，更无法单独作价，且在不断折旧中，难道要对已缴足的“土地使用费”本身“再”征收一道财产税？
全国性开征房地产税，是楼市调控的“红线”。越过了这条红线，就不单楼价“疯狂”，政策更“疯狂”！“发了十年疯”的中国楼市，最终“逼疯”了“理性”的楼市调控政策？那么，究竟是谁“调控”了谁呢？
房产税是不是一项财产税？如果是，向土地所有权人征缴，无关乎使用权人。如果只征收房产部分，不涉及土地，需要单就房产部分确权核价，不可借机多收税。如果不是一项财产税，可以直接冠名为“房产调控税”，那么，如只向商品住房房主征收，而完全不涉及其他类住房房主，如何促进社会公正？如此调控，对那些根本无缘各种名目的“福利房”的亿万中国百姓公平否？
重庆、上海先后推出“房产税”是地方新增税种。实行两年余来，效果究竟如何？两地有无明确官方意见？社会评价究竟如何？是否达到地方楼市调控目标？实际执行中存在哪些难以克服的困难？房产税的总的税收收入是多少？税务当局为此投入了多少资源？该项税收收入又如何使用？两地经验到底如何？有可推广性吗？推广后，中央是否要和地方共享这部分税收？如何分配？地方政府开征的积极性在哪里？房产税征管是否要全国联网吗？房产税成为普税后，地方有无权利来减免？如何保障全国房产税征收的公平性？如果权力完全交地方，一些地方就会少征、免征、不征，各地间的房产税不均就会放大，全国税调楼价就化为泡影？
一些舆论鼓噪开征房产税，何不尝试“重征筵席税”？！如今，如果数千亿的餐桌浪费，都不能用税收的方式来解决，那么所谓的住房“空置率”能够通过税控解决吗？这里是否有着“病急乱投医”的“执着”与“迷狂”呢？
曾几何时，社会上有舆论视房地产企业为寇仇，呼喊着要斩断其资金链。殊不知，这些企业标下的土地价格不断上窜，市价甚或是财务报表上价格的数倍，商业银行和其他投资方当然是按照市价来向其提供资金的。这就好比用政策调控的“木剑”来砍杀地产真金白银的“盔甲”，且谓之为“泡沫”！所以，楼市调控政策往往火上浇油，更似“对牛弹琴”，弹到被牛踢！每一轮楼控，都像是“风车”巨轮般转过一圈，“堂吉诃德”骑士般“英勇地”挂在上面旋转着，身份卑微的“桑丘”们也只有偷偷地摇头叹息......
普征房产税并不能降低“空置率”。税要高到何种程度才能被迫将空置的房产出售呢？在新国条如此大幅度地提高了二手房个税后，卖家将普遍“惜售”，哪怕是缴房产税，也不愿出售缴税。所以，当前楼市空置是被人为地推高，而不是降低。冀望全国开征房产税来降低空置率，已成典型的“缘木求鱼”！
开征房产税更根本无法减低房价，且更将推高楼价，再现越调越价越高的旧戏路。赶在沪渝两市开征房产税前，两市居民争购住房，就说明了市场的基本反映是“政策利多”。政府征走的那部分“房产税”，并不会一比一地转嫁出去，而是要加价、加倍传递。因此，任何关于开征房产税的消息释放，并非是压低市价，而是刺激价格上行。可以说，征缴少量的房产税，市场则须承担巨大的负面压力，怎可能自行转好呢？这就是“毒性发作”的原理！在“道德血液”四溅的血腥氛围中，切忌丧失理性，散发毒性。
中国的楼市调控大体走过了十年，经历了两届政府，血管里流着“道德血液”的政府调控远未成功，且距离调控目标也似乎越来越远。十年来下来，楼价从几倍到十几倍各有不同的涨幅，并非就是投机炒作的结果；在中国，股市上的投机炒作、违法乱纪不低于甚或远胜于楼市，且人人喜涨，反如此疲软无力，楼市缘何例外？
楼市健康发展的根本途径，关键还是要保障（有效）供给，而不在于抑制（“过度”）需求。
开征全国房产税，意味着房产土地使用权人转型为所有权人的开始，意味着中国土地制度根本变革的开始，预示着未来城镇土地地权变革的复杂性和冲突的尖锐性，它也必然导向中国财产法律制度的颠覆性变革。若非如此，即房产税开征如“筵席税”般无厘头，则征收更困难，矛盾更繁复，冲突更尖锐，一如“开机”就“死机”，必受到最广泛的抵制或消极对抗，税务当局也无力投送巨大资源来强征。由此，政府税收权威将被广泛削弱，威信大减税减，楼控目标化为泡影。
当前，官员财产公开无日，房产信息强令封闭，腐败丑闻频现，如此紧绷的社情民意下，广征房产税恐无力调剂社会贫富，反将掀起舆情揭弊巨澜，楼市矛盾加速蜕变，甚或转化为社会震荡、政治冲撞，引爆社会政治的“核”变。如此，推出房产税当慎之又慎，楼控必须应有所为，有所不为。（完）
(作者就职于中国社科院金融所)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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