《邾立涛专栏》三角格局下的金融剩余：中国货币化进程的制度解读

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 邾立涛

中国似乎成为了凯恩斯主义模范学生，无论是亚洲金融危机或本次全球金融危机，在别国犹豫不定之际，就果断推出了经济刺激计划。不过2012年以来，虽然中国经济增速一路趋缓，但是并未出台新的刺激计划，逆周期大规模信贷投放并未出现。

对於这一问题，各方有着多种角度的解读，但它无疑是促进货币环境正常化的理性之举。

关於货币化进程，戈德史密斯曾提出着名的倒“U”形假说，即货币与产出的比率先上升後趋稳定乃至下降。一些学者针对工业化国家的实证研究也支持了这一假说，并认为拐点值约为0.9-1.0。改革开放之後，中国货币化比率（M2/GDP）呈快速上升趋势，从1978年的0.25起步，1993年首次突破1，2000年首次超过1.5，2011年达到1.8。而在本世纪初，日本货币化比率才超过1.2，便创造了发达经济体的历史记录。短短三十多年，中国货币化比率就超过了西方国家经历一百多年才达到的高位，期间仅仅在上世纪80年代後期和90年代前中期出现了强烈的通货膨胀。

中国快速、持续的货币化进程在全球极为罕见，也引人深思，可以从货币需求吸纳和货币供给动力两方面加以分析。

关於中国货币化进程，张涛博士曾在路透专栏中从需求角度对之做了精彩分析，指出它大体包括商品吸纳、要素吸纳和资产吸纳三个阶段，并认为这一进程已行至拐点，如中国未开辟新的经济领域吸纳超额货币，货币供给对经济作用将发生由“蜜”至“水”的重大转变。

扩展货币吸纳领域的关键在於寻求新的经济增长点。国内领导层对此有着清晰的战略思路。李克强副总经理多次强调要推进新型城镇化。尽管2011年中国城镇化率为51.27%，首次突破50%；城镇人口首次超过农村人口，达到6.9亿人。但是，这是一种不彻底的城镇化，城镇新居民的融入度不高，城镇和城市群的经济辐射、就业创造能力不强；甚至在原有的城乡二元差异之外出现了新的二元差异，即城市内部二元差异。可见，虽然未来中国城镇化速度可能趋缓，但是对经济提振的作用空间依然巨大。

从供给角度来看，高货币化比率体现了强劲的超额货币供给冲动，从深层次上反映了“政府-银行主导金融体系-国有经济体”三角格局。

在三角格局下，货币超额供给可以隐蔽地实现“金融剩余”。也就是说，以银行为主导的金融体系从居民部门获取的收益大於向之付出的成本（简单一例为存贷款利差），这些剩余收益最终将转移至政府相关领域或国有经济体系。政府对国有银行体系提供补贴救助，特别是提供国家信誉的隐性担保，降低了居民的风险预期，使得居民选择货币持有，从而维持了较为稳定的存款货币扩张循环。对於中央政府而言，更多“金融剩余”意味着更多的支配资源和更大的改革抉择空间。而地方政府可以在不同程度上分享这一剩余。

在改革早期，政府、国有银行、国有企业之间“三位一体”格局十分明显。当时，由於财政金融资源稀缺、社会安全网缺乏，中国率先推动农村、国企、外向型经济等领域改革，改革成本在很大程度上由国有银行背负，积累了大量的不良贷款。中国人民银行曾在2002年做过调研统计，在上世纪80、90年代国有商业银行不良贷款中仅20%由自身经营不善所导致。到了亚洲金融危机时期，中国四大国有银行已经处於技术性破产境地，1999年末不良率达到23.18%。

在危机的倒逼下，中国加快金融改革步伐，推进国有银行商业化改革，清理其资产负债表，1998年发行2700亿元特别国债充实四大行资本金，1999年成立四大资产管理公司接受不良资产1.4万亿元，2003年以後按照“核销-剥离-注资-上市”四步曲全面推进国有大型商业银行股份制改革，其财务实力和治理水平均大为提高。2008年国际金融危机来临之後，中国迅速推出四万亿经济刺激计划，银行体系天量放贷，有效地防止了经济大幅下滑。

经过多年的市场化改革，国有银行体系与国有企业体系之间原有纽带已经基本消解，地方政府也基本上无法干预商业银行的经营行为。但是，从整体而言政府对国有银行体系依然保持着强有力的影响。特别是，在投资主导型经济发展模式下，经济增长竞赛下的地方政府行为“公司化”和大型央企扩张，加剧了中央政府与地方政府、政府与银行体系、银行与国有经济体之间博弈。在宏观政策背景下，地方政府往往乘势获取更大份额的“金融剩余”转移。地方政府融资平台就是突出一例，2010年末其债务余额达4.97万亿元。

可见，银行体系与其他领域的改革发展呈现明显的优先交替格局。简而言之，经济趋困时银行力挺，银行趋困时政府救助，“金融剩余”在不同时空下分布流向迥异。

应当说，这种“三角格局”对中国推进优先改革和经济发展做出了巨大贡献，但是也导致了结构转型困难等不利後果，并且强化了货币持续、超额供给的内生动力，增加了未来经济风险。而且，在银行主导金融体系下，存款货币扩张循环必须依赖货币供给和货币需求的大体均衡。若经济增长趋缓，货币吸纳能力下降，在刚性供给下势必造成巨量超额货币“笼中虎”出笼。

目前，中国仍然是“银行主导型”金融体系，其中国有商业银行更牢牢占据金融体系的基石地位。截至2011年末，中国银行业金融机构资产达113.29万亿元，占金融业总资产的93.7%。塑造多层次金融体系，加快发展直接金融，对於中国金融稳定和经济可持续发展意义重大。加快促进经济“金融化”可以实现金融资产多样化，从而降低货币持有收益，相对减少居民货币需求。更为重要的是，须发挥市场在资源配置中的基础性作用，以制度化机制进一步理顺政府、金融部门和国有经济体之间利益关系。

概而言之，中国货币化进程前景取决於需求吸纳与供给动力之间的合理平衡，市场化改革当是破解高货币发行困局的必然之路。一方面，应加快转变经济发展方式，持续推进金融深化，开辟新经济领域吸纳货币；同时，促进政府、金融部门和国有经济体三者合理归位，约束货币超额供给的内生冲动。(完)

(本文作者为财政部财政科学研究所博士研究生，就职于中国农业银行。联系方式：zhulitao@abchina.com)

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