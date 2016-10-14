《HOME专栏》锌价大跌 是牛市终结还是技术性调整？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home/编译 王颖/陈宗琦/李春喜/李爽/蔡美珍

路透伦敦10月13日 - 这几天锌价惨跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌周二每吨挫跌100美元至2,250美元，今日更低见2,210美元。

本月初所创的五年高点2,418美元如今看来已遥不可及。在锌价挫跌的同时，有消息称生产商计划增加锌矿产量。

鉴于今年的锌价上涨预期是建立在原材料供应紧俏基础之上，这是否意味着锌价多头题材将被改写？抑或只是对行情涨过头的技术性调整？

**锌供应增加？**

周二锌价大跌的前一天，传出两则明显的利空消息。

首先是来自秘鲁矿企Antamina总经理Abraham Chahuan的消息。他在新闻发布会上表示，明年将把锌矿产量提高一倍至34-36万吨。

第二条来自Vedanta Resources (VED.L)，该公司表示旗下Hindustan Zinc第三季锌矿产量较前季大增51%，而且未来半年产量也料将“大幅上扬”。

对于锌矿短缺的锌市多头题材来说，这些看起来当然是不利的消息。

重要的是上述两者都称不上真正的“消息”。

Antamina并非业界的一般矿商，它既是铜也是锌的重要生产商，两种矿的产量很容易出现明显波动，视开采哪一部分的矿石主体而定。

而且含锌较丰富矿床开采的阶段情况，已经由一家合资企业合作伙伴所标注。

加拿大的Teck TCKb.TO持有Antamina约22.5%股权，该公司2015年的第四季报告提供了一项三年产量预估。

报告称，“由于矿场进入处理更高品味锌矿及更高比例铜锌矿石的阶段，锌产量势必将大幅增加，我们在2017-2019年间的年均锌产量份额将超过8万吨。”

想要了解Hindustan Zinc锌矿产量明显跳增的原因，开采程序也是一大重点。

由于Rampura Agucha矿的露天矿部分第二季的废料-金属比率较高，产量受到影响。第三季开采程序发生变化，这些都是Hindustan Zinc公司执行长Sunil Duggal在第二季分析师电话会议上所说的，随着露天矿越挖越深，“丰年与饥荒正常循环”的一部分。

第三季整体锌金属产量为149,000吨，仍较上年同期低30%。

至于未来六个月产量预测提高，Vedanta认为这是Rampura Agucha矿转向地下开采的必然结果，也“取决于开采计划”。

考虑到大型地下矿脉开采的复杂程度，产量或许有降低风险。

LME锌仓位图表：tmsnrt.rs/2dVfXWc

LME锌技术分析图表：tmsnrt.rs/2dP7cQK

**泡沫减少**

对锌市分析师来说，Antamina和Hindustan锌矿产量增加一点都不意外。

那么为什么周二市场感到恐慌呢？

事实情况是，锌价上涨速度这么快，这些“消息”可能只是触发了技术面上随时都可能发生的修正而已。

伦敦金属交易所交易商持仓报告显示，截至周五基金经理持有的净仓位已经由去年第四季的空仓变为80,472口多仓。

有趣的是，多仓已从上周稍早的84,454口高位回落，表明一些投机性泡沫已经消失。

随着LME三个月期锌跌穿2,300上下的技术面敏感区域，更多泡沫已消失。

2,300不仅是一个关键价位，而且还有多达三条移动均线带来支撑，即20日、30日和50日移动均线。10日移动均线已经在较高水准破位。

这是一种技术上的鸡尾酒，触发止损卖单，然后下跌动能加剧。

的确，LME经纪商Marex Spectron等技术分析师就警告，预计会进一步跌至2,225-2,235美元。

但Marex在周四的每日报告中指出，至少在当前点位下方有大举买单。

“锌交易有不同规则，不要指望这会发生变化，”Marex补充称。

换句话说，锌市仍有大量资金在追涨，不只是高盛。高盛今天上午发布了一份报告，建议根据“供应面差异”做空铜、做多锌。

该银行分析师预计，铜将继续面临供应过剩压力，而锌市则因供应不足获得支撑。

**无法忽视的威胁**

所以，多头题材似乎暂时稳固。

但还有一个消息，应该会让市场冒冷汗。

那就是，比利时的锌产商Nyrstar (NYR.BR)在9月27日宣布，正在重新启用美国田纳西州中部几座矿场。

去年12月锌价跌至谷底时，这些矿场都进入维修停产状态，但“基于当前锌价力道以及Nyrstar预期当前价位能够持续，重启这三座矿场及加工厂的时机已到。”

虽说这三座矿场一年只生产大约5万吨，而且重启进程将很漫长，预计要到明年11月才能恢复到满载产量。

但这个消息确实凸显出锌市无法忽视的沉睡猛虎，也就是嘉能可旗下的闲置产能，去年底时达到50万吨。

这批闲置产能相当于全球锌矿供应的4%左右，在锌供应自然趋紧过程中，它扮演了强力加速角色，而且目前还在继续发挥影响。

就连高盛也警告，作多锌/作空铜操作策略的一大利空风险，将是嘉能可重启锌产能。

目前为止嘉能可仍未有行动。但这会持续多久，仍将是决定锌市多头题材究竟只是小幅改写或是被推翻的关键。(完)