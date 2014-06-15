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路透中文体育短讯 | 2014年 6月 15日 星期日 13:35 BJT

哥伦比亚首战完胜希腊

本周六哥伦比亚以3比0的比分轻取希腊，用胜利庆祝了自1998年来首次重返世界杯舞台的喜悦之情。比赛中，哥伦比亚的战术自由流畅，显示出即使头号射手法尔考因伤缺战，其进攻能力依然不容小觑。路透
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