《周浩专栏》默契中 市场等待中国央行出牌

（作者为德国商业银行中国经济学家）

不知不觉中，人民币汇率开始接近前期新低，本周一，人民币兑美元的中间价开在6.3867，这也是8月31日以来的最弱水平，当天人民币兑美元的收盘价为6.3896，与此前6.4124的最低收盘价也仅有220点的距离，按照人民币目前的日间波动率，这几乎唾手可及。

受到中间价低开的影响，此后，离岸人民币也攀上了6.43，两地价差也拉开到超过400个基点，此后中资银行也在一些关键点位开始卖出美元，但总体来看，市场与央行之间似乎达成了某些默契，并没有此前的一边“强行冲关”、一边“严防死守”的剑拔弩张。

总的来说，在8月份的血雨腥风之后，市场开始慢慢接受中国央行的思路，即允许人民币出现一定程度的贬值，但这样的贬值必须是可以“管理的”。在“全盘市场化”和“行政管制”之间，中国央行似乎再次选择了一条中间道路。但与此同时，市场力量也的确开始发挥更加重要的作用--尽管距离“决定性作用”仍有差距。

某种程度上，我们需要观察中国央行与市场之间的这种互动，在市场强力唱空人民币的观点逐步退潮后，中国央行不仅减少了市场的干预力度，事实上也让人民币出现了进一步的贬值。而市场也开始注意到，央行并无意让人民币过于强势，同时也有意让人民币增加不确定性。在这样的默契中，人民币汇率虽然走势基本是宽幅震荡，但并未走出单边的行情。

但尽管如此，从宏观上来看，人民币还是走在了一个历史性的关口。与本次“一次性贬值”前的水平相比，人民币已经出现了超过3%的贬值，这已经是过去10年来最大幅度的一次贬值--从长期趋势来看，人民币一旦有效击破6.40的关口，那么从2012年以来的从建立的6.0-6.4的大区间就将被打破，这也意味着人民币很可能走出这个长期箱体。历史数据来看，此前的2012年7月，人民币兑美元曾经接近过6.38的水平，今年8月25日，人民币兑美元曾经收在6.4124的五年低位。从这个角度来看，如果有效击破2012年开始逐步建立的6.0-6.4的箱体，那么人民币未来很可能出现进一步的贬值。

是否允许人民币进一步贬值至6.40上方，将肯定考验各方的神经，从宏观角度来看，人民币有贬值的需要，而一旦美联储进入加息区间，此前的套利盘平仓也将不可避免带来资本外流，从而对币值带来压力。但从金融稳定的需要来看，央行似乎仍然在考量这些关键点位对于市场的意义。从政策导向上来看，央行有意也必须给予市场更大的空间，以此作为基础来真正增强未来市场的波动性，从而为人民币的国际化、利率市场化和资本账户开放打下基础。