《阳歌专栏》京东挂牌在即 股票需求旺盛

5月22日 - （本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**京东挂牌在即 股票需求旺盛**

京东放缓IPO进程看起来是好事，有消息称在漫漫的上市长征路上，该公司股票获得了相当强劲的定价。京东今年2月初申请赴纽约上市，股票将于周四开始挂牌交易，这意味着其整个上市过程持续超过3个月。这在任何市场都是很长的时间，在当前投资者对中国互联网企业IPO兴趣快速转淡之际，则显得格外漫长。

根据最新报导，京东IPO定价为19美元/ADS，超过定价区间16-18美元的高端。这样的定价将令该公司融资近18亿美元，公司估值达到250亿美元左右。一些观察人士称，京东如此高的IPO定价和估值对阿里巴巴而言是好兆头。阿里巴巴可能在接下来一两个月上市，该公司估值预计介于1,500-2,000亿美元。

最新报导仅称京东股票需求相对旺盛，但没有提及其他方面的详情。这其实并不难理解，投资者十分青睐蕴藏增长潜力的中国电商市场，中国另一家电商超级明星企业唯品会(VIPS.N)自两年前上市以来，其股价已经上涨20多倍。

当然，还要指出的是，其他在美上市的中国电商类股则表现糟糕，譬如当当网DANG.N和兰亭集势(LITB.N)。当当网股价目前交投在10美元左右，远低于三年前的首发价16美元；兰亭集势股价的走势更糟，目前交投在5美元左右，较一年前的首发价9.50美元缩水大约一半。

鉴于此，眼下的问题是京东会成为唯品会还是当当网呢？京东的IPO定价对包括阿里巴巴IPO在内的广泛市场又有何意义呢？对于第一个问题，答案是基本上取决于京东的营收是否能出现爆炸式增长。对于像京东这样规模的公司而言，这很难实现。

当当网和兰亭集势一季度营收分别增长30%和10%，这样的增势显然不足以让投资者兴奋。当当网在当季勉强实现利润，兰亭集势则陷入亏损。相比之下，唯品会一季度营收增长126%，利润增长五倍左右。

京东的情况介于上述两种情况之间，该公司一季度营收增长65%，但处于净亏损状态。从这些情况看，该公司股票上市首日的表现应当相对不错，可能上涨10-20%。我对该公司股价是否会向唯品会那样飙涨深表怀疑，但预测在明年这个时候，该公司股价会较首发价至少上涨20-30%。

京东的IPO定价似乎表明，经历上月需求波动后，市场可能正在恢复。我觉得，投资者可能正在等待阿里巴巴的IPO。阿里巴巴可能会在6月底前上市，鉴于其市场老大的地位，该公司股票需求应当会很旺盛。一旦阿里巴巴上市，目前的IPO窗口可能会快速缩小甚至关闭，今年下半年的新股发行将会明显放缓。

一句话：京东IPO定价高表明市场可能正在恢复，上市首日该公司股价或录得10-20%的涨幅。

**天合光能盈利 微博亏损**

投资者显然关注天合光能TSL.N和微博(WB.O)刚刚公布的获利数据。行业下滑期导致数年亏损之后，天合光能连续三个季度实现盈利。微博则录得亏损，虽然业绩显示出正面趋势。

天合光能的业绩不仅提振了自己的股价，还推动了中国光伏板块的整体上扬。天合光能大涨31%，尽管如此，股价仍比两个月前的高点低25%，反映了光伏企业股价在去年迅速上涨后的整体回调。英利(YGE.N)和浙江昱辉(SOL.N)当天涨幅都超过10%，晶澳太阳能(JASO.O)和阿特斯(CSIQ.O)也都上涨了5-7%。

微博公布业绩后，股价在盘后交易中下挫6.2%至19美元附近，不过这还是高于17美元的上市价格。

这是微博上市后首次公布业绩。一季度营收为6,750万美元，大幅上升161%。这倒不难相信，因为数字仍相对较小。广告营收增加176%至5,190万美元。营运亏损约减半至810万美元。

微博预计二季度营收达到7,400-7,600万美元；由于缺乏上年同期数据，很难对微博的预测进行评估。我认为两个关键因素是除广告外营收多元化的能力以及微博需要多久实现稳定盈利。如果微博今年底实现营运获利，而且不少于三分之一的营收来自广告以外，我会认为微博的未来很不错，股价有上涨潜力。

天合光能业绩的意外之处显然是健康的一季度获利和乐观的二季度展望。一季度营收环比大幅下降，该公司此前已经提出预警，称解决与欧盟的贸易纠纷导致一些产品出货推迟。预警引发上个月的股价下跌。

天合光能净利达2,650万美元，较去年四季度上升73%。该公司预计二季度出货量为950-1,010兆瓦，接近一季度出货量的两倍。股价大涨似乎暗示投资者摆脱了营收预警的影响。我预测今年余下时间里，天合光能的道路将曲折，直到光伏行业显示出长期上行的趋势。

一句话：微博和天合光能的未来仍不明朗，微博需要实现盈利和营收多元化，天合光能需要实现连续获利和销售增长。

（完）编译：侯雪萍/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜

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