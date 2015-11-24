《周浩专栏》默契中 市场等待中国央行出牌

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者为德国商业银行中国经济学家）
不知不觉中，人民币汇率开始接近前期新低，本周一，人民币兑美元的中间价开在6.3867，这也是8月31日以来的最弱水平，当天人民币兑美元的收盘价为6.3896，与此前6.4124的最低收盘价也仅有220点的距离，按照人民币目前的日间波动率，这几乎唾手可及。
受到中间价低开的影响，此后，离岸人民币也攀上了6.43，两地价差也拉开到超过400个基点，此后中资银行也在一些关键点位开始卖出美元，但总体来看，市场与央行之间似乎达成了某些默契，并没有此前的一边“强行冲关”、一边“严防死守”的剑拔弩张。
总的来说，在8月份的血雨腥风之后，市场开始慢慢接受中国央行的思路，即允许人民币出现一定程度的贬值，但这样的贬值必须是可以“管理的”。在“全盘市场化”和“行政管制”之间，中国央行似乎再次选择了一条中间道路。但与此同时，市场力量也的确开始发挥更加重要的作用--尽管距离“决定性作用”仍有差距。
某种程度上，我们需要观察中国央行与市场之间的这种互动，在市场强力唱空人民币的观点逐步退潮后，中国央行不仅减少了市场的干预力度，事实上也让人民币出现了进一步的贬值。而市场也开始注意到，央行并无意让人民币过于强势，同时也有意让人民币增加不确定性。在这样的默契中，人民币汇率虽然走势基本是宽幅震荡，但并未走出单边的行情。
但尽管如此，从宏观上来看，人民币还是走在了一个历史性的关口。与本次“一次性贬值”前的水平相比，人民币已经出现了超过3%的贬值，这已经是过去10年来最大幅度的一次贬值--从长期趋势来看，人民币一旦有效击破6.40的关口，那么从2012年以来的从建立的6.0-6.4的大区间就将被打破，这也意味着人民币很可能走出这个长期箱体。历史数据来看，此前的2012年7月，人民币兑美元曾经接近过6.38的水平，今年8月25日，人民币兑美元曾经收在6.4124的五年低位。从这个角度来看，如果有效击破2012年开始逐步建立的6.0-6.4的箱体，那么人民币未来很可能出现进一步的贬值。
是否允许人民币进一步贬值至6.40上方，将肯定考验各方的神经，从宏观角度来看，人民币有贬值的需要，而一旦美联储进入加息区间，此前的套利盘平仓也将不可避免带来资本外流，从而对币值带来压力。但从金融稳定的需要来看，央行似乎仍然在考量这些关键点位对于市场的意义。从政策导向上来看，央行有意也必须给予市场更大的空间，以此作为基础来真正增强未来市场的波动性，从而为人民币的国际化、利率市场化和资本账户开放打下基础。
在默契中，市场在等待央行出牌，而这个相对敏感的时点可能是11月30号人民币正式进入SDR之后。在正式进入国际化俱乐部的第一天，央行如何为市场定价和管理，将必然是全球性的瞩目话题。（完）
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。